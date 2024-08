ČR, rasově čisté údolíčko, posmíval se ministr Dvořák. Lidé se neudrželi

Ministr Dvořák, jenž sedí v čele ministerstva pro evropské záležitosti, se opřel do kampaně SPD Tomia Okamury. Sdílel reklamní banner SPD se sloganem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“. Na banneru je obrázek násilně vypadajícího černošského muže v ulici se zakrváceným nožem v ruce.

„Jak jsme si včera psali o podněcování k nenávisti, které občas používají politici, tak tohle je jasná a hnusná ukázka domácí produkce. Stále je tu s námi i nepokrytý rasismus a přesně takové příkopy se hodí všem našim nepřátelům,“ poukázal na nebezpečí zneužití rozdělené společnosti nepřátelskými zeměmi.

Jak jsme si včera psali o podněcování k nenávisti, které občas používají politici, tak tohle je jasná a hnusná ukázka domácí produkce. Stále je tu s námi i nepokrytý rasismus a přesně takové příkopy se hodí všem našim nepřátelům. pic.twitter.com/Ah0LsOYH8i — Martin Dvořák ?? (@_MartinDvorak) August 8, 2024

Na jeho post se ozval Jirka Kotel s tím, že nechce, aby Česká republika skončila jako Velká Británie nebo Švédsko. „Já nechci, abychom skončili jako Británie anebo Švédsko,“ sdělil Kotel ministrovi.

Anketa Vládní zmocněnec Foltýn označil část společnosti za „svině a nepřátele vlastního státu“. Je to šťastné vyjádření? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4318 lidí

V odpovědi se ministr dozvěděl, že ne každý má na to, aby zaplatil dětem soukromé školy. Přitom o veřejných školách a o nebezpečí v nich je informací víc než dost, podotkl další diskutující. „Pane Dvořáku, ne všichni si pak můžeme dovolit si uklidit ratolesti na soukromé anglické školy, kde budou v bezpečí. Myslím si, že na téma nebezpečí ve školách je toho po internetech ohledně Švédska a UK víc než dost…“ dozvěděl se Dvořák. Jenže takové odpovědi ministr nerozuměl. „Tak teď tomu nerozumím. Ty ‚anglické školy v bezpečí‘ jsou tedy v té nebezpečné UK?“ zeptal se bezelstně Dvořák. Odpovědi se dočkal velmi rázné. „Ano, debile. Pokud si zaplatíš soukromou, kam se migrant nedostane. Je to tak těžké pochopit?“ odvětil hezky od podlahy diskutující. Anketa Vládní zmocněnec Foltýn označil část společnosti za „svině a nepřátele vlastního státu“. Je to šťastné vyjádření? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4318 lidí

A Martin Dvořák se začal pídit po tom, v čem jsme na tom oproti západním zemím lépe. „V čem jsme na tom lépe? Prchají snad zoufalí Britové a Švédi houfně k nám, aby se zachránili v našem rasově čistém údolíčku? Nevšiml jsem si. Zato vidím kolem sebe mladé, schopné a nadané Čechy a Češky, kteří pošilhávají po Západě plném afrických migrantů. A mnozí tam i odcházejí. Taky zaspali?“ pídil se odpovědích ministr Dvořák.

A dostalo se mu jich.

Jen ne takových, které čekal. Jednoho diskutujícího nadzdvihla slova o rasově čistém údolíčku, a panu ministrovi to dal patřičně pocítit. „Jednu dobu jsem vás bral jako seriózního politika a fandil vám. Ale to i Rakušanovi. Bohužel pak se ukázalo, že dokážete jen stírat Bureše a jinak jste úplně k hovnu. Budete se u voleb hodně divit, až vás rasově čisté údolíčko pošle do hajzlu, budu jedním z nich, to si pište,“ zarezonoval profil ministra Dvořáka.

A přišla další rána na solar. „Proč by utíkali k nám? Oni všichni ti političtí vítači migrace žijí ve svých rasově čistých údolíčkách, jak říkáte vy, tedy v oblastech, kde je 95 %+ bílých Britů. Oni nežijí v ‚kulturně obohacených a diverzních‘ čtvrtích a jejich děti nechodí na státní ‚inkluzivní‘ školu,“ zaznělo. I tady ministr místo odpovědi mlčel.

„Pobytem v hotelu 4* a víc v bohaté části města znalost země nezískáte. Příručka cestovatelů, poslední strana úvodu,“ poznamenal další diskutér.

Anketa Je dobře, že Hlavní město Praha finančně podporuje Prague Pride? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2334 lidí

Ale jeho vytříbený postoj i tady narazil na tradiční českou skepsi. „Nikdo netvrdí, že celé Švédsko vypadá jako Chanov. Hodnocení většinou stojí spíše na statistikách násilné kriminality a jejich původců. Nebo tvrdíte, že Švédsko (nebo třeba DE nebo UK) ve svých vlastních statistikách lže?“ poukázal diskutér na vzrůstající statistiky kriminality ve zmíněných zemích.

A tady ministr Dvořák ukázal své mínění. „Nejde přece o to, že Švédsko nevypadá jako Chanov, ale o to, že tak nevypadá Česko. Tedy o to, že podle několika problémových lokalit nelze soudit, jak vypadá celá země. A tak, jako Chanov nebo třeba části Mostu či Ústí nejsou korektním obrazem Česka, tak Rinkeby ve Stockholmu nebo Rosengård v Malmö nejsou obrazem celého Švédska, jakkoli statistiky naznačují růst kriminality,“ napsal s důrazem ministr, ač statistiky kriminality migrantů se rozlévají po celé ploše postižených zemí, nikoliv jen v problematických čtvrtích.

Ale zdůraznil, že odmítá, aby se problémy migrace řešily plošně a na základě barvy kůže. „A ještě doplním, že já opravdu nebagatelizuju problémy s migrací, myslím, že Západ moc dlouho váhal s reakcí. Jen prostě odmítám řešit ho plošnou diskriminací všech, kdo mají tmavší kůži.“

1/2 Nejde přece o to, že Švédsko nevypadá jako Chanov, ale o to, že tak nevypadá Česko. Tedy o to, že podle několika problémových lokalit nelze soudit, jak vypadá celá zem. A tak, jako Chanov nebo třeba části Mostu či Ústí nejsou korektním obrazem Česka, Rinkeby ve Stockholmu… — Martin Dvořák ?? (@_MartinDvorak) August 9, 2024

Ale rozhořelo se také téma imigrace a na ní navázané emigrace z cílových zemí. „Tady Británie ani Švédsko v imigrační politice žádné chyby neudělaly, všechno je krásné, sluníčkové, a kdyby Češi nebyli zaprdění rasisté, mohli jsme ten ráj diverzity a kulturního obohacení mít i tady? No, je dobře, že už to aspoň říkáte nahlas, abychom to všichni věděli, až budou zase volby,“ rozpálil se diskutující a ukázal, která skupina lidí už z Evropy prchá. „Mimochodem, např. židé ze západoevropských zemí skutečně odcházejí, už nějakou dobu. Ale určitě to s ničím nemá vůbec nic společného. Ale kdybychom chtěli skutečně přijímat migranty, kteří naší zemi k něčemu budou, tak zrovna tato skupina by měla být jeden z hlavních kandidátů,“ dozvěděl se ministr. A zapomněl na post odpovědět.

Na scénu pod ministrovým postem se propracovala i problematická čtvrť Malmö ve Švédsku. „Přesně kvůli takovým názorům, jako jste vy, začíná byt v Evropě nebezpečno. Udělejte si výlet do Malmö či třeba do Birminghamu bez ochranky, pak poznáte tu vaši dokonalou Evropu.“

Psali jsme: Žádné dezinformace. Politici vpustili migranty. Na ČT zaznělo o Británii Může za to brexit. Novinář vymyslel, proč se perou Angličané a migranti Půjdete do kontejneru. Migranti do Evropy mají proč se bát Imigrant, který se stal ministrem: Islám je slučitelný s britským způsobem života