ČT se vybarvila, přesně podle Goebbelse. Docent Valenčík sepsal, co zvádli napáchat za jediný večer

Ovšem podle Valenčíka to není jediné aktuální selhání České televize, která se podle něj po setkání Putin–Trump pěkně vybarvila. „Ještě v 18.30 na ČT24 zase hovořila o ‚nezvratných důkazech‘, že za novičokem stojí Rusové. Přitom, jak dokonce informovala již většina našich mainstreamových medií před několika hodinami před tímto pořadem, to dementovalo britské ministerstvo vnitra,“ připomněl ekonom.

Holt „naše ČT“, povzdechl si Valenčík a dodal, že něco takového je na vyhazov či přinejmenším na pořádnou pokutu těm, co takové pochybení (účelovou manipulaci?) dopustili. „Nejlépe celý ten prohnilý spolek rozpustit a nenutit nás ho platit,“ rozčiloval se.

Co mu však kromě vysílání veřejnoprávní České televize pohlo žlučí, bylo i vyjádření nizozemského ministra zahraničí Bloka ve smyslu, že je Praha extrémné rasistickým a pro migranty životu nebezpečným místem. „Kdyby migranti jiné barvy pleti přišli do Prahy nebo Varšavy, pravděpodobně by je tam zbili,“ tak se prý na nedávném uzavřeném setkání vyjádřil nizozemský ministr zahraničí Stef Blok.

Záznam z tohoto jednání podle Valenčíkových slov teď unikl do médií. „Blok označil multikulturalismus za zkrachovalý koncept a pobouřil i občany jihoamerického Surinamu, když jejich zemi uvedl jako příklad neúspěchu soužití více etnik,“ upřesnil Vlenčík a dodal, že Bloka za jeho výroky kritizovala vláda i opozice.

Něco takového však ekonom u nizozemského ministra zahraničí považuje za zpychlost, nabuřelost, aroganci a indolenci. Nizozemskému ministru zahraničí vyčítá především to, že nezaregistroval, což by ve své funkci zcela jistě měl, kauzu číšníka napadeného na konci dubna v centru Prahy skupinou nizozemských turistů.

Vyšetřování totiž převzalo pražské oddělení vražd, tedy 1. oddělení pražské krajské policejní správy, a to na základě závěrů znalce, který hodnotil zranění, jež agresoři napadenému způsobili. Mluvčí pražské policie Jan Daněk uvedl, že převzetí případu nutně neznamená, že by měl být případ překvalifikován na pokus o vraždu.

Původní text ZDE

Nizozemcům hrozí trest až dvanáct let. Nicméně možné překvalifikování v budoucnu policie nevylučuje. Bude záležet na dalších poznatcích z vyšetřování, doplnil Valenčík. „Jsem velmi zvědav, co v této situaci udělá náš trojnásobný ministr Hamáček a zda se proti této nehoráznosti ozve,“ uzavřel.

Psali jsme: Radim Valenčík: Klaus for president? Proč ne? A kdo jiný? Radim Valenčík: Co mi odpovíte, "vítači" této vlády? Docent: Figurky EU se bojí toho, co se děje. Nečekaná změna, kterou musíme využít. Týká se i migrace Radim Valenčík: KSČM a Babiš - jak dlouho?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab