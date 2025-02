Bývalý šéf MI6: Evropa se ještě neprobudila. O Ukrajině jednají jen silní

Younger prohlásil, že jsme v nové době, kdy mezinárodní vztahy nebudou založeny na zákonech a institucích, ale na silných mužích a jejich dohodách. Vzpomenul na konferenci na Jaltě, kde tři lídři silných zemí rozhodli o osudu malých zemí. „Myslím, že tak uvažuje Trump, určitě tak uvažuje Putin, Si Ťin-pching. Ale tak neuvažují v Evropě. To je svět, do kterého míříme z mnoha různých důvodů a nemyslím si, že se do toho předchozího vrátíme,“ odhadl. Anketa Je v Evropě pošlapávána svoboda slova, jak tvrdí americký viceprezident J.D. Vance? Ano 99% Ne 0% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10585 lidí

Vysvětlil, že předchozí uspořádání vycházelo z tzv. unipolárního momentu, tedy že Amerika byla jedinou velmocí a měla jak prostředky, tak vůli prosadit, co chtěla, po celém světě. „To stvořilo takzvanou globalizaci, mezinárodní bezpečnostní strukturu,“ zmínil a dodal, že USA jsou nyní v poměru k ostatním menší hráč, než bývaly. Není radno Ameriku podceňovat, ale již nedokáže diktovat pravidla pro celý svět.

Souhlasil, že se právě rozjíždí diskuse o sférách vlivu. „A myslím, že jediní, kdo se ještě neprobudili ohledně této reality, jsme my,“ zmínil Evropu. „Na tuto konferenci je vstupenka, a není to měkký vliv nebo hodnoty, je to tvrdá síla,“ pokračoval. Což je problém pro Evropu, jak má něco takového vyvinout, aby měla místo u stolu.

Mluvil také o tom, čemu Donald Trump věří. Není si jist, zda Trump skutečně věří „ruské dezinformaci“, že Zelenského podporují jen 4 % obyvatel Ukrajiny, ale Rusové podle Youngera věří, že ano. „A to vážně snižuje jeho sílu při vyjednávání,“ doplnil s tím, že to samé viděl při vyjednávání v Afghánsitánu, kde prý Trump také vzdal to hlavní hned. „Je to podivné ‚umění dohody‘,“ komentoval bývalý šéf MI6.

Vysvětloval, proč se prezidenti Ukrajiny a USA navzájem obviňují. Zelenskyj podle Youngera musel reagovat, když byla zpochybněna jeho demokratická legitimita. A Trump si urážky bere osobně. „Tak jsme se do toho sporu dostali,“ pravil. Ale nepřipisoval by mu velkou váhu, vyjednávání teprve začala. K nim ještě řekl, že Rusové zmaximalizovali své požadavky, možná až příliš. A pro Trumpa bude těžké odejít s něčím, co nebude potupné.

Také uvedl, že si Trump jako člověk z oboru nemovitostí myslí, že jde o území, a je připraven se nějakého vzdát, aby dosáhl míru. Ale o to prý Putinovi nejde, jde o suverenitu. „Dal na začátku války jasně najevo, že existence svobodné a samostatné Ukrajiny je nepřijatelná pro ruskou bezpečnost. A nepřestane, dokud Ukrajina jako země bude existovat,“ tvrdí bývalý šéf MI6. Pak jsou zde ruské požadavky na ústup NATO na hranice z roku 1997, které podle Youngera Trump pořádně nezvážil.

Pro Evropu je toto všechno budíček, říká Younger. Rusové prý bojovali mizerně a „zítra do Varšavy nenapochodují“. Ale nakonec své vojenské kapacity navýší. Důvod k menšímu znepokojení vidí v tom, že NATO je dle statistik desetkrát bohatší než Rusko. „Určitě máme schopnost vyvinout nezbytné síly, abychom tomu dokázali odolat,“ zmínil. „Ale jestli ne, tak ano, toto je noční můra,“ připustil i druhý scénář.

Souhlasil také, že Evropa se „vezla“ na účet Spojených států. Je prý potřeba Trumpovi vysvětlit, že vzdát se Ukrajiny bude zničující chyba. „Trump už řekl, že by Putin neměl vypadat, jako že vyhrál, vypadá to, že tomu konceptu rozumí,“ zmínil. Trumpa obviňuje z toho, že se vzdal Afghánistánu, ačkoliv neúspěch hodil na Joea Bidena. Takové fiasko už si Trump prý nemůže dovolit, nemluvě o tom, jaký efekt by to mělo na Si Ťin-pchinga.

Také nepředpokládá, že by výsledek jednání byl „spravedlivý a trvanlivý“. Ruská ekonomika podle něho nemůže takto fungovat více než rok. „Putin má 800 tisíc mrtvých a zraněných, což i na autokrata jako je on musí mít vliv. A hlavně, Putin dlouho čekal, až se k moci dostane Trump. A když se ukáže, že Trump nebude takový, jak si Rusové slibovali, tak nemají jiný plán,“ prohlásil bývalý šéf MI6. „Takže je zde dostatek síly pro vyjednávání, a pokud můžeme Trumpa přesvědčit, že mít zbytek Ukrajiny svobodný, je jeho vyjednávací základ. Pokud to pochopí, tak to bude v pořádku,“ doplnil. Ale pokud Trump chce „vypadnout“ a hodit Ukrajinu na hlavu Evropanům, tak je to dle Youngera „velký problém“.