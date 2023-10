Buď odevzdáte veto, nebo fandíte Kremlu. Zle mezi koaličními politiky. Kvůli EU

Informace o tom, že Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu odhlasoval zrušení práva veta a odebrání dalších kompetencí členským státům, vyvolala mezi politiky v internetovém prostředí rozporuplné reakce. Zatímco europoslankyně Veronika Vrecionová z ODS věří, že česká vláda bude proti, jiní zrušení právo veta naopak považují za nezbytný krok, který by pomohl ukončit vydírat zbytek Evropy ze strany Fica či Orbána. Otázka vyvolala mezi Vrecionovou a pirátským europoslancem Mikulášem Peksou ostrou slovní přestřelku. A přidal se i Miroslav Kalousek.

reklama

„Zrušení práva veta, které navrhuje Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu je z mého pohledu naprosto nepřijatelné,“ konstatovala poslankyně Evropského parlamentu Veronika Vrecionová. Nelíbí se jí, že návrh počítá s výrazným přesunem národních pravomocí do Bruselu – a to včetně zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky, otázek klimatu a životního prostředí, energetiky, vzdělávání či práva a bezpečnosti.

„V podstatě by šlo o tvrdou centralizaci Evropské unie a cestu k tomu, jak z ní vytvořit superstát. A to je úplně špatně. Evropská unie byla založena na principu volného pohybu kapitálu, osob a zboží. Ne na tom, aby existovala v Bruselu centrální vláda,“ dodala.

?? Zrušení práva veta, které navrhuje Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu je z mého pohledu naprosto nepřijatelné. ??



Návrh počítá s výrazným přesunem národních pravomocí do Bruselu – a to včetně zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky, otázek klimatu a… pic.twitter.com/sj8KHWKOy7 — Veronika Vrecionová (@vrecionova) October 26, 2023

Oponentním hlasem jí v této věci byl někdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Ten odebrání možnosti členským státům zablokovat návrhy ostatních považuje za nutnost. „Zrušení práva veta pokládám za zcela nezbytné, nemá-li být Evropa vydírána politiky, jako je Orbán nebo Fico. Svět se globalizuje, musíme si vybrat: Buď Kreml, nebo západ. Střední cesty, o jakých snili ‚osmašedesátníci‘, jsou slepé. Konec legrace a bezpohlavních kompromisů,“ uvádí Kalousek ve své reakci na varování Vrecionové před tímto krokem.

Zrušení veta a odebrání kompetencí evropským státům ústavním výborem Evropského parlamentu by uvítal také předseda pražské organizace KDU-ČSL a zastupitel Prahy 4 Tomáš Kaplan. „Trvání na právu veta znamená Evropu neakceschopnou, slabou a hlavně neschopnou se bránit, až se v po volbách někdo probudí a řekne, že NATO je příliš drahá legrace…“ zvedá výstražný ukazováček.

Podobně na návrh zrušení práva veta nahlíží člen TOP 09 Kdyštof Eckhardt, pod příspěvkem Vrecionové vyjádřil názor, že zrušení práva veta je krok dobrým směrem, který znemožní blokování celé EU například „maďarským autoritářem Orbánem, který je Putinův poslušný pejsek“.

Ozval se i pirátský europoslanec Mikuláš Peksa. Slovům Vrecionové kontroval s tím, že veto je pochopitelně třeba zrušit. „Jinak bude Putin dál různým fašounkům platit za blokování Rady EU,“ zdůraznil. A neodpustil si ani rýpnutí: „A už jste se alespoň dohodli, jestli bude za vás z toho SPOLU sedět do budoucna v Ústavním výboru Luděk Niedermeyer nebo naopak nějaký Orbánofyl? Třeba by voliče zajímalo, jakou máte vlastně pozici.“

„Vy jste ten návrh evidentně nečetl, že? Jinak byste moc dobře věděl, že jde mnohem dál, než je jen zrušení veta. Ale fajn, chápu, že si myslíte, že odebrat pravomoci národním státům a dát více pravomocí Komisi je podle vás OK,“ hrozila se europoslankyně Vrecionové. „Naštěstí jsem si jistá, že naše vláda (ve které máte 3 ministry) bude proti,“ dodala představitelka nejsilnější vládní strany ODS.

Vy jste ten návrh evidentně nečetl, že? Jinak byste moc dobře věděl, že jde mnohem dál, než je jen zrušení veta.



Ale fajn, chápu, že si myslíte, že odebrat pravomoci národním státům a dát více pravomocí Komisi je podle vás OK.



Naštěstí jsem si jistá, že naše vláda (ve které… — Veronika Vrecionová (@vrecionova) October 26, 2023

Peksa začal svou rétoriku vůči ODS vyostřovat: „Když se podívám na průměrné kompetence ministra za ODS, popř. průměrné kompetence ministra za ANO, které přijde po této vládě (protože to vedete, jak to vedete), a porovnám to s průměrným eurokomisařem, vychází mi z toho, že přesun dalších pravomocí na Evropskou komisi je vlastně docela dobrý nápad,“ odepsal europoslanec.

Jeho chování Vrecionová označila za „totální bizár“ a dodala: „Vy mne tedy bavíte. Jste člen vládní strany a sebemrskačsky jste pro to, aby vláda (ve které máte ministry) měla omezené pravomoce, protože například bulharský eurokomisař přece bude vědět lépe, co je pro ČR důležité,“ nevycházela z údivu nad postoji kolegy z vládní koalice.

Vy mne teda ale bavíte. ??



Jste člen vládní strany a sebemrskačsky jste pro to, aby vláda (ve které máte ministry) měla omezené pravomoce, protože například bulharský eurokomisař přece bude vědět lépe, co je pro ČR důležité.



To je totální bizár! — Veronika Vrecionová (@vrecionova) October 26, 2023

Mikuláš Peksa ji následně upozornil, že za Bulharsko je komisařkou žena, paní Ivanovová a i když není úplně jejím fanouškem, její působení v uplynulých 10 letech v Evropském účetním dvoře na něm prý zanechalo dojmem, že české ministerstvo financí by zvládla dělat líp než pan Stanjura z ODS. „Ale uznávám, že laťka není nastavena vysoko,“ nebral si servítky.

Hlasování výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu ohledně zrušení práva veta a dalšího rozšíření kompetencí do Bruselu, nemá podle europoslance Jana Zahradila (ODS) velký význam, jakýkoliv podobný návrh zablokuje Rada Evropské unie. „Výbor dlouhodobě sleduje (i v jiných věcech) linii Konference o budoucnosti Evropy, která skončila jasným vítězstvím federalistů. Evropský parlament takto ‚zbrojí‘ do voleb,“ řekl deníku Echo24 Jan Zahradil (ODS).„Předpokládám, že Rada EU takové návrhy zablokuje,“ dodal. Plénum EP by se mělo agendou zabývat ještě letos.

Premiér a předseda ODS Petr Fiala se již dříve nechal slyšet, že rušení práva veta je pro Českou republiku nevýhodné.

Psali jsme: Zrušení práva veta? Svobodným došla trpělivost Zrušení práva veta v EU? Pavel to nadnesl a už je tady další návrh Jiří Paroubek: Šlapání v porcelánu páně prezidenta pokračuje… Ukrajina do EU? Orbán bouchl dveřmi, zato Fiala je otevřel

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE