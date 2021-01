ČT? Ty zrůdy? Ringo Čech odpálil bombu. Trestají ho za Zemana. Padlo jedno jméno

reklama

„A teď je otázka, zda je to rasistické hledisko – aby tam nebyl černej, nebo ta podlézavost těch dobroserů... sluníčkář ho nabílil. Já jim dám tři krále bez Baltazara, šmejdi!“ láteřil dál.

Xaver Veselý se následně Čecha ptal na názor na článek jedněch německých novin: Pozor, Česko nebezpečný soused. Xavera Veselého se to dotklo, co Čecha? „Buď pyšnej. Doba husitská se vrací. Naši hejtmani zase budou dělat spanilé jízdy, bude kam. Já jsem na to pyšnej. Kdy se Němci Čechů báli? Zase obrazně řečeno, jsme členové jedné Unie, i když my jsme členové druhé kategorie, jsme jedna parta. Oni sedí u řidiče a my vzadu u těch dvířek, co se vyhazujou z autobusu. Ale neřekl jsi důvod. Proč by se měli bát Čechů?“ reagoval Čech.

Xaver Veselý odvětil, že to mělo být kvůli špatnému očkování a covidu-19. „Ale to je pravda," odvětil Čech. Následně se rozezlil na premiéra Andreje Babiše (ANO), kterého podle svých slov volil. „On snad bude očkovat sám. Co se o to stará? Premiér republiky, předseda vlády na to má najmout profesionální agendu, která má dokonalý managing a která to zvládne. A oni nám to snad s ministrem chtějí píchat do zadku sami!" rozčílil se Čech. Podle něj mají očkovat všeobecní lékaři.

Následovala otázka od jednoho z diváků, který chtěl vědět, co nejvíc Čecha štve a co jej těší. „Štve mě – můžu říct skoro všechno. Já mám na výstavě, které se teď nekonají, takovou fotku, kde jsem s doutníkem. Mám medaili od Miloše. Nade mnou je fotografie Masaryka a pod tím je napsáno: Starý uražený blbec nasraný na celý svět. To jsem si tam nechal napsat, to to vystihuje. Teď mi volal Karel Šíp a říká: víš, jak se zbavíš covidu? Vypni televizi. Což je pravda,“ uvedl Čech. A co jej těší? Slavie.

Řeč přišla i na Čechovo malování. A co by namaloval, kdyby měl zvěčnit zasedání Rady ČT? „To bych se vyžil! To bys viděl ty hrůzy! Ty zrůdy, co bych tam namaloval! Víš, že já jsem na indexu v Český televizi. Já jsem disident. Já jsem jediný současný žijící disident umělecký. Můj nejoblíbenější seriál neopakují, že mě trestají za Miloše. My ti dáme – máš kamaráda prezidenta, šmejde, nebudeme opakovat tvůj program. Přestože byl jeden z nejoblíbenějších. Franta Filip jej režíroval! Ani jeho jméno mi nepomohlo. Tak jsem pošpiněn u Český televize. Tam sedí člověk, jmenuje se Maxa... to je šéf zábavy, já ho viním z toho, že ze mě dělá disidenta,“ rozčílil se zase Čech.

František Ringo Čech se rozhovořil také o svém vztahu s prezidentem Milošem Zemanem. „Já říkám každýmu: Miloš Zeman je můj přítel. Čili to nesouvisí vůbec s jeho politickýma názorama. Já s ním souhlasím, protože jsem ho sledoval ve Sněmovně, vím, jak je prostě bystrej, vynikající analytik, prostě pragmatickej, nebojí se, vždyť tam všichni klečej na tom Hradě. Dělají machra, když kamera venku, ale jakmile jdou dovnitř, tak si kleknou. Tak to má bejt, obrazně řečeno. Jakou má autoritu! Je to osobnost! Ale měli jsme štěstí – Havel, Klaus i Miloš jsou osobnosti. Teď přijde máslo teprve,“ sdělil Čech, který se domnívá, že další prezident bude nula, nicka, vlídnej člověk, kterej poslechne, co mu řeknou. „Kéž bych neměl pravdu, ale nevidím to dobře. Že bychom měli štěstí i na čtvrtýho prezidenta? To bys musel bejt ty,“ řekl Veselému Čech. „Anebo ty,“ odvětil Veselý se slovy, že nad tím přemýšlí. Čech podle svých slov nad prezidentskou kandidaturou rovněž přemýšlí.

Společnost je pak podle jeho slov stále rozdělená. „Ta byla i za husitství. Byli kališníci, byli pod jednou, podobojí, byli Zikmundovi příznivci, byli příznivci táborů, lidé nejsou jednotní, a proto já jsem – a dokonce i Havel to o sobě jednou prohlásil, že jsem vlastně kryptomonarchista. Jeden člověk – pokud není blázen – což ve starém Římě – kromě božskýho Augusta, byli všechno magoři. To je neštěstí. Ale když je moudrej vládce, teprve teď zjišťujeme všichni, jak byl císař František Josef, jak byl mírumilovnej, Marie Tereze, co všechno udělala. Prostě jak zrušili robotu, jak udělali školy, aby mohly děti chodit do školy, to byli zpátečníci? Ne, to byli pokrokoví rozumní lidi. Kdyby měli systém jako dneska, tak to neudělá se nic. Všechno se rozplivne v pozměňovacích návrzích! Proto Solón, když ho Atéňani pověřili, aby připravil zákony, připravil je mimochodem do dneška, nepřekonané... na té Agoře je přednesl, oni to odsouhlasili, on sbalil kufry a odjel. Protože věděl, že přijdou pozměňováky. A ty pozměňováky, ty úplně zničí ten dobrej zákon – a za nimi vidíš zájmy těch lidí. Kdo komu slouží... pozměňováky ne. Dokonalej zákon! A platí... a postihy!“ rozčílil se dále Čech.

I když byl v 90. letech poslancem, on sám tvrdí, že člověk nic nezmůže. „Já jsem držel partu, pokud to neodporovalo mému svědomí. Já jsem vlastně – jediné dva zákony, kdy jsem na sebe upozornil, jeden byl, že jsem vlastně svojí záměrnou neúčastí znemožnil vyvlastnění chrámu svatého Víta státem. A dokonce jsem byl pranýřován v novinách. A když se rušil zákon o zákazu kočování – za první republiky vznikl zákon, že nesmějí cikáni kočovat. Musíš být usazen na jednom místě – a to tedy chtěli zrušit – já jsem byl proti – jedinej. Jsem podpořil zákaz kočování,“ dodal Čech.

Řeč přišla i na Piráty v čele Prahy. „Podle mě jsou to levičáci, ale prostě je to zdeformovaný... já jsem kryptomonarchista... ty Piráti – já myslím, za prvý už jsou infiltrovaný pitomcema, zase, každá strana nabere šunt. Ten Bartoš je sympaťák a určitě bychom si spolu rozuměli. Ale ti ostatní – primátor Hřib... já si říkám, jak se tohle může stát... ta strana nad sebou nemá kontrolu. Celá Evropa šílí – zelená energie! Neobejdeme se bez uhlí! Xavere, ty největší kapacity to říkají... opatrně, opatrně... ne! Zelené šílenství zachvátilo Evropu,“ uvedl Čech, že Piráti zkrátka nejsou blízcí jeho srdci.

