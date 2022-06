Býval rozumný, už mluví jako Němci. „Co je nám do nich?“ ptá se Vlastimil Tlustý. V ODS se opět zklamal

„My máme primární úkol ožebračit české občany a české podniky, aby fungovala německá energetická soustava? A ještě ke všemu když Němci sami rozhodli zavřít své elektrárny? To je národní katastrofa,“ shrnuje bývalý ministr financí za ODS Vlastimil Tlustý vysvětlení vládních politiků, proč neopouštět burzu s elektřinou v Lipsku. České a bruselské akvárium by prý zasloužilo vylít i s rybičkami, které netuší, co se děje v jiných vodách.

reklama

Anketa Má prezident Zeman vaši důvěru? (Ptáme se od 8.6. 2022) Má 68% Nemá 30% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9802 lidí

Sám býval ministrem financí za ODS, jaké kroky lze učinit jako brzdu před zmíněnými problémy? „Zásadními opatřeními přiměřenými situaci, ve které se nacházíme. Tím to začíná. Pokud si současná vláda neuvědomuje, v jakých jsme potížích, jaký je jejich rozsah, jsou její opatření logicky naprosto nedostatečná. Napřed je třeba si uvědomit, kde jsme a pak reagovat přiměřeně. Pokud by samotnou vládu nic nenapadalo, nechť se rozhlédne po zemích Evropy, které mají nápady přiměřené situaci, a mohla by si vybrat, jakým směrem se chce vydat. Jedno je jisté, nečinnost to nevyřeší, návštěvy v Paříži to nevyřeší a návštěvy v Kyjevě také ne,“ uvedl Vlastimil Tlustý.

Hodlá se věnovat návrhu, k němuž získal komentář z vládních lavic. „Týká se zničujících cen elektrické energie, které – a teď řeknu, co se moc neříká – neohrožují jen domácnosti, jež vrhají do neřešitelné situace, ale vysoké ceny to samé činí ve světě výroby a podnikání. Některé naše podniky nebudou konkurence schopné, pokud bude výroba založena na vyšší spotřebě energie. Prostě skončí a výroby se přesunou tam, kde jsou ceny příznivější. To způsobí vysokou nezaměstnanost a další řetězové reakce, které není třeba vyjmenovávat,“ přidal varování bývalý ministr financí.

Národní katastrofa

„Je evidentní a říkají to už stovky lidí, že není možné, abychom obchodovali u nás vyrobenou elektřinu na německé burze. Všechnu naši vyrobenou elektřinu si pak zpětně kupujeme za veliké násobky prodejních cen. Dokonce jsem zaznamenal, že někdo mluvil o desetinásobku, zatím jsem vycházel z údajů, že si ji kupujeme šestkrát dražší. Ale jestli desetkrát nebo šestkrát… to je jen míra té hrůzy a jestliže něco, co vyrábíme, kupujeme zpátky dražší, tak prvním řešením je přestat,“ vyzval. Doplnil také jednoduchý důvod: České domácnosti nemohou konkurovat síle německých domácností. „A řešení je jasné. Odchod, konec, začít obchodovat námi vyrobenou energii v České republice a co nám přebývá, prodat na zahraniční burze,“ podotkl.

Proč to tedy současná vláda neudělá? „Vláda na tyto názory odborníků – já nejsem vynálezce tohoto nápadu, ale energetičtí experti tohle říkají už dlouhou dobu – a pan premiér a vláda k tomu neříká nic. Vůbec nic se k tomu nedozvíme, maximálně to odmítnou. Ale proč? První názor k tomu jsem si přečetl tento týden a zveřejnil ho ekonomický expert ODS, místopředseda Poslanecké sněmovny (Jan Skopeček, pozn. red.), kterého jsem v minulosti považoval za rozumného, což nyní odvolávám. Tvrdí, že nelze odejít z německé burzy, protože Německo uzavřelo provoz svých atomových elektráren a v případě, že přestaneme elektrickou energii nabízet, zhroutí se energetická soustava Německa a nastane kolaps,“ divil se Tlustý s tím, že podobné vyjádření patří spíše do úst poslanců Bundestagu.

Psali jsme: Veteráni mrtví nebo zranění. „Střílejí na vás celé dny.“ Bránit se? Není jak. Peklo na Donbasu Vondra (ODS): Zákaz spalovacích motorů je chyba, zelená politika je pro některé náboženství Petr Hampl: Zastav socialismus, dokud je čas DPP uloží první nové nosníky stropní konstrukce stanice metra Florenc C, metro o víkendu nepojede v úseku Hlavní nádraží – Vltavská

„Jednalo by se o zajímavý názor, který by mohl říkat poslanec Bundestagu. Tomu bych rozuměl, ten se stará o německé občany. Poslanec České republiky nemůže takové vysvětlení říct. Za prvé to není pravda, protože naše přebytky elektrické energie by byly identické tomu, jaké prodáváme nyní. My bychom jen zobchodovali naši elektřinu za zlomkové ceny a naše domácnosti a podniky by na tom neumíraly. Objemově to není pravda. A za druhé, co je nám do německé energetické soustavy? My tady máme primární úkol ožebračit české občany a české podniky, aby fungovala německá energetická soustava? A ještě ke všemu – když Němci sami rozhodli zavřít své elektrárny? To je jejich problém, do kterého nám nic není. A tím se dostáváme k jádru sdělení. Co se z toho dozvídáme? Mohli jsme si myslet, že vláda jsou hlupáci a vymýšlejí blbosti, ale najednou se od vysokého představitele dozvídáme, že je to proto, že na prvním místě je pro nás ochrana německé energetické soustavy. To je národní katastrofa,“ shrnul Tlustý.

Tlustý: Z Bruselu se stalo akvárium

Eurokomisařka Jourová se navíc nechala slyšet ohledně další energetické komodity, že plyn Evropská unie sežene, ale bude ještě dražší než dosud. „S tím ať se jde vycpat, od toho ji tam nemáme, aby nám zajistila ještě dražší energii, než jakou máme teď. To se může sbalit a jet domů. Takovou zástupkyni nepotřebujeme. Asi jí nedochází, že takové vyjádření je důkazem její neschopnosti a nefunkčnosti Evropské unie,“ poznamenal.

A Evropská unie nyní – i přes potíže s energiemi – schválila konec výroby spalovacích motorů do roku 2035, což bude mít vliv na český automobilový průmysl. „Jde o projev, že se z Bruselu stalo akvárium, ve kterém plavou krásné akvarijní rybičky a nemají ponětí, co se děje v ostatních vodách. A v době, která si žádá pravý opak, tedy usnadnění života pro občany Evropské unie i pro její výrobce přichází s nápadem, jak to ještě dramaticky zhoršit a zkomplikovat. Šílenci, je třeba je z toho akvária vylít,“ prohlásil Vlastimil Tlustý.

Nedávno se také v anketě ParlamentníchListů.cz vyjádřil ke kroku slovenské vlády, která se rozhodla nezdanit firmy prodávající elektřinu a s výrobcem se za to dohodla na nižších cenách. Takové kroky Tlustý vítá a domnívá se, že každá vláda Evropy dělá něco, čím viditelně zmírňuje dopady na své obyvatele. „Teď by všechny nápady měly být zkoušeny a kombinovány. Tedy přiměřené kroky. Nechť se vláda inspiruje kdekoliv, ale ať něco dělá,“ zopakoval svoji výzvu.

Manželé rodí děti, proto mají mít výhody

O zoufalství české politické a společenské scény podle něj svědčí i protesty zemědělců a chystaná stávka odborů. „Odbory se v zásadě snaží zalíbit lidem požadavky na zvýšení mezd a zapomínají lidem říkat – a velká část to bohužel není schopna domyslet – že pokud k dramatickému zvýšení mezd jako kompenzaci k velké inflaci dojde, vytvoří se začarovaný kruh vysoké a rostoucí inflace. Jiným slovy bude ta hrůza ještě hrůznější, než je teď a způsobí další inflaci. Pak už by jedině měli rezignovat s tím, že byli hlupáci a situaci ještě zhoršili. Ale ono je to populární, tak to dělají a budou dělat,“ zauvažoval Tlustý.

Fotogalerie: - Členové bankovní rady ČNB jmenováni

Nelíbí se mu rovněž, že v době krizí vláda řeší téma manželství pro všechny – tedy i pro homosexuální páry. „Malé akvárium máme také v Čechách, nejen v Bruselu. Také tam máme krásné barevné rybičky a také bude nejlépe, když budou co nejrychleji z toho akvária vylity, protože to je úplně mimo mísu. Máme jiné vážné problémy a tohle téma, které českou bídu, která se právě rodí nebo probíhá, nezmírní. Myslím, že páry stejného pohlaví mít možnost uzavírat manželství nemají, protože manželství v naší společnosti dávno a dávno vzniklo a má určité výhody v naději, že manželé různého pohlaví přinesou do naší společnosti nové občany, tedy zplodí děti. Proto má být institucí zvýhodněnou. A protože páry stejného pohlaví tohle nesplňují, potomstvo nezplodí, nemají mít výhody. Mají registrované partnerství, a tím to končí.

Vlastimil Tlustý také souhlasí s názorem, že požadavků sexuálních menšin stále přibývá. „Je to podle starého přísloví: Podejte prst a urvou vám celou ruku. Tak to probíhá už dlouhou dobu, já si začátky před 30 lety pamatuji, vím, jakým vývojem to prošlo. Už tehdy jsem tvrdil, že nejen neschvaluji manželství pro lidi stejného pohlaví, ale také výchovu dětí, protože to nemohou být jejich skutečné děti. Pamatuji si, jak jsem v Poslanecké sněmovně říkal, že se nechci dožít toho, jak dva pánové vysvětlují chlapečkovi, který z nich je maminka,“ zavzpomínal.

Psali jsme: Ostuda na spadnutí, možná mezinárodní. „Chtějí na ty fleky co nejdřív.“ Ministerstva čeká šok „Praha není Česko... Cože, uprchlíci zabírají bydlení?“ Takáč v ČT ugriloval Hřiba Putin připomněl válčení Petra Velikého. Čeho chce dosáhnout? Naznačil jasně Zadlužování země. Pozor, Fiala dohání Babiše. Hrozí pád! Ekonomka Lipovská prošla data

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.