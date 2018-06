Bůh Miloš odvrátil tvář od Šlechtové, posmívá se Martin Fendrych

„Chápete, přítel! A on se na ni vykvajzne, když jí teče do bot. Co vlastně ministryně Šlechtová provedla? I za hledání novičoku Zemana pochválila, že to ‚vůbec není nic navrch, navíc, zbytečného‘. Vadilo snad, že Český svaz bojovníků za svobodu (Jaroslav Vodička) s láskou vzpomínající na zlaté časy železné opony loni 28. října udělil Šlechtové pamětní medaili 1. stupně? Nebo vadila fotka jejího milovaného Rambohafíka usazeného na věnci, který ona věnovala padlým ke Dni vítězství 8. května na Vítkově? Či snad Babiš žárlil na její vztah k Zemanovi…?“ ptá se dále komentátor.

„Proč ji bůh Miloš opustil? Inu protože bůh si dělá, co chce, přičemž pozemský červ to musí strpět a dál ho vzývat. To je rozdíl mezi bohem a obyčejnou smrtelnicí. Věřme, že její víru v Zemana, který od ní odvrátil svou tvář, tato drobná epizodka nezadusí,“ uzavřel.