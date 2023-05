Bratr ministra Jurečky odmítá protekci při čerpání dotací. A popsal svou zkušenost s novináři

„Nevidím souvislost mezi projektem, který začal v roce 2010 a byl vyplacen v roce 2014 a obdobím vlády, v níž působil Marian Jurečka od roku 2014.“ Lukáš Jurečka, bratr ministra Mariana Jurečky, se ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz ohrazuje proti informacím o zvýhodňování firmy, ve které působí, při čerpání dotací do zemědělství. Sám by byl také nejraději, kdyby žádné dotace nebyly, ale bohužel jsou a čeští zemědělci jich musí využívat, aby byli konkurenceschopní.

Vládní škrty, které mají ozdravit katastrofický stav veřejných financí, dopadnou i na zemědělce. De plánu ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) by měli zemědělci přijít až o 10,2 miliardy korun v dotacích. Přitom právě dotace jsou pro zemědělský sektor klíčové.

ParlamentníListy.cz o zemědělské dotační problematice nedávno hovořily s podnikatelem Richardem Benýškem, který je členem ODS. I další vládní strana má však mezi svými členy podnikatele v zemědělství. Je možné, že tito lidé by mohli do podoby vládních škrtů ještě zasáhnout. Omezení dotací totiž může značně poškodit jejich práci.

Bez dotací to nejde

K zemědělství má blízko rodina Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který v současné vládě obsadil křeslo ministra práce a sociálních věcí. Jeho starší bratr Lukáš Jurečka je také členem lidovců a v zemědělství pracuje s krátkými přestávkami více než 20 let.

Obor tedy skvěle zná a nezdráhá se kriticky vystupovat, když se mu nezamlouvají určité politické zásahy do zemědělské oblasti.

Například minulý rok v dubnu na lidoveckém sjezdu vystoupil s ostrým projevem proti rozdělení zemědělských dotací: „Tato vláda udělala krok, který se nikdy nestal. Rozdělení na malé a střední, respektive větší zemědělce, se nám lidovcům vymstí,“ prohlásil Lukáš Jurečka. Změny nazval „nejhlubším příkopem mezi zemědělci od sametové revoluce“ a zkritizoval premiéra Fialu za nedodržení předvolebního slibu, že bude společnost spojovat. ParlamentníListy.cz zjistily, že dotační problematika se Lukáše Jurečky silně dotýká. Dle údajů serveru hlidacstatu.cz figuruje ve 3 zemědělských společnostech, kde pracuje 50 lidí.

Největším příjemcem dotací je družstvo POOSLAVÍ Nová Ves.

Redakci ParlamentníchListů.cz při pročítání finančních údajů zaujalo, že objem přidělených dotací do POOSLAVÍ se výrazně zvýšil poté, co do křesla ministra zemědělství usedl v roce 2014 Marian Jurečka – tedy bratr Lukáše Jurečky, který v družstvu pracuje od roku 2010.

ParlamentníListy.cz kontaktovaly přímo pana Lukáše Jurečku s dotazem, co znamená takto velký rozdíl v dotacích, který zvláštně koreluje s nástupem jeho bratra na ministerský post? Lukáš Jurečka nám velmi ochotně odpověděl, vysvětlil souvislosti a rozpovídal se také o dotační problematice v širším kontextu.

„Dle výkazu zisku a ztráty za rok 2011, který lze nalézt ve veřejném rejstříku firem, je uvedeno, že družstvo POOSLAVÍ čerpalo za rok 2011 dotace v celkové výši 11,890 mil. Kč a v roce 2010 částku 11,394 mil. Kč (řádek Ostatní provozní výnosy). Zde lze dokázat, že provozní dotace družstva jsou v hlídači státu bohužel uváděny v nesprávné výši,“ opravil zjištění redakce Lukáš Jurečka a poukázal tak na to, že server hlidacstatu.cz nedisponuje ucelenými informacemi, byť z něj běžně čerpá mnoho médií.

„Družstvo POOSLAVÍ se řádně přihlásilo k dotačním titulům, ke kterým se mohly přihlásit všechny zemědělské subjekty působící v ČR. Hodnocení každého projektu probíhá dle předem stanovených kritérií, které zemědělec splní nebo nesplní, celý proces je transparentní a do hodnocení nemůže zasáhnout žádný ministr, to je dáno nastavenými pravidly,“ uvedl dále Lukáš Jurečka.

„Některé naše žádosti byly úspěšné, jiné ale neuspěly, protože byly upřednostněny žádosti od zemědělců, kteří splnili více nastavených kritérií. Tuto skutečnost zdůrazňuji, protože z vašeho dotazu je patrné, že uvažujete o možném zvýhodnění družstva POOSLAVÍ díky mému příbuzenskému vztahu s Marianem Jurečkou,“ poukázal na náš dotaz ministrův bratr. „Provozní podpory jsou jasně nastaveny pro všechny subjekty a jejich čerpání závisí na tom, jakou strukturu výroby jednotlivé podniky mají a zda plní všechny podmínky v daných opatřeních, ke kterým se přihlásí.“

V roce 2010, tedy v době, kdy Lukáš Jurečka začal v POOSLAVÍ pracovat, došlo dle jeho slov v družstvu k nastartování nových podnikatelských záměrů: „Jedním z největších záměrů byl projekt výstavby bioplynové stanice ve výši cca 95 mil. Kč. Tento projekt se začal připravovat již v roce 2010. V červnu roku 2011 bylo požádáno o dotaci a výstavba stanice proběhla v roce 2012. Následně běžel zkušební provoz a teprve poté bylo možné požádat o proplacení dotace. Proto vidíte v roce 2014 navýšenou částku dotací,“ objasnil nám Lukáš Jurečka s tím, že investiční dotace v POOSLAVÍ si za všechny projekty v tom roce vyžádaly necelých 29 mil. korun.

„Pokud se kohokoliv, kdo rozumí investičním dotacím, zeptáte, tak není možné zrealizovat takový projekt a čerpat dotace na takto velkou investici v roce, kdy se projekt začne připravovat. Tento projekt, od přípravy po proplacení dotace, trval téměř 4 roky.

Takže zde nevidím souvislost mezi projektem, který začal v roce 2010 a byl vyplacen družstvu POOSLAVÍ v roce 2014 a obdobím vlády, v níž působil Marian Jurečka (29. 1. 2014 až 13. 12. 2017),“ vyvrátil Lukáš Jurečka pochybnosti, které snad někoho mohly napadnout při pohledu na zveřejněná čísla.

Média tomu nerozumí

V rozhovoru s redakcí ParlamentníchListů.cz podnikatel dodal, že právě neznalost dotační problematiky a zemědělského podnikání vede k omylům a dezinterpretacím: „Novináři ve většině případů dotacím vůbec nerozumějí nebo si informace neověřují, a pak vznikají nesmyslné články, které nás coby zemědělce poškozují.“

Družstvo POOSLAVÍ by bez dotací nemohlo uskutečnit zásadní investice, a tedy by se nemohlo řádně rozvíjet: „V roce 2014 se kromě bioplynové stanice dokončily i další investiční akce. Provozní dotace činily v tomto roce 12,656 mil. Kč (viz veřejný rejstřík). Velká investiční akce družstva byla kompostárna, poté snížení emisí amoniaku. Kromě těchto dotací jsme také nakupovali zemědělskou techniku, převážně s využitím komerčních úvěrů od bank a s dotační podporou úroků od PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, pozn. red.),“ uvedl Lukáš Jurečka.

Bez dotací jsou tak zemědělci vyřízení: „Bohužel se ukazuje, že současný dotační systém je nastaven tak, že bez dotací zemědělec není schopen produkovat a být rentabilní.“

„Současný vládní návrh, který má škrtat v dotacích, neuvádí, které dotace a v jaké výši škrtne. Pokud by se jednalo o národní dotace pro zemědělce, jejich úplným zrušením můžeme přijít o přibližně 1 mil. Kč příjmů za rok, z čehož 0,5 mil. Kč jsou dotace pro dojnice. Výpadkem těchto dotací nejen u nás, ale u všech podobně zaměřených zemědělců může dojít k omezení produkce, ztrátě konkurenceschopnosti, případně ke zrušení některých činností, které přestanou být ekonomicky únosné,“ varoval Lukáš Jurečka.

Osobně si myslí, že dotace by v celé EU být neměly: „Každý zemědělec by měl dělat to, co nejlépe umí. V opačném případě se jedná o dotační soupeření státních rozpočtů jednotlivých států v EU.“

Protože dotace v zemědělství a podnikání v zemědělství jsou velmi obsáhlá a složitá témata, slíbil Lukáš Jurečka jejich podrobnější rozbor v rozhovoru, který ParlamentníListy.cz brzy přinesou.

