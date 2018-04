Bruselský lidovec Svoboda si notoval s Tvarůžkovou: Rusové udělali na území našeho spojence vraždu. Zeman nejen hájí cizí zájmy, ale dokonce narušuje právní stát!

Rusko je pobouřené tím, že Česko vydalo ruského hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států. Ty ho chtějí vyšetřovat kvůli ovlivňování amerických voleb. V úterním pořadu Interview na ČT24 hovořil europoslanec Pavel Svoboda o tom, zda ohledně vydání hackera udělala česká strana správné a nezaujaté kroky a co si myslí o ovlivňování rozhodování o vydání hackera ze strany hlavy státu.

Vydáním ruského hackera Nikulina do USA podle některých Česko podkopává základy česko-ruské spolupráce, europoslanec Pavel Svoboda je však toho názoru, že vydání hackera do Spojených států bylo naprosto v pořádku, protože pokud si Rusko představuje, že spolupráce bude probíhat tak, že jeho agenti se budou na české půdě volně a beztrestně pohybovat, tak jsme alespoň vydali velmi jasný a suverénní signál, že tak to rozhodně nebude.

„Bezpečnostní informační služba ve svých veřejných zprávách výročních navíc opakovaně říká, že aktivity ruských agentů na našem území jsou největší bezpečnostní hrozbou pro náš stát,“ zdůraznil Svoboda s tím, že si asi vzájemnou spolupráci Česko představuje jinak než Rusko.

Podle europoslance v důsledku vydání Nikulina do USA mohou v Rusku pociťovat újmu na národní hrdosti, když jsme si dovolili dát Spojeným státům přednost před nimi. „Možná ale vědí, co Nikulin ví, a to může být také nepříjemné, pokud jde o nějaké trestné činy týkající se nakládání s osobními údaji až sta milionů osob, to může být pak vážná záležitost,“ uvedl.

I Ústavní soud ČR vydal odůvodnění, podle kterého byla americká žádost dobře podložena. Podle Svobody má Ústavní soud takovou autoritu, že by jeho odůvodňování nemělo být zpochybňováno. „To, co řekne Ústavní soud, je závazné pro ostatní soudy České republiky. Jasně řekl, že princip právního státu u nás byl v kauze Nikulin dodržen, a to je rozhodující,“ řekl europoslanec.

Český ministr spravedlnosti se před časem vyjádřil v médiích, že prezident Miloš Zeman chtěl, aby byl Nikulin vydán právě do Ruska. Podle Svobody je prezidentova intervence v této věci jednou z nejvíce znepokojujících záležitostí. „Jsou to zákony nastavené určité procesy, kde každý z ústavních činitelů v případě ministra má jasně vymezenou úlohu. To, že do toho Zeman vstupuje, aby obhajoval ruské zájmy, je nepřístojné, považuji to za pokus o narušení právního státu,“ sdělil.

„Rusko proti nám vede dezinformační válku a za této situace se tvářit, že Rusko bude spasitelem našich mezinárodních vztahů a jednou z prioritních zemí, na které se má česká zahraniční politika orientovat, považuji za škodlivé,“ dodal Svoboda.

Dále moderátorka pořadu poznamenala, že v tomto kontextu se však prezident Miloš Zeman zajímal hlavně o to, zda se na českém území vyvíjel či vyskytoval bojový plyn novičok z kauzy Sergeje Skripala, místo toho, aby se vyjádřil, zda mají, či nemají být vyhoštění ruští diplomaté. Takový přístup je podle eurposlance jednoznačně skandální.

„Tohle obvinění je z ruské strany nepřijatelné a je to jev, kterému se říká ‚vrtěti psem‘, tedy odvracet pozornost od té vlastní vraždy, kterou Rusové na území Velké Británie, našeho spojence, udělali,“ řekl s tím, že aby začal něco takového prezident vyšetřovat, mu přijde nepřipustné, když by se naopak Zeman měl jasně zastat České republiky a důrazně takové tvrzení odmítnout.

„Česko je teď poněkud nesrozumitelné v zahraničí, vypadá to totiž, jako kdyby tady jely dvě linky zahraniční politiky,“ uzavřel s tím, že na jedné straně je naše politika orientovaná na EU, NATO, USA jakožto naše spojence, a vedle toho prezident jezdí zcela opačným směrem a naopak do našich partnerských zemí není zván.

