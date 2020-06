ČT ubráníme vlastními těly! Jste nejlepší z národa, hlásal Milion chvilek. Zeman? ,,Zlej senilní dědek”

REPORTÁŽ „V minulosti jsme jeden boj o snahu veřejnoprávní televize zestátnit vyhráli. Bylo to v době, kdy si moc ve státě rozdělili Miloš Zeman a Václav Klaus. Obrazovky televizí tenkrát zčernaly. Jestli se pokusí toto udělat znova a pokusí se ovládnout veřejnoprávní televizi, tak co uděláme? Půjdeme na Kavčí hory bránit svými těly televizi a budeme podporovat všechny redaktory v České televizi, aby měli odvahu nevydat Českou televizi politikům,“ sdělil Honza, jeden z řečníků na akci Milionu chvilek pro demokracii v Jablonci. Další vysvětlil, že „lidi, co se zúčastní shromáždění Milionu chvilek, jsou ti nejlepší, co tato republika má. A co chceme dokázat? Aby nám nevládl estébák. Aby na Hradě neseděl zlej senilní dědek, kterej z nás chce udělat další provincii Číny.“

reklama

Poprvé po skončení nouzového stavu se sešli příznivci Milionu chvilek pro demokracii v Jablonci v úterý vpodvečer. Tramvají za nimi přijeli i jejich kolegové z Liberce. Všichni se sešli před jabloneckou radnicí na Mírovém náměstí. Nejprve se přečetlo oficiální prohlášení Milionu chvilek, ve kterém se říká, že premiér Babiš zneužívá svoji moc, neslouží lidem, ale vlastním zájmům, omezuje naše práva, dosazuje svoje lidi, kam to jde, a privatizuje si státní správu. „Směrem k premiérovi a Hradu bych chtěl říci, že se blíží doba, kdy zase zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí,“ uvedl úvodní řečník Adolf Špaček.

Anketa Docílí Milion chvilek svržení Andreje Babiše? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 350 lidí

Už toho mám dost

Poté se chopila mikrofonu Mariana. „Já už toho mám také dost. Uplynulé měsíce byly plné životních lekcí. Pro nás jako pro národ i pro společnost. Za poslední tři měsíce jsem viděla víc solidarity, sounáležitosti a lidskosti než kdy dříve,“ uvedla mladá žena. „Šili jsme roušky, vyráběli štíty, programovali aplikace, poskytovali jsme jeden druhému finanční, fyzickou i mentální podporu. A co naše vláda? Poděkovala čím? Neuvěřitelně rychle našla pestrou paletu způsobů jak tuto situaci využít ve svůj prospěch, a tím v náš neprospěch. Poslední tři měsíce vláda rychleji než kdy jindy postupuje ve věci veřejných zakázek, miliardových dostaveb a schvalování zákonů. Myslí si, že v nouzovém stavu se nemusí nikoho ptát, a že se nikdo nebude ptát jich. Ale my se ptáme. Ptáme se vlády, protože můžeme, a protože musíme,“ vysvětlila. „Proč se tak rychle jedná o dostavbě nových bloků v jaderné elektrárně v Dukovanech. Proč chce pan Babiš v nouzovém stavu novelizovat zákony o evidenci skutečných majitelů a o veřejných zakázkách? Proč se ochranné pomůcky nakupovaly raději z Číny než od českých výrobců?“ ptala se.

Psali jsme: Hrozivé svědectví o hnutí ANO: „Brněnský gestapo. Šlapky. Prachy. Používali i bezdomovce, kteří chodili s*át před byt nepohodlných.“

Soukup: Zlé věci přijdou. A já to říkal. Vysvětlím...

„Na Slovensku to dokázali, my můžeme také! Vidíme vás!“ Chvilkaři Minář a Roll burcovali na Staromáku

Tomáš Bureš pak přečetl příspěvek Jana Šolce, bývalého poradce prezidenta Václava Havla, který se nemohl dostavit ze zdravotních důvodů. „Nejasnosti kolem uspořádání dnešní demonstrace nečekaně vyústily ve skvělou příležitost. Občané dvou sousedních měst, kteří po léta žili v tak příkladné sousedské shodě, že je ani fotbal nerozdělil, se společně scházejí. Liberečtí chvilkaři změnili plán a místo do Prahy zamířili do Jablonce. To je dobrým doporučením Hradci a Pardubicím i dalším. Dovolím si euforické vyjádření, že dnešní setkání zůstane proto zapsáno v paměti obou měst. Protože dnes večer vyjádří důslední lidé své názory a postoje,“ napsal Šolc a připomněl debatu v televizi Barrandov mezi Mikulášem Minářem, Michaelem Kocábem, Patrikem Nacherem a Václavem Klausem mladším. „První vystoupil Michael Kocáb a nenechal nikoho na pochybách, že přišel podpořit především Mikuláše Mináře. Čímž se rázem změnil poměr sil. Ohlas besedy si vynutil dvě reprízy. Poněkud jinak se po chvíli vyjádřil Klaus mladší, když nás chvilkaře přirovnal k bandě nýmandů. V návalu arogance pozapomněl kolik skvělých osobností české vědy, kultury a sportu se veřejně přidalo na naši stranu. Zůstáváme i po pandemii sílícím hnutím občanů cílevědomých, odpovědných a odhodlaných,“ konstatoval. „Zamysleme se nad tím kolik občanů je mezi námi nevědomých a kolik odhodlaných, statečných. Kolik Čechů má morální právo se pokládat za občany. Nezapomínejme, koho si vážit, koho volit a kdo ztratil naši důvěru,“ uvedl.

Psali jsme: Senát rozhodne o maturitách a dalších opatřeních kvůli koronaviru Kdybyste to zveřejnili, aby tu nebyla lidová nasr*nost... Pivovarník u jednoho stolu s náměstkem Maláčové. Bylo dusno Radní ČT Šarapatka přežil pokus o své odvolání. Prozatím. A reakce? Dramatická. Očekává bitvu Porušíte národní suverenitu Číny! Z čínské ambasády se ozývá vážné varování před Vystrčilovou cestou na Tchaj-wan

Andrej Babiš je bohatší než Donald Trump

„Vláda ANO nám ukazuje názorný příklad toho, co je to střet zájmů. Sledujeme v přímém přenosu, kam nás střet zájmů současného premiéra a jeho účelově založeného hnutí zavedl. Střet zájmů směřuje od demokracie k oligarchii. Typickým oligarchou ve středu zájmů je právě Andrej Babiš,“ řekl další řečník Honza. „Volby se kvůli politikům s obrovskou ekonomickou a mediální mocí stávají zmanipulovanými. Ze střetu zájmů je nutné vyvozovat důsledky okamžitě. Odvolávat nekompromisně ty, kteří se ve střetu zájmů ocitají. Nyní vidíme jak důležitou pojistkou demokracie jsou ústavní orgány – Senát, nezávislá justice, jak důležité je nezávislé vysílání veřejnoprávní televize a nezávislí novináři. Vidíme krok za krokem snahu ovládnout radu České televize a zestátnit ji,“ domníval se.

„V minulosti jsme jeden boj o snahu veřejnoprávní televize zestátnit vyhráli. Bylo to v době, kdy si moc ve státě rozdělili Miloš Zeman a Václav Klaus. Obrazovky televizí tenkrát zčernaly. Jestli se pokusí toto udělat znova a pokusí se ovládnout veřejnoprávní televizi, tak co uděláme? Půjdeme na Kavčí hory bránit svými těly televizi a budeme podporovat všechny redaktory v České televizi, aby měli odvahu nevydat Českou televizi politikům, protože Česká televize politikům nepatří. Patří občanům, patří vám,“ sdělil. „Buďme připraveni i dnes. Demonstrovali jsme proti opoziční smlouvě na Václavském náměstí. A kdo v té divoké době ve stínu Miloše Zemana a Václava Klause budoval své impérium? Andrej Babiš. Právě v té době získal svou obrovskou ekonomickou moc. Dnes je bohatší než americký prezident Donald Trump. Kde k tomu přišel v naší zchudlé zemi?“ otázal se.

„Občanské svobody zůstanou, jen když se oligarchům společně postavíme. Premiére Andreji Babiši, sledujeme vás jak rozebíráte krok za krokem systém. Jak spolu s ministrem zemědělství Tomanem naléváte do svých obřích holdingů prostředky z daní českých občanů a z daní evropských občanů určených na podporu drobných a středních firem. Jak likvidujete prostředí pro malé a střední firmy a živnostníky. Jak likvidujete životní prostředí bezohledným průmyslovým drancováním půdy a lesů svými holdingy v době, kde je nejvyšší čas na změnu přístupu ke krajině. Jak zneužíváte koronakrizi k nákupu mnohonásobně předražených ochranných prostředků přes podvodníky a dealery, a k omezování občanských svobod a kontrole pohybu občanů. Toto je důsledek vašeho střetu zájmů. Už víme, co je to řídit stát jako vlastní firmu. Nejsme vaše firma, patříme do Evropy, ne do Asie,“ zdůraznil.

Jeden z transparentů na demonstraci. Foto: Oldřich Szaban

Ne oligarchům. Ne estébákům. Ne komunistům

„Vyzýváme nezávislé novináře, média, vyšetřovatele a soudce. Buďte stateční a nebojte se. Běžte po jejich podvodech. Pište, vysílejte, vyšetřujte. Nenechte se zastrašit. My občané se budeme učit být opět stateční a zodpovědní. Budeme vám vyjadřovat podporu na shromážděních v ulicích a na náměstích. Ne oligarchům. Ne estébákům. Ne komunistům. Dejme jasně najevo vládě, že se nebojíme. Dokud tu svobodu a demokracii ještě máme. Myslím, že by dnes i Václav Havel řekl – nastal čas přestat být sametový,“ domníval se Honza.

Pak ještě jeden z přítomných prozradil, že napsal knihu s názvem My to dokážeme. „Lidi, co se zúčastní shromáždění Milionu chvilek, jsou ti nejlepší, co tato republika má. A co chceme dokázat? Aby nám nevládl estébák. Aby na Hradě neseděl zlej senilní dědek, kterej z nás chce udělat další provincii Číny,“ uvedl spisovatel. „Chceme, aby se naše země stala opět krásnou. Máme nejvíc zničenou půdu na světě, protože Agrofert tam cpe tisíce tun chemikálií. Máme zničené lesy, zdevastované školství, zdravotnictví, obrana je k smíchu. O tom je moje kniha. Ale je i o naději. Václav Havel říkal, že naděje není jistota, že něco dobře dopadne. Ale naděje je smysl dělat něco bez ohledu na to, jak to dopadne,“ vysvětlil.

Na závěr si přítomní zazpívali Modlitbu pro Martu a šlo se domů.

Na demonstraci v Jablonci. Foto: Oldřich Szaban



Psali jsme: „Na Slovensku to dokázali, my můžeme také! Vidíme vás!“ Chvilkaři Minář a Roll burcovali na Staromáku Herman (KDU-ČSL): Do vztahů dvou suverénních zemí nemá právo zasahovat nikdo další Petice: 55 miliard pro budoucnost, nebo do luftu? Pěvkyně Pecková se rozohnila před „chvilkaři“: S umělci se jedná jak po roce 1948. Vážně se mluví, že se pošlou do polí a do výroby!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.