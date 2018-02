Britský poslanec se omluvil Corbynovi za tweet o stycích s StB

Podle zpravodajského serveru The Independent Bradley uvedl, že jeho tvrzení bylo „zcela nepravdivé a chybné“. Poslanec prý svůj omyl hodlá odčinit i tím, že věnuje blíže neupřesněnou částku na charitu. Zprávu převzala ČTK.

Bradley, který je zároveň mluvčím Konzervativní strany premiérky Theresy Mayové pro otázky mládeže, na svém twitterovém účtu napsal, že „Corbyn prodal britská tajemství komunistickým špionům“. Mladý politik se tak připojil k řadě svých kolegů, kteří na Corbyna zaútočili v souvislosti se zprávami, že se předseda labouristů v 80. letech několikrát sešel s pracovníkem československé StB. Corbyn to nepopírá, tvrdí však, že to bylo nevědomky, protože rozvědčíka považoval za diplomata. Zároveň odmítá, že by mu předal jakékoliv informace. Corbynovu verzi potvrdila i ředitelka českého Archivu bezpečnostních složek Světlana Ptáčníková.

Bradleyho kvůli jeho vyjádření na twitteru tento týden kontaktovali Corbynovi právníci. Pohrozili mu žalobou, načež poslanec příspěvek smazal. Nyní zveřejnil i velice poníženou omluvu. „Plně si uvědomuji, že mé tvrzení bylo zcela nepravdivé a chybné. Uvědomuji si, že jsem svým falešným obviněním, že zradil svou zemi a spolupracoval se zahraničními agenty, Jeremymu Corbynovi způsobil těžkosti a problémy,“ uvádí se v ní. Kromě omluvy poslanec slíbil, že pošle příspěvek charitě, kterou si Corbyn vybere, a že zaplatí veškeré výdaje na právníky, které Corbyn v této souvislosti musel kontaktovat.

Psali jsme: Badatel: Babiš nejspíš skutečně věří, že před rokem 1989 nedělal nic špatného Předseda Nejvyššího správního soudu: Musíme si stále připomínat, co byla StB. Očekával bych vyslovení pokání Mayová si v parlamentu utahovala z Corbyna kvůli aféře s StB Corbyn odmítl obvinění, že by spolupracoval s StB. Za kauzou vidí...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp