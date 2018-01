Bude to i můj prezident... Michal Horáček poblahopřál k vítězství Miloši Zemanovi

27.01.2018 15:55

Neúspěšný kandidát z prvního kola letošních prezidentských voleb Michal Horáček uvedl, že během kampaně udělal vše pro to, aby zvítězil jiný kandidát než Miloš Zeman. I on však bude jeho prezidentem. Horáček to řekl České televizi.