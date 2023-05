Britové korunovaci prožívali všude, říká Svobodný Vondráček

reklama

Být součástí davu, který i přes velmi nepříznivé počasí sledoval korunovací britského krále, si Libor Vondráček nemohl nechat ujít. „Když se asi v 16 hodin otevřely zátarasy a široká veřejnost mohla dorazit na místa, kudy projel čerstvě korunovaný král, bylo patrné, že za zátarasy rozhodně nebyla jen smetánka. Už předtím byly vidět stovky autobusů, které svážely lidi na historickou korunovaci po 70 letech. Někteří měli svá místa na tribunách, ale jiní si museli donést židle vlastní. Aby měli nejlepší výhled, postavili si zde někteří stany a stoličky už několik dní předem a v pláštěnkách se zásobami pití a jídla se snažili nezmrznout. Proto zde krátce po korunovaci nebylo tak čisto, jako obvykle,“ popisoval přímo z místa Libor Vondráček.

Podle Vondráček bylo z účastníků patrné, že do královské rodiny se ale zamilovali i ti, jejichž předci na první pohled pochází z jiných koutů světa. „Změna složení obyvatel Británie pro monarchii tedy zatím není žádným rizikem. Britové korunovaci prožívali všude. Zdobili si své domy, obchody i restaurace. Někteří slavili už předchozí noc a úklidové čety měly od ráno co dělat, aby bylo ve slavnostní den čisto v ulicích. Nejvíce ovšem slavili až v sobotu večer, přestože počasí rozhodně nebylo ideální,“ pokračoval v popisu atmosféry, která provázela tak dlouho očekávanou korunovaci. „Jen skupinka republikánů protestovala v místech, kde snad král mohl trochu něco zaslechnout a vykřikovala IS NOT MY KING. Byla jich však výrazná menšina, a tak se zdá, že přestože Británie i monarchie samotná mají své problémy, ještě minimálně nějakou dobu v Británii zůstane,“ dodal Vondráček.

Další postřeh přidal Libor Vondráček také z londýnského metra, které je nejstarší na světě a je v provozu o více než sto let déle než v Praze. „Přesto tu nedávno otevřeli zbrusu novou 100 km dlouhou linkou pojmenovanou po královně - Elisabeth line. Metro bylo budováno v průběhu let a každá linka i každá stanice vypadají docela jinak. Totožné je snad jen to, že v téměř každé stanici najdete turniket, který je třeba použít při vstupu i po vystoupení, neboť podle toho se Vám vyměří cena,“ podělil se Vondráček se svými fanoušky o další postřeh

„Starší linky, třeba ta pod Westminsterským palácem, jsou obsluhovány malými soupravami a jezdí malými tunely. Pokud větší člověk nestojí uprostřed, musí se kroutit. Novější linky mají větší a průchozí vagóny, ale pozor si na nich člověk musí dát hlavně při nastupování, protože na rozdíl od našeho metra jezdí ve stejném směru na stejném nástupišti linky do různých cílů. Již starší linky tam, kde to bylo možné, byly budovány z části na denním světle, takže místo tunelu se vykopala velká jáma a jen v širším historickém centru jelo metro souvisle podzemím. Nové linky už často najdete zcela na úrovni ulice a pro nástup nemusíte zdolávat schody,“ dodal Vondráček s tím, že lístek na metro je dražší než u nás. Za jednorázový vstup vyjde na 67 až 150 Kč podle toho, v jaké době nastupujete a jak daleko jedete. Za celodenní vstup maximálně asi 330 Kč, oproti našim 90 korunám. „Na rozdíl od našeho metra ovšem za celý den nezvládnete projezdit ani všechny trasy. No a na závěr je dobré si připomenout, že i metro jezdí po levé straně, takže po případném pádu do kolejiště si dávejte pozor z druhé strany,“ dodal Vondráček

