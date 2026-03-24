ČT ve varu: Odbory hrozí stávkou. Ozývá se „falešný poplach“

Odbory České televize a Českého rozhlasu spustily stávkové výbory a ostře varují před plánovanými změnami financování. Ve svém vyjádření na sociálních sítích upozorňují, že omezení či zrušení koncesionářských poplatků může ohrozit stabilitu i nezávislost veřejnoprávních médií. Kritiku sdílejí i další odborové organizace, které mluví o zásahu do jednoho z pilířů fungující demokracie.
Odbory veřejnoprávních médií ve svém příspěvku na facebooku uvedly, že návrhy na krácení a možné zrušení televizních a rozhlasových poplatků v nich vyvolávají „vážné znepokojení“. Upozorňují, že část změn je připravována bez standardního připomínkového řízení, což by podle nich znamenalo, že se samotná média nebudou moci k návrhům vyjádřit.
Odboráři dále varují, že výpadek financí by mohl přímo ohrozit stabilitu České televize i Českého rozhlasu. Podle nich navíc není jasné, jaký dlouhodobý a udržitelný model by měl současný systém nahradit.
Zásadní výhrady směřují i k možnosti, že by financování přešlo přímo pod státní rozpočet. Takový krok by podle odborů mohl bez jasných garancí otevřít prostor pro politický vliv na veřejnoprávní média. Varují přitom, že „nahrazení poplatků financováním ze státního rozpočtu bez jasných garancí vyvolává obavy o nezávislost médií veřejné služby“. Podporu jejich postoji vyjádřila také Českomoravská konfederace odborových svazů.
Odbory zároveň oznámily aktivaci stávkového výboru jako preventivní krok: „V reakci na situaci jsme aktivovali stávkový výbor, který zastupuje zaměstnance, komunikuje se zaměstnavatelem a může vyhlásit stávkovou pohotovost či samotnou stávku.“
Závěrem ve svém vyjádření vyzývají veřejnost k zájmu o situaci s tím, že „veřejnoprávní média nejsou samozřejmost. Jejich stabilita a nezávislost se týká nás všech“.
Moderátor České televize Jakub Železný situaci komentuje s tím, že odbory České televize a Českého rozhlasu zatím „učinily předstupeň“. „Je to logické, není to ještě vyhlášení stávkové pohotovosti,“ píše na sociální síti X. „Neznám nikoho, kdo by z toho měl radost. Ale: nejde-li to jinak…“ dodává.
Naopak člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, hudebník a manažer Vadim Petrov se k situaci vyjádřil kriticky a připomněl zkušenost z minulosti. „Ani v roce 1989 jsme jako zaměstnanci ČST nestávkovali. Demonstrovali jsme sice v garážích, převzali do svých rukou řízení televize, ale černou obrazovku jsme nevysílali.“
Zpochybňuje proto smysl aktuálních kroků odborů a dodává: „Nebo mají odbory na mysli demonstrační stávku? Jako třeba odznak Milionu chvilek na klopě? Vyburcovat lidi, aby vyšli na Letnou? Vždyť tam v sobotu byli.“
Na závěr pak Petrov varuje před přehnanými reakcemi a píše: „To je problém falešných poplachů. Pokud se zbytečně volá hoří, hasiči pak nevyjedou, když požár propukne skutečně.“
Za aktuální eskalací napětí stojí především plán vlády zásadně změnit financování veřejnoprávních médií. Kabinet ANO, SPD a Motoristů dlouhodobě prosazuje zrušení koncesionářských poplatků, které nyní tvoří hlavní zdroj příjmů České televize a Českého rozhlasu, a jejich nahrazení financováním přímo ze státního rozpočtu.
Změna má podle vlády přinést úlevu domácnostem a firmám, kterým by odpadla povinnost platit zhruba 205 korun měsíčně, a zároveň sjednotit systém s některými zeměmi EU.
Právě tento krok ale vyvolal ostré reakce zaměstnanců i odborů, kteří upozorňují, že přesun financování pod státní rozpočet může otevřít prostor pro politický vliv na média. Kritici varují, že by se tím oslabila jejich nezávislost a stabilita, protože o penězích by nově rozhodovala vláda a parlament.
