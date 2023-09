Britská důchodkyně si vyfotila duhový plakát. Navštívila ji policie, hrozila zločinem z nenávisti

reklama

Penzistka byla podle policie vyslýchána kvůli podezření z trestného činu z nenávisti. Zastavila se totiž na ulici, aby si vyfotila nálepku s nápisem „Nechte muže mimo prostory vyhrazené pouze ženám“. Nálepka byla umístěna na plakát LGBT+ se sloganem Stand By Your Trans.

Důchodkyně uvedla, že souhlasí s názorem, že muži by do ženských prostor neměli mít přístup, a to ani v případě, že byli přeoperováni na ženy. Nálepku, která reagovala na výzvu transsexuálů si ale prý fotografovala, aby jí ukázala doma manželovi, neměla v úmyslu ji dávat na sociální sítě.

Policisté následně ženě řekli, že ji identifikovali podle záběrů CCTV.

Seniorka byla z návštěvy policistů šokována. Uvedla, že opravdu snímek vyfotila, a to proto, že souhlasí s poselstvím, že transgender ženy, které se narodily jako muži, by neměly být vpuštěny do prostor určených pouze pro ženy, například šaten.

Policisté jí podle seniorčiných slov dali dlouhou přednášku o citlivosti problému a o tom, jak by něco takového mohlo způsobit obtěžování a poplach v komunitě. „Vyšetřovali to jako zločin z nenávisti, což je nehorázné,“ uvedla důchodkyně, která trvá na tom, že nálepku na plakát nenalepila. V minulosti pouze policii psala, že má obavy z toho, že transgender ženy mohou být vpuštěny do prostor pro osoby stejného pohlaví.

„Myslím, že chtěli měnit můj názor," dodala se znepokojením. „Zapojují se do velmi rozdělené a toxické debaty, ale není jejich úlohou rozhodovat politické neshody. Měl jsem pocit, jako by se snažili umlčet nesouhlasný hlas tím, že mě obtěžovali v mém vlastním domě“.

Z policejního protokolu o návštěvě, který si vyžádala, se dozvěděla, že policisté interpretovali návštěvu jako „radu“.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama