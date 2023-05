Brali 66 tisíc Kč za nic. „Ukrajina? Prachy oknem.“ Další svědectví

Instruktor střelby Jan Šafařík své zážitky z Ukrajiny nedávno sdělil na kanálu Inovace republiky. Věnoval se zejména tomu, že ukrajinští vojáci dostávali v přepočtu 66 tisíc Kč za to, že seděli a nic nedělali. A kolik by tyto peníze mohly dokázat, kdyby byly využity smysluplně. „Pokud někdo vezme prachy a vyhodí je oknem směrem Ukrajina, a pak mi ještě někdo bude tvrdit, že musí zvýšit finanční zátěž na společnost, veřejnost, tak to teda ne,“ vymezil se instruktor proti tomu, že se Češi musí uskrovnit, aby byly peníze pro Ukrajinu. Po dokončení svého svědectví pak odhadl, jak válka dopadne.

reklama

Anketa Jste rádi, že EU rozšiřuje emisní povolenky i na dopravu a bydlení? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14916 lidí

Nejvíce mu utkvělo v hlavě, jaký byl na základně jednotek zformovaných na začátku války „bordel“, tedy pohozené plastové láhve, spálené věci, nikdo nevěděl, co má dělat, prostě se jen čekalo, co bude. Doufal, že nějaký trénink už vojáci dostali, ale v podstatě tomu tak nebylo. Snažil se nové vojáky naučit pohyb v týmu, tedy disciplínu, která se mimo válku v podstatě nevyučuje, protože porušuje pravidla střelnic. Ale nečekal, že vojáci budou tak apatičtí a dodnes nechápe proč. Snažil se vojáky naučit základům, například vždy mít zbraň u sebe, stále nosit neprůstřelnou vestu apod. Po pěti dnech odjel, ale když se k výcviku té samé jednotky vrátil, uviděl, že jeho snaha byla vniveč.

Vojáci přitom dostávali 114 tisíc hřiven měsíčně (asi 66,5 tisíce korun – pozn. red.), protože byli v rozporovaném území v Doněcku. „To dostávají od ukrajinské vlády, která, předpokládám, tyto finance dostává od západních vlád,“ doplnil. Mimo rozporované území dostávají prý 44 tisíc hřiven měsíčně, v cizinecké legii pak tisíc euro.

Jeho dojem je, že materiálu a peněz se na Ukrajinu dává dost, ale efektivita je malá. V další jednotce u Kyjeva, u které byl, bylo 570 střelců. Každý z nich měl zmíněných 44 tisíc, tedy 150 milionů hřiven za půl roku (v přepočtu 87,6 milionů korun – pozn. red.). „Těhle 570 lidí lidí mělo nulový dopad na jakékoliv snažení ukrajinské strany, ukrajinské armády vyhrát nebo ukončit ten konflikt,“ dodal Šafařík s tím, že se utratilo 150 milionů hřiven zbytečně.

Fotogalerie: - Pražský Majáles

Vojáky ale neviní, chyba je podle něho ve vedení, protože vojáci ani nevědí, co všechno nevědí, respektive co by měli vědět. Na druhou stranu se setkal s odstřelovači, kteří se učit chtěli. Ale neměli odpovídající vybavení. A Šafařík soudí, že peníze na toto vybavení „prožralo“ například těchto 570 vojáků.

Je také podezřívavý k titulkům o milionové pomoci Ukrajině. Když se například poskytne pomoc za 20 milionů, tak se Šafařík ptá, zda to je v penězích nebo se vybrakoval sklad starých vz. 58 a nábojů, které by stejně nikdo nekoupil, a neposlalo se to Ukrajině. „Pokud někdo vezme prachy a vyhodí je oknem směrem Ukrajina, a pak mi ještě někdo bude tvrdit, že musí zvýšit finanční zátěž na společnost, veřejnost, tak to teda ne,“ vymezil se instruktor. Jeho zkušenost mu umožňuje odolávat těmto návrhům. „Protože jsem tam byl, tak můžu zatlačit paty do písku a říct: Tak to teda ne! Na to zapomeň, že budeme posílat něco Ukrajině. Protože jsem tam byl a je tam bordel a co mají, tak si nedokážou zorganizovat.“

S korupcí, že by někdo prodával zbraně pod rukou, se nesetkal. Peníze také chodily vojákům pravidelně. Ale problém byl v tom, že vojáci nemysleli týmově. Tedy když jim přišlo zmíněných 114 tisíc hřiven, tak si je nechali pro sebe a nedali nic na vybavení.

Šafařík poznamenal, že není žádný stratég. Ale odhaduje, že Rusko bude ještě nějakou dobu Ukrajinu a západní svět vysávat z lidských a finančních zdrojů. „Možná kousek ještě postoupí, pak udělají velkou tlustou čáru, vznikne Ukrajina 2.0 a kdo ví, co se bude dít do budoucna. Ale to zabrané území se odřízne, Spojené státy třeba hodí Zelenskému nějakou kost, aby mohl říct, že udělal všechno pro to, abychom to vyřešili, ale Západ nás v tom nechal. Takhle se to zahraje do autu.“ Očekává, že Ukrajina si udrží hrdost a stane se suverénním státem, ale pohraniční potyčky ještě budou nějakou dobu pokračovat.

Rozšíření konfliktu do Evropy podle něho Rusko nechce. „Otázka je, jestli to papaláši tady v Evropě chtějí,“ nadhodil.

Psali jsme: „Nemají o mě zájem.“ Dominik Hašek se zlobí To byl trestný čin. Zbořil rozkryl „vysvětlování“ Petra Fialy 72 zlých hodin pro Rusko. Před protiofenzivou prý nastal zmatek Náčelník polské armády: Západ si neuvědomuje, jak daleko má Ukrajina k výhře. Rusko má peníze

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.