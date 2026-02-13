Zelení a obyvatelé Bedřišky podávají trestní oznámení

Trestní oznámení míří na neznámé pachatele odpovědné za přípravu a realizaci demolic, které podle oznamovatelů vykazují znaky trestných činů. V listopadu 2025 začalo předčasné a kontroverzní bourání pěti domů v ostravské osadě Bedřiška, místě, které nelze redukovat pouze na kus pozemku s několika finskými domky. Ve třech případech se jednalo o bourání poloviny dvojdomů, v jejichž druhé části žijí rodiny s dětmi. Svědci události uvádějí, že v době demoličních prací nebyla přijata dostatečná opatření k ochraně bezpečnosti osob, které se v místě nacházely. Podle obyvatel nezasáhly demolice pouze opuštěné nebo vyklizené části objektů, ale měly přímý dopad i na ty části domů, které byly nadále obydlené.
Obyvatelé ostravské Bedřišky spolu s Irenou Ferčíkovou Konečnou, poslankyní Strany zelených, proto podávají prostřednictvím právního zastoupení trestní oznámení. Důvodem je podezření ze spáchání dvou trestných činů.
„Domníváme se, že byl spáchán trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti a trestný čin neoprávněného zásahu do práva k bytu. Demolice části finských dvojdomků probíhala za situace, kdy ve vedlejším bytě, druhé části dvojdomku, byli nic netušící obyvatelé. Zkrátka, domy začaly být demolovány bez ohledu na bezpečí a život obyvatel Bedřišky,” potvrzuje Ferčíková Konečná.
Ostravský magistrát v lednu zrušil původní povolení k demolici na základě podnětu Evy Lehotské, která obyvatele kolonie zastupovala. Dle Magistrátu města Ostrava bylo povolení k demolici vydáno v rozporu s právními předpisy a na základě nedostatečných a zavádějících podkladů. Domy však byly mezitím narychlo zbourány. Stavební úřad ve Vítkovicích podle rozhodnutí postupoval nezákonně, mimo jiné ve zrychleném režimu, na který neměl nárok.
„Úřady rozhodly o demolicích způsobem, který nerespektoval ani zákon, ani bezpečí lidí, kteří tady žijí. Byli jsme postaveni před hotovou věc. Trestní oznámení jsme podali proto, aby někdo konečně nesl odpovědnost za to, co se tu stalo,“ říká Eva Lehotská, mluvčí obyvatel Bedřišky.
“Osada Bedřiška je jedinečná právě proto, že místní obyvatelé dokázali během let z bývalé sociálně vyloučené lokality vytvořit fungující, soudržnou a vzájemně se podporující komunitu, kde vedle sebe žijí romské i neromské rodiny,” říká Irena Ferčíková Konečná, poslankyně za Zelené a jedna z oznamovatelek. Místní samospráva však místo podpory této unikátní komunitní soudržnosti, klade obyvatelům překážky a plánuje postupné ukončování nájemních smluv a uvolnění území pro budoucí rozvoj a strategickou rezervu města.
V případě Bedřišky dochází k dlouhodobému tlaku na vystěhování obyvatel a k postupům, které mohou být účelové až šikanózní a nastavené tak, aby demolice byla prezentována jako jediná možná varianta. Přitom existují odborné posudky, které tento obraz zpochybňují. Bedřiška je živá komunita se silnými sousedskými vazbami. Komunita sama našla řešení sociálního vyloučení. Zánik lokality by znamenal nejen ztrátu bydlení, ale i vzájemnosti, solidarity a schopnosti komunity nacházet vlastní řešení a cestu ze sociálního vyloučení. To nelze nahradit pouhým přidělením jiného bytu.
Cílem trestního oznámení je, aby nezávislé orgány prověřily postup města a dalších institucí a posoudily, zda nedošlo k jednání, které by mohlo naplňovat znaky trestné činnosti. Obyvatelé Bedřišky zároveň vyzývají veřejnost, média a politické představitele, aby se situací aktivně zabývali a požadovali transparentní a férové řešení.
