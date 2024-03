Čaputová v Praze podpořila Fialu: Ficova slova musela vyvolat reakci

reklama

Čaputová zavítala do Prahy při příležitosti premiéry filmu Tady Havel, slyšíte mě? na Pražském hradě. „To je můj hlavní důvod návštěvy Česka, dostala jsem pozvání na premiéru filmu o našem prvním Československém prezidentovi. A potom je dobrým zvykem setkat se s lidmi, kteří reprezentují tuto zemi a které považuju za přátele, protože je to naše spřátelená země,“ uvedla Čaputová, která se setká se svým protějškem Petrem Pavlem i s předsedou vlády Petrem Fialou.

Slovenská prezidentka si ve svém programu vyhradila čas na uctění památky obětí střelce na Filozofické fakultě UK. „Přišla jsem v první řadě uctít památku obětí tragédie, která se tu stala v prosinci. Chci samozřejmě opětovně vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým, ale také spoluúčast všem, kterých se tato tragédie dotkla,“ řekla Čaputová.

„Tak jako to mezi blízkými bývá, prožívali jsme s vámi na Slovensku tuto tragickou událost a tu bolest, jako spolu prožíváme i radost. Moc si přeji, aby se mezi oběma našimi národy dařilo nahrazovat nenávist respektem, protože nenávist je následovaná tragédií,“ vzkázala slovenská prezidentka.

Vztahy mezi Českem a Slovenskem jsou aktuálně napjaté, zejména kvůli rozhodnutí premiéra Petra Fialy, který kvůli rozdílným názorům na zahraniční politiku především s ohledem na situaci na Ukrajině oznámil, že se neuskuteční plánované společné zasedání kabinetů obou zemí. Slovenský premiér Robert Fico tento krok zkritizoval, a dokonce jej označil za vměšování se do prezidentských voleb, které se na Slovensku konají začátkem dubna.

Čaputová v pondělí uvedla, že rozhodnutí českého premiéra chápe. „Jsou tu jisté důležité, dokonce až hodnotové rozdíly, pokud jde o zahraniční politiku. To je to, co komunikoval premiér Fiala. Musím říct, že rozumím tomu, jak to zdůvodnil. Některá vyjádření představitelů vlády Slovenské republiky považuji za nešťastná,“ prohlásila prezidentka.

Narážela tím na slova některých vládních zástupců na Slovensku, podle nichž se Evropská unie snaží o to, aby se na Ukrajině zabíjeli Slované. „To není šťastné vyjádření. Je logické, že to vyvolává nějaký způsob reakce. Ale je množství témat a kroků, které je důležité dále komunikovat, spolupracovat a vysílat i signály sblížení. Jsme spojenci, jsme partneři, ty vztahy jsou nadále velmi blízké, i vztahy mezi našimi občany jsou blízké a tato návštěva má být toho potvrzením,“ dodala slovenská prezidentka.

Novinářům také řekla, že po prezidentských volbách na Slovensku plánuje rozlučkové návštěvy. Symbolicky poslední se podle ní uskuteční právě v Česku poslední týden před koncem jejího mandátu v první půli června.

