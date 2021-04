Bývalý velvyslanec výbušně k Vrběticím: Informace jdou jen ze zpravodajské komunity. V minulosti zmanipulované. Takže...

reklama

Drulák nejprve okomentoval to, co Česká republika zvolila – to znamená, že na základě článku 11 Vídeňské úmluvy zastropovala počet ruských diplomatů v České republice. Jak silný je to podle něj nástroj? „To je taková diplomacie s kladivem. Je to asi to nejsilnější, co udělat můžeme, rozhodně to není standardní nástroj. Pokud tedy Česká republika došla k názoru, že zde máme příliš ruských diplomatů nebo pracovníků ambasády, standardní postup by byl, že se sejdou oba ministři zahraničí, proberou to a pokusí se stanovit plán, který by třeba počty těch pracovníků ambasád upravoval. Ale to, že si jedna či druhá strana zve velvyslance, předává jim nóty, kde jim vlastně říká, kolik lidí dokdy má opustit zemi, to rozhodně je diplomacie s kladivem,“ pojmenoval to Drulák.

„Používá se to v těch krajních situacích, v podstatě, když zjistíte, že někteří diplomaté se věnují činnosti, která je v rozporu s jejich posláním diplomata. Obvykle to bývá zpravodajská činnost, popřípadě jiná činnost, která porušuje zákony dané země. V té chvíli se takovéhle nástroje používají,“ dodal Drulák.

Je podle Druláka Česko v takové situaci? Zvolila země adekvátní zbraň? „Myslím si, že přijaté kroky jsou nešťastné. Je nešťastné jejich načasování, kdy vlastně dva vysocí ústavní představitelé v sobotu večer vystoupí na tiskové konferenci, seznámí veřejnost s velmi závažným podezřením, a okamžitě bezprostředně potom vlastně oznámí vyhoštění osmnácti diplomatů. To je velmi neobvyklé. To znamená, že bych minimálně čekal, že se o tom povede určitá debata uvnitř České republiky, se spojenci, ty informace se budou ověřovat, ale to, že se to udělalo takhle narychlo, to musím říci, že budí celou řadu otázek,“ poznamenal.

Situace je podle něj vážná, a tak by zpravodajská služba měla vyložit věci na stůl. „My tady mluvíme o tom, že ukončujeme v podstatě své politické vztahy s Ruskem. A to by mělo být řádně obhájeno. Nejenom odkazem na něco, co je někde utajováno,“ dodal.

On sám by chtěl vidět všechny příslušné doklady. „Z toho, co se dočteme ve veřejném prostoru, není zřejmé, jestli agenti vůbec areál ve Vrběticích navštívili, není jasné, jakou výbušninu použili, není vlastně spousta věcí jasná. Je to stejné jako u soudního řízení: chcete-li někoho odsoudit, tak tam musí být plný řetězec jednoznačné evidence, který vede od pachatele k tomu činu. A to jsem zatím nikde neviděl,“ podotkl.

Závěrem Drulák rozebral i to, jakou on sám očekává reakci ze strany Ruska. „Bude reciprocita. Dojde k výměně kus za kus, přinejmenším. Teď jsme vyhostili osmnáct, oni vyhostili dvacet, uvidíme, jak dopadne druhé kolo. Velvyslanec náš byl pozván na ministerstvo zahraničí v Moskvě a uvidíme, s čím přijde. Ale očekávám tedy, že Rusko bude vlastně reagovat podobným způsobem. Že počet vyhoštěných z České republiky bude odpovídat počtu vyhoštěných Čechů z Ruska,“ zakončil Drulák.

