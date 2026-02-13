Ukrajina musí být podpořena, vzkazuje Zelenskyj Západu

13.02.2026 8:20 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Rusové provedli další raketový a dronový útok na řadu ukrajinských měst. Včetně Oděsy na jihu. Jen v Kyjevě zůstalo na sto tisíc lidí bez elektřiny. V Oděse zůstalo tři sta tisíc lidí bez vody. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poslal vzkaz do Washingtonu a do Bruselu. A hodně se rozzlobil na ukrajinské diplomaty. Tvrdě se vymezil i vůči některým starostům. Nešetřil ani Mezinárodní olympijský výbor.

Ukrajina musí být podpořena, vzkazuje Zelenskyj Západu
Rusové pokračují ve své zimní kampani a doslovně naplňují rčení, že mráz přichází z Kremlu. Po dalším úderu balistických střel a dronů zůstalo v Kyjevě na sto tisíc lidí bez elektřiny. Ukrajinské letectvo, z jehož informací vycházela agentura Reuters, uvedlo, že Rusko přes noc odpálilo 24 balistických raket, jednu řízenou střelu a 219 dronů. Protivzdušná obrana sestřelila nebo neutralizovala 16 raket a 197 dronů.

Černomořský přístav Oděsa byl zasažen dvakrát během necelých 24 hodin.

Vicepremiér Oleksij Kuleba dříve uvedl, že první vlna útoků zanechala téměř 300 000 lidí bez vody, protože útok narušil dodávky elektřiny ve městě. Téměř 200 budov v přístavním městě zůstalo bez vytápění.

Při útocích na další města byli zraněni lidé. Moskva popřela, že by během války úmyslně útočila na civilisty, ale její útoky od února 2022, kdy rozjela plnou invazi, jich zabily tisíce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se kvůli tomu obrátil na Washington a zdůraznil, že pokud chce 47. prezident USA Donald Trump skutečně dosáhnout konce ruské agrese do léta, musí na Rusko víc zatlačit. Více tlačit na Rusko by měli i Evropané.

„Válka musí být ukončena se zaručenou bezpečností pro Ukrajinu a rozhodně bez jakýchkoli odměn za rozpoutání války pro agresora. Toto jsou předpoklady, aby Evropa nebyla jednoduše smetena dalšími ruskými údery, novými agresemi a stejnými masivními útoky proti dalším evropským státům, které my na Ukrajině nyní odrážíme,“ oznámil Volodymyr Zelenskyj.

Ostrý vzkaz poslal všem ukrajinským diplomatům.

„Očekávám také aktivní zapojení celého systému ukrajinské diplomacie. To se týká Ministerstva zahraničních věcí a každého ukrajinského velvyslanectví. Pokud velvyslanectví mlčí, znamená to, že jeho práce je neuspokojivá. Ukrajina musí být slyšena – slyšena všude na světě. Ukrajina musí být podpořena. Očekávám relevantní výsledky na podporu Ukrajiny již tento týden,“ pravil ukrajinský prezident.

„Jako vždy děkuji našim opravárenským a zásahovým sborům, našim energetickým společnostem, Státní záchranné službě Ukrajiny, komunálním službám – těm, kteří pracují efektivně – a také místním komunitním a regionálním vůdcům, kteří skutečně stojí při svém lidu a svých komunitách. Každé ráno probíhá koordinační hovor k situaci v našich regionech a vždy je jasné, kdo skutečně pracuje efektivně a kdo si připisuje autoritu a nedělá pro lidi dost. A my z toho samozřejmě vyvodíme závěry,“ poslal Zelenskyj vzkaz starostům měst.

Stranou jeho pozornosti nezůstal ani Mezinárodní olympijský výbor. Ani tady si Volodymyr Zelenskyj nebral servítky a zastal se ukrajinského sportovce, který chtěl závodit s obrázky zabitých ukrajinských sportovců na helmě, kteří mohli na olympiádě také startovat, kdyby je Rusové během čtyř let své agrese nezavraždili.

„A ještě jedna věc. Rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru proti Vladyslavu Heraskevyčovi, našemu sportovci, který si jednoduše pamatuje a ctí ukrajinské sportovce, jejichž životy ukončily ruské údery, rozhodně není o míru, o spravedlnosti a o principech olympijského hnutí. Sport nesmí být zbaven paměti a respektu. Ukrajinci se připravují na soutěže za mimořádných podmínek – za válečných podmínek. … Politika je, když se Rusové schovávají za cizí pasy, a přesto se na soutěže dostanou. Politika je, když je na olympiádě stále přítomna ruská vlajka. Politika je, když se Mezinárodní olympijský výbor bojí pravdy a kvůli tomu sám vyvolává chaos,“ konstatoval Zelenskyj.

V této situaci oznámila Velká Británie, že poskytne Ukrajincům 540 milionů liber, v přepočtu asi 15,2 miliardy korun. Určených i na nákup zbraní. O další finanční pomoci Ukrajině, která přiteče od vlády z Londýna, informuje server britského deníku The Guardian.

Nejnovější závazek přichází před setkáním 50členné Kontaktní skupiny pro Ukrajinu, která koordinuje mezinárodní dodávky zbraní do Kyjeva.

Zdroje:

https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-capital-kyiv-under-massive-attack-russian-missiles-officials-say-2026-02-12/

https://www.theguardian.com/world/live/2026/feb/12/ukraine-russia-strikes-odesa-power-drone-strikes-zelenskyy-putin-portugal-floods-europe-live-news?utm_source=chatgpt.com

