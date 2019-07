Část pozemků v Letňanech bude kvůli vládní čtvrti v rezervách

Cílem je zabránit jejich případnému převodu do soukromého vlastnictví, což by výstavbu vládní čtvrti ohrozilo. Podle Havlíčka jde o 12 pozemků o rozloze zhruba dva hektary, se kterými hospodaří Státní pozemkový úřad.

Ze schváleného materiálu vyplývá, že část pozemků předběžně vytipovaných pro výstavbu administrativního komplexu je v současné době předmětem soudních řízení, v rámci kterých restituenti požadují uspokojení svých nároků. „V současné době je vedeno celkem sedm soudních řízení,“ uvádí materiál. Zařazením pozemků do rezervy státních pozemků by tak měl být podle dokumentu znemožněn případný převod pozemků do vlastnictví nestátního subjektu.

O výstavbě velkého areálu pro úředníky v Letňanech na pozemcích, které patří mimo jiné hlavnímu městu, mluví premiér Andrej Babiš (ANO) delší dobu. Podle něho je současný stav pro stát neekonomický.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) již dříve informoval, že by kvůli vybudování úřednické čtvrti v Letňanech přestěhoval ze 70 budov 9 773 zaměstnanců. Za nájem těchto budov by ročně ušetřil 175 milionů korun a za provoz a údržbu 273 milionů korun.

Ze seznamu budov určených k vyklizení kvůli vybudování úřednické čtvrti v Letňanech není ale podle dřívějšího vyjádření pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) patrné, jak by měly být budovy určené pro veřejnost do budoucna konkrétně využívány. Kompletní seznam pražských budov, ze kterých by se měli pracovníci do Letňan stěhovat, zveřejnil již dříve majetkový úřad.

Praha mimo jiné výměnou za pozemky požaduje, aby stát investoval do stavby nové nemocnice v této lokalitě, která by nahradila zastaralý pavilonový koncept nemocnice Na Bulovce. Hřib chce v Letňanech také byty a veřejnou vybavenost, dále požaduje financování dostavby městského okruhu státem podobně, jako tomu je v Brně, a chce také získat objekt patřící státu, kam by se mohl přestěhovat magistrát hlavního města z nákladného nájmu ve Škodově paláci. Převést chce také nemovitosti v areálu Bulovky na město.

autor: mp