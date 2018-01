Bývalý kancléř Havla a exředitel ČT vyrukoval s tvrzením, proč prý Zeman útočí na veřejnoprávní televizi

Pozvání do Výzvy Seznamu přijal prezident České filmové a televizní akademie, bývalý generální ředitel České televize a bývalý kancléř Havla Ivo Mathé. Podle něj si současný prezident vybírá média, přes která chce komunikovat. Je to součástí jeho hry, tvrdí.

„To, že prezident komunikuje výhradně přes média typu Blesk nebo TV Barrandov, je součástí té jeho hry, kdy chce škodit ostatním,“ dodává Mathé.

Podle něj kritika televizí je namístě a vždy byla přítomná. Považuje to vlastně za důkaz, že to novináři dělají správně. Útoky současné hlavy státu na adresu České televize pak komentuje slovy: „Víte, současný prezident je hodně mstivý a má velmi dobrou paměť. Takže dodnes mu vadí, že ČT odhalila, že lhal v případě aféry Bamberg,“ tvrdí Mathé a připomíná sled událostí týkající se předmětné kauzy, která vyplula na povrch v roce 1998. Kauza se týkala schůzky současné hlavy státu a podnikatele Jana Vízka, který měl nabízet ČSSD finanční prostředky a kompromitující materiály na ostatní politické subjekty výměnou za účast ve vládě pro vybrané jedince. Zemanovo tvrzení bylo, že se s „psychopatem“ ihned rozloučil, reportéři ČT však přišli s jiným závěrem, a to, že těch setkání proběhlo více.

Celá zpráva ZDE

Mathé se také zamýšlí nad příchodem online médií a digitalizace. „V době, kdy začal být intenzivně používán internet, tak už tištěná média prošla restrukturalizací,“ komentuje bývalý ředitel, jak tištěná média reagovala na brutální nástup internetu.

autor: sla