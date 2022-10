Brněnské teplárny zdražují na dvojnásobek. Bez vládní pomoci byste platili ještě více, vzkázal z ČT Síkela

reklama

Další teplárny v Česku ohlašují zdražování. Zhruba na dvojnásobek zvednou od listopadu ceny v Brně, píše server Novinky.cz. A to i po započítání vládního cenového stropu. V Břeclavi už dřív oznámili dokonce pětinásobné zdražení. Hlavním důvodem je vysoká cena plynu, na kterém je řada tepláren závislá. Další dodavatelé se podle profesního sdružení přidají v následujících týdnech.

Bez vládního stanovení maximálních cen elektřiny a plynu by dálkové vytápění stálo mnohonásobně víc. Podle opozice ale kabinet takzvané zastropování nastavil špatně.

Zatím lidé v průměru pocítili pětinové zdražení tepla. Vyplývá to z nejnovějších dat statistiků o inflaci. Mezi zdroji je ale výrazný rozdíl. Cena plynu pro spotřebitele za rok poskočila o 86 procent, tuhá paliva o 56 a elektřina o 38 procent. Na vytápění bytů a domů v tuzemsku se právě plyn přímo podílí více než ze třetiny. Přes 40 procent rodin zásobují teplárny, čtvrtina topí dřevem a elektřinou potom desetina. Obecně platí, že skoro polovinu veškerého spotřebovaného plynu používají k výrobě tepla firmy. Informovala o tom ve svém hlavním zpravodajském pořadu Události ČT1.

Hostem pořadu byl pak také ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Nejprve se vyjádřil ke dvojnásobnému zdražení tepla v Brně. Nenahrává to opozici? „Opozice říká pořád to stejné. Pozdě, málo, špatně. Naše vláda dělá maximum pro to, aby ochránila domácnosti, firmy před tou energetickou krizí a před těmi vysokými cenami energií. A právě to zavedení cenového stropu pro domácnosti a malé a střední firmy jak u plynu, tak u elektřiny je toho důkazem. A my jsme s brněnskými teplárnami tento týden jednali a ony vlastně řekly, že pokud bychom nezavedli tato opatření, tak by byly nuceny ty ceny za teplo zvednout ještě více – a já jsem rád, že jsme mohli pomoci vlastně i touto cestou, že to zvýšení není tak dramatické,“ poznamenal Síkela.

A jak může pomoci společný unijní nákup plynu, o kterém v týdnu Síkela jednal s evropskými kolegy? „Společný unijní nákup plynu má vést k tomu, aby jednotlivé státy vzájemně různými nabídkami netlačily tu cenu nahoru, a zároveň využití vlastně té ohromné kupní síly toho společného pořizování má vést k tomu, aby ty ceny klesly. A všechna ta opatření, která na unijní úrovni děláme, a celá řada ještě přijde, vlastně vedou k tomu, že ty trhy se relativně uklidnily a dneska cena plynu zase klesla, prolomila hranici 150 eur a je vlastně na nejnižší úrovni od června tohoto roku,“ dodal Síkela.

Síkelův resort připravuje plán energetických úspor v časech velké spotřeby. Co by měl upravit? „Ty povinné energetické úspory v čase velké spotřeby mají právě vést k tomu, aby nedocházelo k dalšímu tlaku na spotřebu plynu, respektive na výrobu elektřiny z plynu, v těch špičkových hodinách, to znamená jde o to, abychom rozložili tu spotřebu plynu, respektive elektřiny, i na ty méně frekventované hodiny, což by mělo v konečném důsledku vést nejen k úsporám, ale i k poklesu cen energií,“ zakončil Síkela.

