ČT čekala marně. Ivana Zemanová uzemnila bleskovou akcí

„Prezident republiky, ale také téměř třicet let můj manžel a otec mé dcery, kterého miluji, jak jistě víte, je v nemocnici. Jako média se zajímáte o jeho zdravotní stav, což je pochopitelné. Mohu jen potvrdit, že v současné době podstupuje léčbu, která si vyžádá čas. Spekulace o diagnózách a prognózách považuji přinejmenším za velmi neetické. Zdraví každého člověka je citlivá a vážná věc. Jistě i vy jste se setkali ve svém okolí, mezi svými blízkými, s někým, kdo nečekaně onemocněl a, měli jste o něj přirozené obavy a přáli jste si, aby se brzy vyléčil. Věřte, že mám stejné pocity.

Ze všeho nejvíc se přeji, aby se můj manžel uzdravil. Chci vás poprosit o trpělivost a potřebný čas, aby měl možnost nabrat sílu. Není jediným prezidentem, který v době výkonu své funkce onemocněl, a proto vás znovu prosím o toleranci,“ dodala.

„Budu vás informovat, jakmile bude znám další vývoj. A prosím, abyste mému manželovi dopřáli klid. A velmi prosím ty z vás, kteří máte pana prezidenta rádi, abyste na něj mysleli,“ uzavřela Zemanová s poděkováním. Tiskový brífink, jenž na Hrad svolal hradní mluvčí Jiří Ovčáček, se tak odbyl velmi rychle.

„Nedozvěděli jsme se vůbec nic. Dozvěděli jsme se to, co jsme věděli, že pan prezident je nemocný,“ okomentoval následně ve vysílání ČT vystoupení Ivany Zemanové etik a filozof David Černý. „Dozvěděli jsme se, že je v nemocnici, a to je všechno. To znamená, žádná relevantní informace, na kterou, jak říkám, my jako veřejnost máme právo, nezazněla,“ domnívá se Černý.

Důvody vystoupení Ivany Zemanové, kterou na brífink doprovodila dcera, je podle Černého těžké hodnotit. „To může mít mnohé důvody včetně toho, že tady opravdu je to hra na city veřejnosti, že místo, aby vystoupil profesionální úředník, jehož povinností je informovat, tak vystoupila manželka, se kterou se dokážeme emočně ztotožnit a dokážeme chápat její starost o stav prezidenta a také o to, aby jeho soukromí zůstalo zachováno, nicméně ač je to pochopitelné, pořád zůstává faktem, že prezident Zeman je veřejnou osobou, že my máme právo na základní informace a že ty informace jsou nám stále dále odpírány,“ dodal.

A na jaké informace teď mají občané a novináři právo? „Jak jsem říkal, jsou to informace, které nám sdělí, zda je prezident schopen vykonávat svou funkci a jaká ja prognóza. Jestli bude schopen za měsíc za dva tu svoji funkci vykonávat, pokud například v současné době tuto schopnost nemá,“ míní Černý.

Zároveň mu vadí i to, že neznáme prognózu zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana. „Měli bychom se připravovat na to, že jeho stav je tak vážný, že úplně abdikuje ze své funkce, nebo dokonce zemře? A to jsou důležité otázky, které jsou relevantní už tady a teď, i když se týkají doby za měsíc, třeba,“ poznamenal k tomu, že není jasné ani to, jak bude schopen Miloš Zeman zastávat roli prezidenta při jmenování nové vlády.

Závěrem se Černý vyjádřil k tomu, jak by se z etického hlediska měla zachovat média. „Média by se měla snažit korektně informovat o tom, pokud získají nějaké důležité informace. Možná tady narážíte na tu slavnou fotografii, kdy Miloš Zeman byl vynášen z vozu záchranné služby a mnozí si kladli otázku, zda to už není za hranou nějaké té novinářské etiky. Řekl bych: pokud bychom měli korektní informace o stavu prezidenta, tak by ta fotografie zřejmě byla za hranou té novinářské etiky. Ale vzhledem k tomu, že máme dobré důvody se domnívat, že se nám neříká pravda, nebo minimálně pravda o tom, jaký je zdravotní stav Miloše Zemana, tak ta fotografie splnila v daném kontextu důležitou informační roli. Poskytla nám, my už teď máme jakýsi obrázek, víme, že jeho stav je mnohem vážnější, než se snaží lidé kolem Miloše Zemana nám sdělit, takže v tomto smyslu nepřekročila hranice etiky a bylo korektní tuto fotografii zveřejnit,“ dodal.

