Budou mi nadávat do ruských švábů, ale... Muselo to ven. Holec se zastal Ovčáčka

Komentátor serveru Info.cz Petr Holec se opět přihlásil o slovo na streamu Luboše Xavera Veselého. Začal tím, že dal za pravdu hradnímu mluvčímu Jiřímu Ovčáčkovi, i když už tuší, že kvůli tomu bude označen za „ruského švába“. Poté dal za pravdu Miloši Zemanovi a ve shodě s prezidentem republiky konstatoval, že novináři v časech epidemie koronaviru selhali. A zařídili to tak, že nikdo nevěří téměř ničemu. Do třetice souhlasil i s Miroslavem Kalouskem, že přijde čas opustit Česko, pokud tu budou vládnout Piráti.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček na to konto poznamenal, že morem dnešní doby je žvanivost, a Holec mu dal za pravdu.

„Já s ním musím výjimečně souhlasit. Já vím, že se okamžitě stanu ruským a hradním švábem, protože dneska je taková doba, že buď prostě musíte svýho politika bezmezně milovat, nebo nenávidět. Nic není mezi tím. Já musím dát Ovčáčkovi za pravdu. Dejte člověku kameru s mikrofon a uvidíte. Já už jsem tady minule byl sám sebe plnější, než šéfka TOPky Markéta Pekarová Adamová, když ji posadí do televizního studia a nemůže přestat,“ začal Holec.

Poté pochválil Miloše Zeman za to, kolik radosti rozdal ve svém vánočním poselství.

„Jak už bývá jeho dobrým zvykem, tak rozdal velkou radost. A samozřejmě, internet a noviny plný reakcí opozičních politiků. Já s ním ale musím v jednom souhlasit. I když musím říct, že Miloš Zeman už není tak originální a kreativní jako býval. Jeho přidanou hodnotou bylo, že dokázal překvapit a říct něco, co ostatní neřekli. Tenhleten projev samozřejmě byl podobný těm projevům, které pronášel během letošního roku – těm koronavirovým,“ prohlásil Holec.

„Ale musím s ním souhlasit, že trefil hřebíček na hlavičku, když řekl, že během koronavirové krize selhala média. Protože má svatou pravdu. Selhali jsme příšerně, a to přinejmenším v jedné věci. Úloha a role médií i v takovýchhle krizích, jako je i ta pandemie koronaviru, tak samozřejmě, že musí dohlížet na vlády, aby se nezbláznily, k čemuž prostě mají všechny vlády na světě vždycky tendenci, to už prostě plyne z té téměř absolutní moci, kterou vlády mívají. A jak se říká, že každá moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. Ale současně naší roli není kritizovat vládu za každou cenu, protože si většina z nás přeje, aby u nás vládla opozice, protože většina z nás má blízko k ODS a TOP 09. Já to moc dobře vím, protože své kolegy znám,“ rozváděl dál svou myšlenku Holec.

Konstatoval, že novináři příliš naslouchali Romanu Šmuclerovi nebo Jaroslavu Flegrovi, kteří vládu kritizovali, seč jim síly stačily. Lidé přestali věřit, že vláda v krizi ví, co dělá. „Plodem naší práce je, že nikdo nevěří téměř ničemu. K tomu si můžeme gratulovat,“ nešetřil ostře kořeněnými poznámkami Holec s tím, že z této situace nemá jako novinář žádnou radost.

A do třetice dal za pravdu i Miroslavu Kalouskovi (TOP 09), z něhož si často tropí žerty.

„Dneska musím souhlasit i s jedním politikem, ze kterého si tady rád dělám legraci, protože on si rád dělá legraci z nás všech už dlouho, a to je Miroslav Kalousek,“ šel na to Holec trochu od lesa, než prozradil, v čem vlastně s Kalouskem souhlasí.

„On v podstatě řekl, že jestli opozice uspěje ve volbách a sestaví příští vládu, tak on emigruje z Česka, čím by vlastně naplnil ten slib, že končí v politice, to by bylo asi fajn. Ale on řekl, že emigruje z Česka kvůli tomu, jestli uspějí Piráti, což se rýsuje jako případný koaliční partner té trojkoalice ODS, TOP 09 s lidovců. A on řekl, že se bojí úspěchu piráta Jakuba Michálka. ... Miroslav Kalousek o něm řekl, že je takový novodobý Urválek, což byl komunistický žalobce z 50. let. Tak v tom s ním musím bezvýhradně souhlasit,“ pravil Holec

Osobně se domnívá, že případná koalice Pirátů, STAN, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 nemusí vydržet dlouho. Už kvůli sporům o zavedení eura.

