Čecha vyhodí, cizinec bude dřít za míň! Napíše 300, dá 120. Kdo tu parazituje na práci? Odborář popsal realitu

reklama

Jak je to s postavením zaměstnanců v českých fabrikách? Matěj Stropnický na Facebooku napsal, že na práva zaměstnanců se v této zemi kašle jako na máloco. PL.cz se zeptaly, jaké jsou v tomto ohledu zkušenosti Milana Šubrta, předsedy Asociace samostatných odborů v Libereckém kraji. Ten se nejdříve věnoval mediálně propírané kontrole inspektorátu práce ve firmě v Krupce, které se zúčastnil právě Matěj Stropnický a hlavně ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. „Jsme pro, aby tyto kontroly probíhaly. Ale měly probíhat už dávno. Na inspekci práce chodí stovky, či dokonce tisíce podnětů. Ale proč začali chodit až teď, tři měsíce před volbami? Ale je to správně, kontroly by se měly dělat nejen před volbami, protože řada zaměstnavatelů zákoník práce porušuje a lidé se bojí,“ konstatuje odborář. Anketa Roman Janoušek se přibelhal do vězení. Myslíte, že je na tom zdravotně opravdu tak zle? Ano, má podlomené zdraví 3% Ne, simuluje 92% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 7609 lidí

„Že se zlobí kvůli kontrolám někteří zaměstnavatelé – no tak zlobí se ten, kdo to nemá v pořádku,“ myslí si. „Nedostatků je však velké množství, a kontroly jsou potřeba a měly by být častější. V některých firmách je velké porušování zákoníku práce a máme tam i nemalé procento zahraničních zaměstnanců pracujících načerno,“ dodává.

V čem se zákoník práce nejčastěji porušuje? „V nedodržování pracovní doby, nařizování přesčasů. Víceméně nedostávají zaměstnanci to, co jim zaměstnavatelé naslibují. Když jsou dojednávány pracovní poměry na dobu určitou nebo smlouvy na dohodu o provedení práce, zaměstnavatelé toho lidem plno naslibují, a pak to neplní,“ vypozoroval odborář. „Problémy jsou i s nařizováním dovolené. Zaměstnavatel se to snaží dělat tak, aby to vyhovovalo jenom jemu,“ doplňuje.

Ocitujme ještě jednou Matěje Stropnického z rozhovoru pro PL.cz: „Řetězí se dohody zprostředkované agenturami, které připravují zaměstnance o většinu práv a benefitů a samozřejmě také o mzdu. A jde i o krácení na daních.“ Co si o tom myslí Milan Šubrt? „Moje zkušenost je taková, že bohužel u nás kvete byznys pracovních agentur. Řada zaměstnavatelů z toho dělá až fabriku, kdy tam pracují převážně zahraniční zaměstnanci, a zbavují se našich pracovníků. Práce agenturních je pro ně levnější,“ konstatuje. I když záleží na smlouvě dané firmy s pracovní agenturou. „Jsou i dohody, které jsou na stejné úrovni jako s kmenovými zaměstnanci, nebo dokonce i vyšší, co se týče hodinové práce. Třeba tři sta, ale těm lidem dají sto dvacet,“ uvádí.

Zbavují se českých zkušených pracovníků, a požadují přísun zahraničních

V čem je to pak ale pro firmu výhodnější? „Říkají nám, že můžou flexibilněji reagovat na trh práce. Ale já z toho mám dojem – který ovšem nemohu prokázat – že zájem řady zaměstnavatelů – ředitelů, jednatelů – je, aby tam měli agenturní pracovníky – protože z toho berou provizi,“ domnívá se. „Jak jinak vysvětlit, proč zmíněné firmy nebojují o své zkušené zaměstnance, kteří tam pracují pět, deset i dvacet let a umějí to, a velice snadno se jich zbavují. A neustále požadují, aby do České republiky přicházeli zahraniční pracovníci,“ všímá si.

Podle odboráře je poměrně velké procento zaměstnavatelů, kteří zákoník práce nedodržují. A je to způsobeno i nedostatečnými kontrolami. „Zaměstnavatelé by lidem nejraději toho moc nedali. Zažíváme to zvláště teď, v posledním roce a půl, kdy se snažíme, aby se zlepšovaly pracovní podmínky,“ říká. Situace se v covidové době i v tomto směru zhoršila. „Zaměstnanci jsou vystrašení. Když covid začal, velké procento zaměstnanců v Česku bylo doma na antiviru. Firmy na ně čerpaly vládní prostředky. Lidé nevěděli, co bude dál. Někteří zaměstnavatelé naznačovali, že budou propouštět, čímž vyvolali v zaměstnancích strach a mohli si dělat, co chtěli,“ konstatuje odborář.

Psali jsme: Pokud si sem pustíme Afričany, Araby a Afghánce... Foldyna vypustil balónek. A už to lítá Vakcíny? Nikdy! Ve Francii vyšlo na 160 tisíc protestujících. Vodní děla, zatýkání, u toho kamery Havlíčkovi úředníci neví kudy kam. Na stole leží žádosti o dotace od dceřiných společností Agrofertu, jenže... Plyn pro EU kdysi nezastavilo Rusko, ale Ukrajina! Bašta osvětluje okolnosti kolem plynovodu Nord Stream 2

„Když jsme s nimi vyjednávali, za kolik budou lidi doma, tak to bylo něco strašného. Přestože jim stát přispíval – a tady je třeba z naší odborové strany stát pochválit. Zaměstnavatelé lamentovali, a i když peníze od státu jim byly dobré, zaměstnancům nechtěli dát skoro nic navíc. Brečeli, že na to nemají. Přitom roky předtím vydělávali a vydělávali,“ míní. Je třeba říci, že Milan Šubrt zastupuje odboráře hlavně v automobilovém průmyslu, který v posledních letech šlapal na plný plyn. Podobné to bylo v době krize v letech 2009 až 2011, kdy byla vysoká nezaměstnanost a lidé se báli o práci. „Sice mi řekli o svých problémech ve firmách, ale když jsem jim řekl: ‚Tak jdeme do toho,‘ ucukli. Obávali se toho, že ztratí práci, že mají rodinu, děti, splácejí půjčku na byt. Nebylo to a není jednoduché,“ říká odborář.

Agentury omezit či zrušit

Nebylo by lepší pracovní agentury přímo zakázat či jim výrazně ztížit činnost? „V Německu je pracovních agentur sedmnáct, a v Česku kolem dva a půl tisíce. Je to obrovský byznys. My jako Asociace samostatných odborů říkáme, že je třeba je omezit či víceméně zrušit, protože nám to tu komplikují,“ je přesvědčen. „Když zaměstnavatelé požadují zahraniční zaměstnance, tak si je můžou brát jako kmenového zaměstnance. A nepotřebují žádného prostředníka. Tím si jenom někdo vydělává do kapsy,“ domnívá se a prozrazuje i informace získané od těchto lidí. „Oni mu zaplatí ubytovnu, cestu do práce. Dají mu oficiálně minimální mzdu, čímž je náš stát ochuzován na daních. Toto je potřeba kontrolovat, aby všechny agentury skutečně doložily doklady. Podle mých informací některé agentury vedou dvojí účetnictví. Když po těchto lidech chci ukázat výplatní pásku, buď ji nemají, nebo je to papírek, ze kterého nic nevyčtete,“ uvádí.

Je to podle něho velký problém. „Někteří zaměstnavatelé jsou hrozní. Nejen že dovážejí pracovníky ze zahraničí. Pronajmou například celou linku na výrobu daného komponentu do aut. Když tam pracovali naši zaměstnanci, byl na dané pozici jeden. Najednou, když se jich zbavili a jsou tam přes agentury zahraniční, jsou na ní dva tři,“ vypozoroval. Často se pak ředitelů ptá – Proč to dělají dva, když to předtím dělal jeden? „Kroutí se u toho, ale neodhalí se, samozřejmě. Je to divné, že? Myslím si o tom své,“ uzavírá Milan Šubrt.



Psali jsme: Je to tu! Na Maláčovou a Stropnického letí trestní oznámení. Podepsán stínový ministr spravedlnosti Ministryně Maláčová: V kontrolách budu pokračovat. Zaměstnanci nejsou onuce Senátorka Němcová: Maláčová vyhlásila akci Férová práce, marketingový tah, nevím, kdo jim to nakukal „To jsem řádil, když jsem se to dozvěděl.“ Šéfodborář prozradil, jak v některých firmách jednali se zaměstnanci pozitivními na covid

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.