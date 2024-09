Budou vypínat elektřinu, je si jistý. Pořídil si fotovoltaiku a říká: Zrušte ten Green Deal

Green Deal a to, co s ním souvisí, představuje hrozbu, kterou ani jeho kritici většinou příliš nedomýšlejí. Během dvou tří let nás v Česku čeká vypínání elektřiny v domácnostech i v průmyslu. Je o tom přesvědčen Roman Albrecht, který se problematice energetiky dlouhodobě věnuje. Varuje před tím, co způsobí ukončení provozu uhelných elektráren. Současná vládní energetická politika vede velkou rychlostí k betonové zdi.

Koupil si zemědělskou usedlost, kterou chtěl mít v rámci možností samostatnou. „Máme vlastní studnu, k plynovému kotli jsme přidali kotel na dřevo a uhlí, takže máme víc zdrojů, jimiž můžeme topit. Samozřejmě potřebuji zdroj elektřiny, protože dnes bez elektriky nezatopíte v kotli na dřevo, protože v rámci emisní třídy, kterou lze dnes koupit, musí mít ventilátor a spoustu věcí a jeho spotřeba je 50, 100 Wattů, možná víc. Stejně tak plynový kotel. Běžná spotřeba je něco mezi 40 a 80 Watty. Takže musíte živit kotel, musíte živit oběhové čerpadlo, protože v baráku nemám samotížný systém, ten už se dnes nedělá, a v mědi by vyšel na strašné peníze. Navíc se živím prací na počítači, mám home office, takže potřebuji mít velmi robustní připojení na internet. Jsem závislý na spojení na elektrice a na tom, že mi jde počítač,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Roman Albrecht.

Proto si pořídil solární elektrárnu zhruba za 450 tisíc korun. „Jsem velice spokojený s firmou, která mi ji dodala. Naneštěstí moje situace neumožňuje dát všechny panely optimálně na jižní stranu, to technicky není možné. Mám to tedy rozdělené na jižní, západní a východní stranu, proto nemám úplný výkon, který bych mohl mít. Ale na druhou stranu, kolik lidí má střechu dostatečně velkou na jižní stranu? Spousta lidí je ve stejné situaci jako já, že buď na tu jižní stranu nedá nic, což jsou třeba moje děti, nebo tam dá nějakou malou část panelů, ale rozhodně ne dostatek. Takže zákonitě ten zbytek není tak efektivně využitý. Ale celkem jsem při úsporném režimu schopen fungovat na baterie čtyři pět dní,“ podotýká.

Uhelné elektrárny nebudou, jaderná nejdřív za dvacet let

Svou konkrétní situaci vztahuje k tomu, jak vypadá dnešní energetická politika našeho státu. „To je tlak na splnění požadavků Green Dealu a na obnovitelné zdroje energie. Temelín nebo Dukovany nikdy nepostavíme, protože nikdy nesepíšeme smlouvu. Někdo může vykládat pohádky, jak to Korejci dobře postaví s ruskou technologií, ale to mu nemusíme věřit. I tak jadernou elektrárnu můžeme mít postavenou nejdříve za dvacet let. Zavřeme uhelné elektrárny, protože jsou fuj, fuj. Vláda sice předpokládá, že uhelná energetika skončí v roce 2033, ale uhelným elektrárnám se výroba přestane vyplácet už příští rok, rok 2026 už bude ztrátový a rok 2027 by už měl být pro českou uhelnou energetiku katastrofou,“ připomíná Roman Albrecht.

V momentě, kdy se začnou v letech 2026 a 2027 uzavírat uhelné elektrárny, což jsou stabilní zdroje elektrické energie, zbývá už jen možnost plynových elektráren. „Těch ale my nemáme dost. Na Západě je běžné, že i menší města mají malé plynové elektrárny. Při výpadku napájení se plynová elektrárna sepne a je schopná to město živit. Tohle u nás není prakticky nikde. Proto když vypadne v Praze přívod energie, tak nebude elektřina. Samozřejmě ho má Praha z více stran, ale přesto přese všechno. Plyn je navíc s otazníkem, i když nám pan Síkela vysvětlil, že Německo dostojí svým slibům, vypne část průmyslu a v případě potřeby dodá plyn nám. Já samozřejmě své vládě věřím, proto jsem přesvědčen, že by se tak určitě stalo. Ovšem říká se ‚důvěřuj, ale prověřuj‘, tak mám přece jen kotel nejen na plyn, ale i na uhlí a na dřevo,“ konstatuje s úsměvem.

Flexibilita uživatelů je vládní eufemismus pro vypínání

Nedostatek energie v zemi je nevyhnutelný, i státní energetická politika říká, že se staneme dovozci elektrické energie už v roce 2027 kvůli tomu, že povypínáme uhelné elektrárny. „Stavíme slunečníky a větrníky, tak v létě bude strašná spousta energie. Je fakt, že v létě, když mi elektrárna běží, tak přemýšlím, co budu topit. Vířivku, bazén, protože na tu baterku mám spotřebu určitě menší, než mi vyrobí elektrárna. Ale jak přijdou šeré dny, tak je elektrárna k ničemu a nevyrobí nic. Teď sice jásáme, že postavíme spoustu slunečníků, větrníků, ale ony všechny nebudou nic vyrábět a všichni budeme chtít mít zapnutý plynový kotel, normální kotel, nemluvě o tom, že si možná chceme posvítit nebo uvařit. A to je to, o čem jsem psal,“ připomíná svůj post na Facebooku.

„Problém je v tom, že cesta do pekel – vypínání stabilních zdrojů energie – přes veškeré slunečníky způsobí to, že se energie bude muset v lepším případě řízeně vypínat. Podle vlády se stane využívání elektřiny ‚flexibilitou uživatelů‘. To je nádherný eufemismus k tomu, aby vám řekli, že vás vypnou. Sluneční elektrárna je z hlediska soběstačnosti velmi dobrou věcí. Já jsem na půlku dostal dotaci, takže pro mě ta investice činila kolem 220 tisíc. Ale stejně je to hodně peněz. Dobře jsem věděl, do čeho jdu. Jak to udělají lidé na sídlišti, to nevím, tam ta možnost není. Ta státní politika je průšvih,“ obává se Roman Albrecht.

Občan přijde o práci a stát nebude mít daňové příjmy

A poukazuje na povodně na Moravě. „Tam zoufale potřebují, aby jim běžely větráky, které jim vysuší baráky. Málokdo má na to, aby si za desetitisíce koupil plynový fukar. Tak si půjde koupit elektrický větrák, topítko, které mu bude vysušovat sklep. Čím to chcete živit? Tím sluníčkem, když přestalo svítit? Když to nejvíc potřebujete, tak ta elektrika nebude. Nebude ji kde vzít,“ upozorňuje. Dokud jsme měli uhelné elektrárny, které se budou zavírat, jsme elektřinu vyváželi. „Řešení? Vypovědět Green Deal. Každá smlouva jde vypovědět. Ať tam bude kdokoli. Položím řečnickou otázku: jak dlouho vydrží vláda, když vám budou zapínat elektriku na šest hodin denně? K tomu nakonec dojde. Ale zatím tam ještě nejsme,“ poznamenává.

„Pokud by najednou chyběla uhelná elektřina po vynuceném odstavení uhelných elektráren – věřím, že to žádná, a tedy dokonce ani Fialova probruselská, vláda České republiky nedopustí – tak by to postihlo především průmysl a velkoodběratele, občany v prvním kole minimálně nebo vůbec ne. Zjednodušeně se dá říci, že podíl spotřeby průmyslu odpovídá asi podílu výroby uhelné elektřiny. Na odstavení uhlí ekonomicky růstem cen a ztrátou konkurenceschopnosti doplatí český průmysl a český občan tím, že přijde o práci, stát nebude mít daňové příjmy a doplatí na to následně i státní zaměstnanci,“ reaguje pro ParlamentníListy.cz Vladimír Budinský, předseda spolku Konec uhlí – nová energie.

Vládní plán dovážet čtvrtinu spotřeby je mimo realitu

Ale to, jakým způsobem bude možné nahradit dodávky z uhelných elektráren, se dá vymyslet jen velice obtížně. „Něco se dá dovézt, ale rozhodně ne v každý moment dne, neboť celá střední Evropa je již dnes v celkové bilanci výroby elektřiny deficitní. Vládní plán dovážet čtvrtinu až třetinu čisté spotřeby je mimo realitu,“ kritizuje někdejší ministr dopravy Vladimír Budinský postoj pětikoaličního kabinetu. „Opatření by se tedy musela dělat na straně spotřeby u velkoodběratelů. Na straně nabídky je třeba začít stavět plynové elektrárny a dát jejich investorům jistotu kapacitními mechanismy,“ doporučuje.

Vypovězení Green Dealu nepovažuje za možné. „Nemůžeme bez opuštění Evropské unie vypovědět EU Green Deal, který schválil už premiér Babiš. Chyba byla, že si tehdy Česká republika nevyhradila specifické podmínky, že si neprosadila dočasné kapacitní platby na uhlí do jeho náhrady plynovými a jadernými zdroji,“ míní Vladimír Budinský. „Tragédie je Topolánkův solární tunel, který nás už stál 500 miliard korun, a místo něho už dnes mohly stát dva nové jaderné bloky v Temelíně s výkonem 2 x 1 400 MW. Megatragédie je schválení Fit for 55 Fialou za ostudného ‚českého předsednictví‘, který přináší zmenšení počtu povolenek v systému EU ETS 1 a jejich zdražení, které smrt uhlí v ČR urychluje, a schválení EU ETS 2, které zdraží pohonné hmoty a topení, a tím opět zdraží úplně vše,“ hodnotí předseda spolku Konec uhlí – nová energie.

Němci zatěžují přenosem českou síť, ale nic za to neplatí

Pro Českou republiku je podle Romana Albrechta situace o to těžší, že je na tom v rámci Evropy úplně nejhůř. „Němci mají spoustu větrníků, ale velká část elektrické energie jde do průmyslového Bavorska přes starou komunistickou polskou a českou síť, přepravují přes nás svoji energii, zatěžují naši síť. Jen tak mimochodem, neplatí za to nic. Koncept elektrické sítě spočíval v tom, že se postavily fabriky a vedle elektrárna, aby přenos nebyl dlouhý. Dnes je to úplně jinak. Obrovské větrné farmy jsou v Severním moři, ale potřeba je ve střední Evropě, v Bavorsku a podobně. A elektřinu tam potřebujete dostat. V Německu nestavějí elektrické vedení, to tam nedovolí, tak se vede přes nás. Mimochodem, velín naší sítě je v současné době v Mnichově. Jakmile začne padat síť, tak si můžete tipnout, když budou muset něco shodit, jakou síť obětují,“ dává k úvaze Roman Albrecht.

Pozastavuje se nad tím, že se v médiích neobjevují články, z nichž by bylo patrné, jaké celkové množství energie budeme v nejbližších letech potřebovat a z jakých zdrojů tuto potřebu pokryjeme. „Když nám odpadne plyn, co budeme dělat? Co budete dělat doma, když vám vypnou plyn? Půjdete si koupit elektrický větrák, abyste zatopil. Lidé si myslí, že energie v zásuvce je dost. V momentě, kdy přestane jít plyn a vy začnete topit místo plynem elektrikou, tak síť zákonitě spadne. Než aby spadla, tak ji vypnou nebo odpojí kus města. Protože synchronizovat síť, která spadla ošklivě, je velmi náročné. Jednodušší je část sítě vypínat. Ta situace je prostě zoufalá. Termíny jsou nastavené, to je rozjetý vlak. Aby se zastavil, musely by se přijmout a provést hodně nepopulární kroky. Jenom říkám, že to přijde, to je všechno,“ zdůrazňuje.

Čekají, že energii koupí na burze, kam ji teď dodáváme

Nepředpokládá ovšem, že by Fialova vláda, kterou za iniciativní přístup ke Green Dealu během českého předsednictví chválil tehdejší první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, přistoupila ke zmíněnému řešení a Green Deal vypověděla. „To opravdu neočekávám. Ale pro vypovězení budou i jiné země, protože o moc růžovější to nebude ani jinde. Protože tím, že jsme se zbavili levné ropy a plynu dodávané z Ruska trubkami a teď suroviny nakupujeme draho přes lodě, tak s energií bude problém všude. Všichni se budou rozhlížet po energii. Jen naši politici si myslí, že tu energii koupí na burze, kam ji teď dodáváme. Ale neuvědomují si, že přibudou ti, co budou chtít kupovat na burze. A naopak ubude Česká republika, která tam dodávala. Místo ní nikdo jiný nebude. Není kdo,“ uvědomuje si Roman Albrecht.

Myslí si, že by se víc lidí mělo starat o nějaké řešení. Navíc nesmíme zapomínat na elektrická auta – i ta stojí ve frontě na energii. „Když přijde nová vláda, tak bude taky rozmýšlet, co s tím, protože ty potřebné tahy budou strašně bolet. Někdo v Evropě je ale bude muset začít dělat. Silně pochybuji, že to bude Babiš, i kdyby se vrátil k vládě. Fiala už vůbec ne, od té party okolo něj se to čekat nedá. To znamená, že nás stoprocentně čeká vypínání domácností. A vypínání průmyslu. To není jinak možné,“ tvrdí s tím, že takový scénář se dá čekat ještě dříve než v roce 2027, což je dáno zmiňovanou stabilitou sítě.

Fialova vláda přenesla na občany náklady solárního tunelu

„Jak se přidávají nové elektrárny jako ta moje, která je sice malinká, ale přidávají se také velké, tak se všude v Evropě stabilita sítě snižuje. Stačí, aby ve Francii došlo kvůli svému stavu k odpojení několika jaderných elektráren, a rázem máte nedostatek elektřiny v Evropě. A ČEZ prodá elektřinu na burze nejvyšší nabídce. Myslíte si, že na to české firmy a české domácnosti budou mít? Nebo ji koupí Němci nebo Francouzi? A kde potom vezmeme energii my? To by někdo musel rozhodnout, že odejdeme z lipské burzy. Což o to, to jde, nic nás nezavazuje k tomu, abychom na ní byli. To jsou jen řeči o těch minoritních akcionářích ČEZ. To, co je problém, jsou emisní povolenky, které většinou platí důchod americkým penzistům,“ míní Roman Albrecht.

„Odchod z lipské burzy vylučuje Evropská unie, konkrétně princip energetické unie, která byla dojednaná za Sobotkovy vlády. Ovšem cesta, jak dostat k lidem v České republice levnější elektřinu, která se v Česku – pokud nebereme v úvahu EU emisní povolenku – vyrábí levně v zařízeních pořízených v minulosti, by se vymyslet dala. Francie ji například má a francouzští malospotřebitelé mají elektřinu levnou. Daleko horší je to, že Fialova vláda svojí nesmyslnou podporou solárů v konci distribuční soustavy neustále zdražuje regulovanou složku ceny elektřiny za distribuci a na občany letos nemilosrdně plně přenesla náklady Topolánkova ‚solárního tunelu‘, takže regulovaná složka je už dnes vyšší než cena elektřiny silové. Zlevnění silové složky tak už výslednou cenu tolik neovlivní,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Vladimír Budinský.