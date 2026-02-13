Koudelka (Trikolora): Zákon o znacích a vlajkách Čech, Moravy a Slezska

Obdobný návrh v roce 2023 podalo 79 poslanců, ale zůstal ve skupině návrhů, které se nestihly projednat do voleb. Návrh zákona o zemských znacích a vlajkách (ZDE) vychází z tradice státnosti zemí Koruny české, což výslovně zakotvuje naše Ústava, jakožto zdroje státnosti České republiky, která navazuje na státnost Království českého, Markrabství moravského a Vévodství slezského. Chrání odkaz našich předků i v úctě k symbolům Čech, Moravy a Slezska, které jsou součástí symboliky státu.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
V současnosti jsou upraveny znaky Čech, Moravy a Slezska jen jako součást velkého státního znaku, jejich vlajky nejsou upraveny vůbec. Přitom jsou zemské znaky i vlajky užívány. Zejména na Moravě se tradičně moravská vlajka vyvěšuje na svátek sv. Cyrila a Metoděje 5. července.
Zákon upravuje zemské znaky tak, jak jsou upraveny ve velkém státním znaku. Štít je použit francouzský, aby se český zemský znak odlišil od malého státního znaku. Vlajka vychází ze znaku a má podobu heraldické vlajky, kdy list vlajky je v barvě pole štítu znaku a na listu je uprostřed umístěna příslušná heraldická zvířecí figura dané země. Obdobně jsou vytvořeny vlajky krajů.
V případě znaku Moravy je připuštěno i užívání varianty se zlatočerveným šachováním, které vychází z polepšení moravského znaku císařem Fridrichem III. privilegiem ze 7. prosince 1462. Tuto variantu užívá Jihomoravský kraj ve čtvrtém poli svého čtvrceného znaku a dále jej užívají některá města či městské části - Znojmo, Napajedla, Brno-Královo Pole, Ostrava-Mariánské Hory, Ostrava-Vítkovice.
Zákon připouští, že zemské znaky a vlajky mohou užívat všechny osoby, soukromé i veřejné, důstojným způsobem. Zákon je projevem uznání historického zdroje zemí na tvorbu státnosti České republiky a respektu k lidem, kteří se hlásí k tradicím země, kde žijí.
Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
Článek byl převzat z Profilu Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.