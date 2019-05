ČT? Prorežimní. NATO, EU, Západ. Hosté, moderátoři, všechno, říká ten, který „byl u toho“. A umělci, kteří nadávají na lidi...

V internetové televizi XTV se objevil člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Vadim Petrov. S Lubošem Xaverem Veselým hovořil o povaze Rady, o médiích veřejné služby a o České televizi. Dle Petrova zde Česká televize zbyla od 90. let. Souhlasil s Ondřejem Hejmou, že ČT je prorežimní. Došlo i na platy a rozpočet ČT a padlo jméno režisérky Sommerové: „Oni to tak mají. Paní režisérka Sommerová, které si velmi vážím, říká, že občani této země nedorostli do demokracie a chyba demokracie je to, že právo volit má každý. No tak to je člověk, který patří mezi velikány naší doby, a ona nemá jasno, co je ta demokracie a že i ona dělá své filmy za prostředky těch lidí, o kterých takhle mluví.“

Vadim Petrov na začátek zdůvodňoval, proč zamířil do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Je to prý proto, že s televizí má své zkušenosti, působil v Československé televizi jako režisér ozvučení a potom jako dramaturg zábavních pořadů. Na to ale Xaver Veselý namítl, že to je kreativní práce, zatímco být člen rady je úředničina. Petrov částečně souhlasil, ale dodal, že je zde úřad, který radě „moudrých“ a nezávislých předkládá podněty. „Tam je mnoho věcí, které jsou hraniční. Které jsou na hranici vkusu, morálky, nějakých sociokulturních vzorců, na hranici politiky... Ty podněty za námi jdou a my je máme řešit, hledat jejich odezvu v zákonech. Jestli jo, nebo ne. Jestli názor tohohle diváka není opravdu upozorněním na to, že byl zákon porušen, a my interpretujeme i ty zákony ve vztahu k těm podnětům.“

Řekl, že práce ho zatím baví. A význam regulačních orgánů podle něj dále poroste vzhledem k tomu, že lidé ztrácejí orientaci, nerozeznají, co je pravda a co lež, nevědí, komu mají věřit. Televizní trh by měl být fér prostředí, pluralitní prostředí, nemělo by být nastavené ve prospěch hlavních hráčů, aby určovali, co se na něm vysílá, tvrdil Petrov. Ale kterému z médií věřit, to Petrov říci nechtěl. Je podle něj optimální, aby trh byl co nejvíce otevřený a o pozornost diváků aby mohl soutěžit každý, kdo neporušuje zákon.

Xaver Veselý pak rozhovor přesměroval na Českou televizi, zda plní úlohu média veřejné služby. „Já myslím, že bez debat plní, to je můj názor, ale zároveň je spousta názorů, že ji neplní.“ Konstatoval, že právě o tom se vede diskuse, protože ona „veřejná služba“ není přesně definována.

„Ta Česká televize je, abych tak řekl, reziduum začátku devadesátých let, kdy se to nějak rozhodlo. Já jako zaměstnanec televize jsem byl taky v těch garážích, kde jsme demonstrovali za svobodu a za revoluci a vůbec za nový pořádky. A tehdy ten velkej moloch na Kavčích horách přestal být tou normalizační televizí a stal se, jak Ondřej Hejma u vás říkal, ‚hezky prorežimní‘.

A ona je prorežimní, ona to prostě takhle přetočila a řekla: ‚My jsme si vybrali, že jsme orientovaní na Západ, na euroatlantické hodnoty, my jsme členi Evropské unie, členi Severoatlantické aliance, my jsme řekli, že prostě chceme patřit do Evropy a na Západ.‘ A ta televize v tomhletom duchu plní svoji roli. Ale řada lidí, a mezi nimi jsem i já, si myslí, že by tuhle roli nemusela plnit, protože to je nějaká orientace, ke které jsme se tehdy rozhodli, ale médium podle mě by mělo nabízet různé alternativy a různé pohledy na skutečnosti.

Myslím, že ta televize se vší tou silou těch 7 miliard z rozpočtu, ona říká: ‚My víme, co je správně, a my to takhle vám říkáme.‘ A vlastně celá ta dramaturgie, ti hosti, kteří tam chodí, moderace těch pořadů, pojetí zpravodajství a mnoho a mnoho různých věcí, které oni dělají, tak je v pojetí nějaké doktríny, kterou jsem před chvílí pojmenoval,“ objasnil Petrov obsáhle svůj postoj. Fotogalerie: - Volební plakáty v Paříži

Moderátor pak vzpomněl na výrok ředitele ČT Petra Dvořáka, že český národ není připraven znát platy moderátorů. Petrov řekl, že tento výrok sám o sobě možná mluví o aroganci celých Kavčích hor. Dodal, že je přesvědčen, že o této veřejnoprávní instituci by mělo být známo mnohem více, nejenom platy, ale i dramaturgie, plány, koncepce, proč se vysílají některé pořady, a jiné ne. Nicméně, podle jeho názoru, když jsou zaměstnanci ČT placeni z peněz daňových poplatníků a platy poslanců a členů RRTV jsou známé, tak by tomu tak mělo být i u nich. Kritizoval i Radu ČT, jejíž členové jsou prý „tiší jako myšky“, ačkoliv by měli informovat veřejnost.

Na to se Veselý zasmál se slovy: „Já mám pocit, že někteří členové Rady České televize nám vysvětlují úplně jiné věci,“ a přidal ještě pár nejmenovaných narážek na Zdeňka Šarapatku. Ale u ředitele Dvořáka ho prý zarazilo to, že se za tento výrok neomluvil. Petrov na to mínil, že si to Dvořák možná ani neuvědomil. „Oni to tak mají. Paní režisérka Sommerová, které si velmi vážím, říká, že občani této země nedorostli do demokracie a že chyba demokracie je to, že právo volit má každý. No tak to je člověk, který patří mezi velikány naší doby, a ona nemá jasno, co je ta demokracie a že i ona dělá své filmy za prostředky těch lidí, o kterých takhle mluví,“ řekl Petrov a dodal, že úcta k lidem, kteří tvorbu platí, by tam měla být.

