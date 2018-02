Braňte Janka Kroupu, je to normalizace. Vyslovil se i Martin Fendrych

„Bez odvahy, již projevuje Janek Kroupa i desítky novinářů rozhlasu, kteří se ho zastali, normalizace snadno vyhraje, má u nás tradici,“ varuje Fendrych mimo jiné ve svém komentáři.

Zavoral totiž ve středu Kroupovy reportáže, týkající se hospodaření koncernu Agrofert na pozemcích s nevyjasněnou strukturou vlastníků, na zasedání Rady Českého rozhlasu zkritizoval. Podotkl, že byly nevyvážené a neobjektivní. Zaměstnanci, kteří se Kroupy zastali, mimo jiné uvádějí, že slova generálního ředitele lze vnímat jako zastrašování. Žádají mimo jiné etickou komisi rozhlasu, aby reportáže zhodnotila. Za svého kolegu se postavili například Lucie Výborná, Jan Bumba, Radek Kedroň či Barbora Tachecí. Sám Kroupa je počtem podpisů překvapen.

Reportáže byly odvysílány již na konci roku, od té doby střet gradoval. „Zavoral novináři vytýká, že stejný problém má řada dalších firem, ale první reportáž byla vztažena pouze na holding, který má Babiš nyní ve svěřenském fondu. Už loni na radě Zavoral označil ‚tu kauzu za pro mě nesprávně uchopenou, účelovou, jednostrannou...‘,“ popisuje Fendrych a pokračuje v tom, co vše Zavoral Kroupovi vytýká.

Původní text ZDE.

„Je to podobně hloupé, jako by vyčítal reportáž o tom, že byl policejní prezident chycen, jak jede v obci více než dvakrát rychleji, a přitom by nebyla ‚obohacena‘ o informaci, že v obcích tak jezdí tisíce dalších řidičů. Tedy že ‚repku‘ o nejvyšším policistovi porušujícím silniční zákon nezasadil do ‚širšího rámce‘. Babiš, jak ví každý, není řadový občan, nýbrž český superpolitik s obří mocí. Navíc měl ještě jako majitel Agrofertu tuto problematiku přímo pod sebou, byl ve střetu zájmů,“ dodává Fendrych.

Podle něj se tak Zavoral dopouští hrubé manipulace, která může mít dva cíle – omlouvat jednání Agrofertu, potažmo Babiše, pokud bylo skutečně nezákonné, nebo že Zavoral skutečně zastrašuje další žurnalisty veřejnoprávního média.