Ukrajina musí být podpořena, vzkazuje Zelenskyj Západu

Černomořský přístav Oděsa byl zasažen dvakrát během necelých 24 hodin.
Vicepremiér Oleksij Kuleba dříve uvedl, že první vlna útoků zanechala téměř 300 000 lidí bez vody, protože útok narušil dodávky elektřiny ve městě. Téměř 200 budov v přístavním městě zůstalo bez vytápění.
Při útocích na další města byli zraněni lidé. Moskva popřela, že by během války úmyslně útočila na civilisty, ale její útoky od února 2022, kdy rozjela plnou invazi, jich zabily tisíce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se kvůli tomu obrátil na Washington a zdůraznil, že pokud chce 47. prezident USA Donald Trump skutečně dosáhnout konce ruské agrese do léta, musí na Rusko víc zatlačit. Více tlačit na Rusko by měli i Evropané.
„Válka musí být ukončena se zaručenou bezpečností pro Ukrajinu a rozhodně bez jakýchkoli odměn za rozpoutání války pro agresora. Toto jsou předpoklady, aby Evropa nebyla jednoduše smetena dalšími ruskými údery, novými agresemi a stejnými masivními útoky proti dalším evropským státům, které my na Ukrajině nyní odrážíme,“ oznámil Volodymyr Zelenskyj.
Ostrý vzkaz poslal všem ukrajinským diplomatům.
„Očekávám také aktivní zapojení celého systému ukrajinské diplomacie. To se týká Ministerstva zahraničních věcí a každého ukrajinského velvyslanectví. Pokud velvyslanectví mlčí, znamená to, že jeho práce je neuspokojivá. Ukrajina musí být slyšena – slyšena všude na světě. Ukrajina musí být podpořena. Očekávám relevantní výsledky na podporu Ukrajiny již tento týden,“ pravil ukrajinský prezident.
Stranou jeho pozornosti nezůstal ani Mezinárodní olympijský výbor. Ani tady si Volodymyr Zelenskyj nebral servítky a zastal se ukrajinského sportovce, který chtěl závodit s obrázky zabitých ukrajinských sportovců na helmě, kteří mohli na olympiádě také startovat, kdyby je Rusové během čtyř let své agrese nezavraždili.
„A ještě jedna věc. Rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru proti Vladyslavu Heraskevyčovi, našemu sportovci, který si jednoduše pamatuje a ctí ukrajinské sportovce, jejichž životy ukončily ruské údery, rozhodně není o míru, o spravedlnosti a o principech olympijského hnutí. Sport nesmí být zbaven paměti a respektu. Ukrajinci se připravují na soutěže za mimořádných podmínek – za válečných podmínek. … Politika je, když se Rusové schovávají za cizí pasy, a přesto se na soutěže dostanou. Politika je, když je na olympiádě stále přítomna ruská vlajka. Politika je, když se Mezinárodní olympijský výbor bojí pravdy a kvůli tomu sám vyvolává chaos,“ konstatoval Zelenskyj.
V této situaci oznámila Velká Británie, že poskytne Ukrajincům 540 milionů liber, v přepočtu asi 15,2 miliardy korun. Určených i na nákup zbraní. O další finanční pomoci Ukrajině, která přiteče od vlády z Londýna, informuje server britského deníku The Guardian.
Nejnovější závazek přichází před setkáním 50členné Kontaktní skupiny pro Ukrajinu, která koordinuje mezinárodní dodávky zbraní do Kyjeva.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.