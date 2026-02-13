MHMP: Zoo Praha přijímá opatření po zjištění výskytu ptačí chřipky v areálu

Podezření na nákazu se objevilo po úhynu několika ptáků. První výsledky pitvy a vyšetření infekci potvrdily u čtyřech z nich. V součinnosti s Městskou veterinární správou v Praze byla nařízena mimořádná veterinární opatření.
„Chci ubezpečit veřejnost, že návštěvníkům naší zahrady nehrozí žádná zdravotní rizika. Postup naší organizace je plně v součinností s veterinární správou. O dalším vývoji budeme pravidelně informovat,” říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.
V důsledku opatření byli ptáci z otevřených venkovních expozic dočasně přesunuti do zabezpečených prostor. Omezení vstupu návštěvníků se týká průchozích voliér a po nezbytně nutnou dobu bude uzavřen také Rákosův pavilon a Sečuán. Oproti tomu například Pavilon tučňáků zůstává vzhledem ke skleněné bariéře otevřený. Běžně přístupných je také ostatních jedenáct vnitřních pavilonů včetně Rezervace Dja, Afrického domu nebo Indonéské džungle. Návštěvníci zoologické zahrady nejsou nákazou nijak ohroženi.
Nákaza aviární influenzou je v našich zeměpisných podmínkách stále častějším jevem. Zoo Praha věří, že aktuální situaci zvládne i proto, že řada ze zmíněných kroků byla učiněna nad rámec povinných opatření, a to s cílem naprosto eliminovat riziko šíření nákazy. Zoo Praha je tak standardně otevřena každý den od 9 do 16 hodin.
