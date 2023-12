Brusel zachraňuje planetu, přitom mrznou, hladovějí a umírají lidé. A dost! Topolánek v ráži

reklama

Topolánek hodnotí neutěšený stav českého hospodářství, zejména obchodu a průmyslu, jako důsledek politiky Evropské unie, českého státu a také lenosti českých firem. Průmyslníci v Česku podle Topolánka mají nataženou ruku a očekávají neustále nějakou finanční pomoc, která ale jde na úkor státního rozpočtu a občanů. „Průmyslníci, reprezentovaní spíše nadnárodními korporacemi a jejich tuzemskými úředníky, pokračují v nářcích, stížnostech a vydírání vlády a s nataženou rukou k nějaké vládní pomoci na úkor všech ostatních chtějí situaci nějak vysedět. To je smrtící, sebevražedný postoj,“ říká Topolánek v rozhovoru pro aexport.cz.

Od podnikatelské sféry tak podle něj přichází nezasloužená kritika Fialovy vlády, která si zaslouží kritiku za zjevné chyby v jiných situacích. „Neschopnost vidět skutečné příčiny stavu mne šokuje,“ tvrdí Topolánek, že za současné problémy českého hospodářství vážně nemůže Fialova vláda.

Hlavní chyby totiž leží na úrovni Evropské unie a jsou výsledkem několika desetiletí chybných rozhodnutí. „Současný stav je výsledkem několika dekád chyb a kombinace tendencí globálních, našich vlastních a především evropských, respektive eurounijních. Stát blahobytu, politická korektnost, multikulturalismus, gender equality, cancel culture, Green Deal a poplivání trhu a kapitalismu. Podniky, které zažívaly bezprecedentní dobu levných peněz, laciných, dostupných úvěrů a bezproblémového odbytu se probudily – poté, co řadu let ignorovaly signifikantní signály a symptomy – do reality drahých peněz a úvěrů, volatilní poptávky, kolapsu dodavatelských řetězců, drahých energií, surovin a rozpadu světového řádu,“ hodnotí Topolánek, že firmy nebyly připraveny na rapidně horší ekonomickou situaci.

Fotogalerie: - Babiš tepal vládu

„Některým podnikatelům bych doporučil zopáknout si učebnici ekonomie pro 1. ročník střední školy. Je naprosto příznačné, že exportní podniky chtějí v době konjunktury, aby se jim vláda do ničeho nepletla, a rychle zavést euro. A když je ouvej a jsme v recesi, tak chtějí vládní pomoc… a hlavně, rychle zavést euro. Bylo by to úsměvné, kdyby to nebylo tak vážné,“ říká Topolánek.

Anketa Považujete Tomáše Halíka za morální autoritu? Považuji 0% Nepovažuji 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6818 lidí

Jenže firmy tomuto prostředí navykly a nechtějí z něj vystoupit. „Začali jsme umírat a chováme se jako žába, která se pomalu vaří ve vodě. Celá řada podnikatelů jede na této vlně a nedokáže z té vařící vody vyskočit,“ upozorňuje.

Jediným řešením je podle něj situaci pojmenovat a hledat změnu – místo dalšího dotování v rámci nefunkčního systému. „Začněme tím, že se nebudeme bát problémy tvrdě pojmenovat, označit příčiny stavu, připustit si je a hledat cestu změny. A taky začít vysvětlovat autoritám, ale i veřejnosti, co se stane, když to neuděláme,“ upozorňuje Topolánek. Přidává jeden z receptů na naše současné exportní potíže: „Mít finální výrobek, nízkou energetickou a surovinovou náročnost, kvalitní zaměstnance, vysokou přidanou hodnotu a celosvětový trh. A hlavně nespoléhat na stát,“ radí bývalý premiér.

Fotogalerie: - Rychlá schůze

Hlavní díl viny přitom leží v Bruselu a v nesmyslné zelené politice, která ničí evropské hospodářství. Odchod z Evropské unie ale podle Topolánka určitě nepřipadá v úvahu. „Bruselská věrchuška přitahuje šrouby. Zachraňujeme planetu, a přitom mrznou, hladovějí a umírají lidé. Zatím jen někteří a někde. Odchod z EU nic neřeší. Nemáš-li alternativu, nemáš možnost volby. Fakt nechceme být v situaci Moldovy, Běloruska, Ukrajiny. Docela fatalismus. A podnikatelé mlčí. V lepším případě pozvedávají obočí nebo vlažně hlas. Nechají se reprezentovat kolaborujícími korporátními panáky a vyjednávají si nové dotace, regulace a výhody. Zásahy bezradného státu jsou pochopitelné, podvolení podnikatelů neakceptovatelné!“ má jasno Topolánek, že místo aby se podnikatelé vzbouřili, žádají o peníze, což situaci ještě zhoršuje.

Podle Topolánka současný systém spěje ke zhroucení. „To bude platit, pokud budou evropští socialisté ze všech frakcí, vedeni soudruhem komisařem Timmermarxem nebo jiným hlupákem hasit energetický požár benzínem dalších regulací, roštím direktivních plošných kroků, zaříkáváním či placebem a ruku v ruce, pod prapory klimatické revoluce budou chtít urychlovat cestu k záchraně planety. Mandaríni ale neumí řešit ani problémy, které sami způsobili a které by bez nich vůbec nevznikly, natož poměrně mnohovrstevný aktuální energetický kolaps,“ je kritický Topolánek. A varuje, že nastane situace, kdy budou lidé v bohaté Evropě v zimě mrznout nebo jedna pětina z nich padne do energetické chudoby a na rozsvícený vánoční stromeček bude celá rodina šetřit celé měsíce.

„Díky ideologickým rozhodnutím EU, a především Německa, se blížíme k podobnému scénáři, který jsme my starší zažili už za komunismu. A ani opakováním, že za všechno může Putin, se pravdě nepřiblížíme. Jde jednoznačně o opačnou kauzalitu. Putin pouze brutálně využil naše selhání, zranitelnost a hloupost. Číňan se nám směje, Rus vesele kasíruje prachy z dodávek fosilních hnusů,“ tvrdí Topolánek, že si Evropa svoje hospodářství ničí sama svými rozhodnutími a zbytek světa se nám směje.

To všechno bohužel znamená, že současné problémy českého hospodářství jen těžko vyřeší Fialova vláda a těžko by ji řešila jakákoliv jiná vláda. Problémy jsou totiž dlouhodobé a mají je na svědomí i vlády minulé. „Závislost České republiky na importech energetických surovin, odchod od uhlí a neschopnost posledních politických reprezentací reagovat na tento stav, posunutí výstavby jádra o dalších 15 let od doby mého mandátu, energetická náročnost a zelené bludy z nás činí zemi ještě zranitelnější, než je naše okolí,“ je přesvědčený Topolánek.

„Z předchozího vyplývá, že náprava není úplně v moci stávající vlády, nota bene při kvalitě jejích zodpovědných ministrů. Síkela nás opravdu nespasí. Pokud bere jako absolutní prioritu komunitní energetiku, pominu-li jeho skutečný cíl, a to je upíchnout se do nějaké evropské trafiky, pokud nezačne pracovat s odborníky, kteří ještě zbyli na jeho ministerstvu, pokud se nesoustředí na nejpalčivější problémy a bude dělat jen agresivní marketing a pokud se nestane energetika prioritou této vlády, nevidím světlo na konci tunelu. Alternativy opozičních křiklounů jsou ještě horší. Dotace nebo zastropování vybraných a potřebných jsou hrůzostrašné. Krátkodobě to nemá žádné řešení, což bude nutit výrobce, exportéry k alternativním scénářům, až po odchod z trhu či ze země,“ dodává Topolánek, že vláda ani opozice situaci jen tak nezlepší.

Psali jsme: Putin si „vytřel“ s EU? Změněné jméno. Neznámý kupec. Ropný rekord „Green Deal zboříme. Je šance.“ Petr Mach odkryl karty SPD Zelený car a ztracené generace. Do Timmermanse se nečekaně pustilo i bruselské Politico Už nejen Kalousek. „Experti mi můžou políbit…“ Topol byl na Stanjuru sprostý

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE