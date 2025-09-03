Čekáme ústupky. Lavrov zahrozil Ukrajině

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že další jednání s Ukrajinou budou úzce spjata s uznáním územních zisků Ruské federace na bojišti.
Tato prohlášení zazněla v rozhovoru pro indonéský deník Kompas během jeho návštěvy v Pekingu, kde jednal s čínským ministrem zahraničí Wangem I. Lavrov zdůraznil, že pro trvalý mír je nezbytné, aby byly vojenské zisky uznány na mezinárodní úrovni. „Je třeba vytvořit nový systém bezpečnostních záruk pro Rusko a Ukrajinu jako nedílnou součást celokontinentální architektury rovné a nedělitelné bezpečnosti v Eurasii,“ uvedl Lavrov v rozhovoru pro Kompas, jak cituje oficiální přepis na webu ruského ministerstva zahraničí. Dodal, že zástupci ruských a ukrajinských delegací jsou stále v přímém kontaktu a že „očekáváme pokračování vyjednávání“.
Rusko od začátku války v únoru 2022 ovládá přibližně pětinu ukrajinského území včetně částí Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti. V rozhovoru také nepřímo poukázal na ruský odpor vůči vstupu Ukrajiny do NATO, když prohlásil, že „Ukrajině by měl být zaručen neutrální a nejaderný status“.
Podle Reuters během své návštěvy v Pekingu 2. září 2025 Lavrov jednal s čínským ministrem zahraničí Wangem I, přičemž oba ministři diskutovali mimo jiné o situaci na Ukrajině. Wang I podle zdrojů ocenil ruský postoj, který odmítá jadernou válku jako „nemyslitelnou a nepřípustnou“, a vyjádřil naději v pokračování rozhovorů. Lavrovovy výroky naznačují, že Rusko hodlá pokračovat v dosavadním tlaku, aby prosadilo svou vizi nového světového pořádku, jak uvedl již dříve v dubnu 2023, kdy zdůraznil, že jednání by měla zohlednit situaci na bojišti a ruské bezpečnostní zájmy. Zároveň však jeho odmítavý postoj ke stažení vojsk, jak uvedl v únoru 2025 před jednáním s americkými představiteli v Saúdské Arábii, signalizuje neochotu Ruska k ústupkům.
Kyjev dlouhodobě odmítá jakékoli ústupky, které by znamenaly uznání ruských územních zisků. Prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně řekl, že cílem Ukrajiny je úplné obnovení územní celistvosti a odsun ruských vojsk z celého jejího území. Mezinárodní společenství, včetně většiny členských států OSN, nadále považuje anektovaná území za součást Ukrajiny.
Budoucnost rozhovorů zůstává nejistá, protože Rusko trvá na svých podmínkách, zatímco Ukrajina a její spojenci prosazují úplné stažení ruských sil a obnovení suverenity.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.