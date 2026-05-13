Otřes v ostravské ODS. „Dohnal ukázal sílu a vyřešil žábu na prameni“

Rozhodnutím Výkonné rady ODS o zrušení místního sdružení v Moravské Ostravě dle vyjádření strany členství jednotlivých členů ve straně nezaniká a nyní mají mít 3 měsíce na přeregistraci do jiného či vznikajícího nového místního sdružení.
Předseda regionálního sdružení Moravskoslezského kraje a ostravský senátor Zdeněk Nytra zdůrazňuje, že rozhodnutí nepadlo s motivací „neúcty ke členům, jejich práci a členství v ODS, naopak“. „Proces následné obnovy místního sdružení vnímáme jako příležitost k vyjádření vůle členů ohledně jeho dalšího směřování i k jeho dalšímu posílení,“ komentoval krok.
Předseda ostravské ODS a primátor města Jan Dohnal doplnil, že doufá, že reorganizace povede k větší otevřenosti strany vůči novým zájemcům o členství a že bude přínosem pro ostravské oblastní sdružení ODS. „Těší mě, že se kolem nově vznikajícího místního sdružení formuje velká skupina aktivních a schopných lidí, kteří mohou ODS posunout dál,“ komentoval. Prvním úkolem nového místního sdružení dle něj bude sestavení kandidátky pro komunální volby.
Míní, že ODS se aktuálně nachází na určitém rozcestí a povinností strany má být znovu posilovat důvěru lidí v ni. „To ale nemůže být úkol jen pro nové vedení strany. Nositelem změny musí být každý aktivní člen ODS. Pokud chceme být důvěryhodnou a moderní politickou stranou, musíme mít odvahu řešit i vlastní problémy a vytvářet prostor pro nové lidi, nové nápady a zdravé fungování,“ uvedl předseda Dohnal.
Představitel ostravské ODS popsal, co se v místním sdružení odehrávalo
Zdroj redakci popsal, že ve vnitrostranických materiálech, které kolují mezi členy ODS, se objevují mimořádně vážné výhrady k činnosti daného místního sdružení strany. „Zpochybněná usnášeníschopnost sněmu. Rozdílné informace o termínech volebního jednání. Selektivní práce s novými členy. Situace, kdy někteří čekali měsíce bez reakce, zatímco jiní byli přijímáni prakticky okamžitě. Místní rady oznamované až zpětně v systému. Nepřipuštění rozpravy na volebním sněmu. A dokonce informace o požadavku na dohled městské policie při stranickém jednání,“ popisuje.
„Každá jednotlivost se dá možná vysvětlovat. Dohromady už ale vytvářejí něco úplně jiného. Atmosféru organizace, která se postupně uzavřela sama do sebe a začala fungovat spíše obranně vůči vlastním lidem než politicky navenek,“ dodává s tím, že byl dosud blokován přísun nových lidí a generační obměna strany včetně jejího otevřenějšího fungování a modernějšího stylu politiky. To se podle představitele ostravské ODS, který situaci popsal redakci, má nyní změnit.
„Ať už se nyní budou ozývat uražené emoce, dramatické výroky o čistkách nebo mediální povzdechy nad ‚likvidací nejsilnější buňky‘, realita je mnohem prostší. V Ostravě už část lidí jednoduše odmítla dál tolerovat fungování, které stále více připomínalo uzavřený klub kontrolující přístup k informacím, členům i samotné straně,“ dodává s tím, že šlo o desítky konkrétních situací, které měly postupně vytvářet obraz organizace, „kde si část vedení začala plést správu místního sdružení s vlastním mocenským územím“.
Zmiňuje, že „politika není archeologický skanzen starých struktur“ a přítěž, kterou měl dosavadní „uzavřený a permanentně konfliktní vnitrostranický model“ vytvářet právě v době, kdy Ostrava prochází největší proměnou za poslední dekády. „Město řeší metropolitní rozvoj, nové investice, vztahy s Polskem, transformaci ekonomiky i generační výměnu politické reprezentace,“ jmenuje zdroj redakce.
Aktuální ostravský primátor Jan Dohnal dle něho dlouhodobě sází na úplně jiný styl politiky, než který byl v Ostravě léta standardem. „Méně zákulisních válek, více výkonu. Méně regionálních mikrosvětů, více metropolitního uvažování. Méně kontroly nad strukturami, více otevírání prostoru lidem, kteří chtějí něco dělat,“ popisuje.
Dle ostravského člena ODS tak nešlo o konflikt dvou jmen, ale spíše o střet dvou představ o tom, jak má moderní politická strana fungovat. „Jedna stojí na kontrole členské základny, budování loajalit a správě vnitřního vlivu. Druhá na otevřenější organizaci, výkonu a schopnosti přitahovat nové lidi bez pocitu, že vstupují do předem rozděleného systému,“ podotkl.
Uznává, že samotné zrušení místního sdružení „ještě nikoho nezachrání“ a že pokud má mít celý krok smysl, pak musí přijít „nová energie, nové osobnosti a především výsledky“. „Jinak se celá věc vrátí jako bumerang,“ varuje. „Ale jedna věc je zřejmá už dnes. V Ostravě někdo po dlouhé době sáhl do problému, do kterého se předtím většina lidí bála sáhnout. A právě proto je kolem toho takový hluk,“ uzavírá pak popis situace v ostravské ODS jeden z jejích členů pro ParlamentníListy.cz.
Na jednání Výkonné rady ODS zazněl od ostravského oblastního sdružení rovněž požadavek na sloučení všech místních sdružení v Ostravě. Situací v této věci se dle svých slov bude Výkonná rada ODS dále zabývat po letošních komunálních volbách.
