Brusel plánuje zavedení clo na obilí z Ruska

Úřednicí Evropské unie, jak informuje agentura Reuters, nicméně také uvedli že dodávky z Ruska a Běloruska do Evropské unie jsou nízké ve srovnání s dodávkami obilí z Ukrajiny, a zavedení cel je tak do značné míry pouze symbolické.

Ruská výzkumná společnost SovEcon uvedla, že to bude mít jen malý dopad na obchod s obilím a jeho ceny, vzhledem k tomu, že pouze 2 % ruských dodávek směřují do Evropy.

Na to, že ale v Evropě přebytek ruského obilí je, začátkem března na tiskové konferenci upozornil český ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL. Zdůraznil důležitost zastavení dovozu obilovin z Ruska. „Víme o tom, že v Evropě v tuto chvíli je poměrně výrazný nárůst dovozu obilovin a olejnin z Ruské federace. Já to považuju za něco, co je potřeba zarazit, a to v situaci, kdy agresor – Ruská federace – vede víc jak dva roky útočnou a agresivní válku vůči Ukrajině,“ uvedl ministr zemědělství a navrhl, jako jednu z možností, jak dovoz ruského obilí do Evropy zastavit, zařazení ruského obilí na sankční seznam.

„Jsme v kontaktu s ministrem zahraničních věcí a hledáme cesty, jak problém řešit na evropské úrovni... Cesty v tuto chvíli prověřujeme, jedna z nich by mohla být i taková, že by obiloviny byly zařazeny na sankční seznam," uvedl Výborný.

Zdůraznil nicméně, že konkrétně Českou republiku přebytek ruského obilí netrápí.

V souvislosti se stále probíhající ruskou agresí na Ukrajině však nevidí jediný důvod, proč by se dovozy ruských obilnin a olejnin do Evropy měly tolerovat.

Deník Financial Times uvedl, že se očekává clo na obiloviny z Ruska a Běloruska by mělo být ve výši 90 eur za tunu. To by podle úředníků obeznámených s plány zvýšilo ceny nejméně o 50 % a zlikvidovalo by poptávku. Clo ve výši 50 % by bylo uvaleno také na olejnatá semena a výrobky z nich.

Jeden z úředníků EU uvedl, že tyto částky jsou "přibližně správné", i když ještě nebyly dokončeny.

Jiný uvedl, že opatření bude mít pravděpodobně podobu cla, protože obchodní opatření vyžadují pouze většinovou podporu EU, na rozdíl od sankcí, které vyžadují jednomyslnost.

Dovoz obilovin a olejnin z Ruska do Evropské unie dosáhl v roce 2023 rekordních 4 milionů tun, což představuje 1 procento celkové spotřeby EU. Sazby by se vztahovaly na obilí určené k použití v 27členné EU a nevztahovaly by se na tranzit obilí přes blok do jiných zemí.

Proti environmentálním regulacím protestovali zemědělci jako v celé Evropě i v Polsku a právě polskému premiérovi Donaldu Tuskovi předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý pátek sdělila, že "posuzuje možnost zavedení omezení dovozu zemědělských produktů z Ruska".

