Ceny potravin zase rostly. Mléko, vejce, cukr. I v Německu. Vláda něco chystá

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzrostly spotřebitelské ceny meziměsíčně o 0,6 %, a to především díky vyšším cenám v oddíle rekreace a kultura a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje.

Meziroční nárůst pak celkem dělá v únoru o 16,7 %, což bylo o 0,8 procentního bodu méně než v lednu.

Jak si vedly v meziměsíčním srovnání některé oddíly, je patrné z uvedených údajů:

V oddíle rekreace a kultura byly vyšší především ceny dovolených s komplexními službami o 5,7 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se zvýšily zejména ceny zeleniny o 12,7 %, ovoce o 2,8 %, nealkoholických nápojů o 1,4 %. Z potravin se snížily zejména ceny vepřového masa o 6,1 %, másla o 12,3 % a drůbežího masa o 1,1 %, uvádí zmíněná zpráva ČSÚ.

Zpráva ČSÚ

Co se týká meziročního srovnání, spotřebitelské ceny v únoru zmírnily svůj meziroční růst na 16,7 %.

„Toto zpomalení bylo zaznamenáno v polovině oddílů spotřebního koše. Například ale ceny pohonných hmot snižují svůj vliv na meziroční index již od loňského července,“ uvádí Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Meziročně tedy vzrostly spotřebitelské ceny v únoru o 16,7 %, což bylo o 0,8 procentního bodu méně než v lednu. Zpomalení meziročního cenového růstu bylo podle ČSÚ ovlivněno zejména cenami v oddíle bydlení.

Ceny elektřiny zmírnily svůj růst na 32,0 % (v lednu 36,4 %) a ceny zemního plynu na 74,3 % (v lednu 87,0 %) částečně i vlivem jejich meziměsíčního zvýšení v únoru 2022.

Na meziroční růst cenové hladiny měly v únoru nadále největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde kromě nákladů vlastnického bydlení vzrostly ceny nájemného z bytu o 6,5 %, výrobků a služeb pro běžnou údržbu bytu o 18,4 %, vodného o 16,3 %, stočného o 30,3 %, tuhých paliv o 55,6 % a tepla a teplé vody o 45,6 %.

Ani další meziroční srovnávání nevyznívá nijak optimisticky. Ceny v oddíle potravin a nealkoholických nápojů byly vyšší zejména u rýže o 31,9 %, mouky o 36,1 %, vepřového masa o 31,1 %, polotučného trvanlivého mléka o 39,5 %, vajec o 95,2 %, margarínu a ostatních rostlinných tuků o 39,8 % a cukru o 75,1 %.

Náklady vlastnického bydlení (imputované nájemné) se zvýšily o 7,7 % (v lednu o 9,1 %) zejména v důsledku růstu cen stavebních materiálů. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení nákladů vlastnického bydlení byl 118 %.

Ceny zboží tedy úhrnem vzrostly podle ČSÚ o 19,7 % a ceny služeb o 11,9 %.

Co se týká míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, ta byla v únoru 16,2 % (v lednu 15,7 %).

Good Morning from #Germany, where price pressure remains high. Supermarket (food) #inflation rose to almost 22% in February, the sharpest increase since the start of the time series in the early 1990s. Pasta prices have increased in price by a third, & price for sugar by 70% YoY. pic.twitter.com/pCsvh0B2hd