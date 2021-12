Buď i Lipavský, nebo válka. Fiala vystoupil na ČT a je jasno

reklama

„Já jsem podal návrh na všechny členy vlády. Návrh, za kterým stojím, a nemám v úmyslu ty nominace měnit,“ uvedl designovaný premiér na otázku České televize, zda je ve hře, že by zvolil jiného kandidáta na ministra zahraničních věcí.

Pokud by Zeman jednoho z ministrů odmítl, je připraven popsat kompetenční žalobu: „Pořád věřím, že bude vláda jmenována jako celek. Pokud by pan prezident trval na výhradách k jednomu mnou navrženému kandidátovi, tak bych pokládal za nutné, abych podal kompetenční žalobu, a to proto, aby se jednou provždy vyjasnilo, jaké jsou pravomoci prezidenta a jaké jsou pravomoci premiéra v této věci,“ řekl Fiala.

Fiala by měl podle politologa Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Lubomíra Kopečka před Ústavním soudem v případě kompetenční žaloby velkou šani uspět.

Problémem však spatřuje v tom, že řízení může trvat několik týdnů. „Pokud by Fiala a většina nové koalice přistoupili na výklad, že prezident má možnost ‚vetovat‘ navrženého kandidáta, dostanou se stejné polopodřízené pozice vůči prezidentovi jako končící vláda,“ dodal.

Spekuluje se, že zrod nové vlády může zkomplikovat pirátský kandidát na ministra zahraničí Jan Lipavský, vládní post by ho mohl stát jeho postoj k otázce stěhování české ambasády v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. „Zřízení velvyslanectví v Jeruzalémě jako takového by bylo v rozporu s mezinárodním právem i společným postojem EU,“ vyjádřil se dříve Lipavský.

Právě tento mezinárodněpolitický krok však dlouhodobě Miloš Zeman prosazuje, dokonce jej považuje za jednu z vlajkových lodí diplomacie Hradu. Není to proto tak dlouho, co jsme mohli slyšet jeho slova o tom, že předpokládá, že bude vetovat návrh na jednoho ministra nově vznikající vlády Petra Fialy. Spolu s tím samozřejmě vyvstala celá řada diskusí o tom, jak to s prezidentským právem veta ve skutečnosti je.

Zeman by ale mohl kandidáta Pirátů odmítat i kvůli jeho dalším názorům na zahraniční politiku. Lipavský se v minulosti například dožadoval odebrání diplomatického pasu Martinu Nejedlému, který je prezidentův poradce, a ostře také kritizoval ruské angažmá v dostavbě Dukovan.

Sám Lipavský odmítá, že by právě on měl být tím „problémovým“ kandidátem, jeho nominace na ministra zahraničí podle něj trvá. To potvrdil nedávno i šéf Pirátů Ivan Bartoš, ani on nehodlá na kandidatuře pirátského exposlance Jana Lipavského na ministra zahraničí nic měnit. Z nominace do vlády Petra Fialy nemíní ustoupit ani Lipavský.

Bartoš už dříve uvedl, že pokud by se mezi Lipavským a Zemanem nenašla shoda na klíčové otázky, mohl by v krajním případě skončit kompetenční žalobou, jelikož ústava jasně říká, že prezident má navržené kandidáty jmenovat.

