Černé na bílém. Účtenky za Pavla a jeho okolí. Statisíce jen mobily. A dále...

„Víte, že Kancelář prezidenta republiky jen velmi neochotně informuje o tom, kolik z našich daní platí poradcům prezidenta? A málo to není. Víte, že Hrad nakupuje telefony za více než půl milionu korun? A víte, že do vily, kde bude bydlet prezident Pavel s manželkou, míří například závěsy a koberce za statisíce?“ O tom a mnohém jiném hovoří moderátorka pořadu Aby bylo jasno Jana Bobošíková.

„Na Pražském hradě se dějí věci. Pokud možno potichu, mimo zraky veřejnosti. Tak například: Přibyla nová funkce, která se jmenuje vedoucí poradního týmu prezidenta republiky. Tu zastává Tomáš Richter, který měl ve volebním týmu prezidenta Pavla na starosti finance a shánění peněz. Ještě v květnu kancelář prezidenta republiky sdělovala, nikoliv dobrovolně, ale na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, že filantrop a hoteliér Richter nemá s kanceláří prezidenta republiky pracovněprávní vztah. V červnu už byla ovšem situace úplně jiná. Pan Richter vede prezidentův tým poradců za 56.250 korun měsíčně. Pokud si myslíte, že to je přiměřené, nenechte se mýlit. Těch 56.250 korun bere pan Richter za 80 hodin práce, což je poloviční úvazek," sdělila Bobošíková.

„Šéfporadcuje na smlouvu za více než 700 korun za hodinu. Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím se lze dozvědět zajímavé věci ze života prezidentského páru. Například, že se v jídelníčku pana prezidenta a jeho manželky nenachází hmyzí bílkovina. Nebo že skladba jídel na oficiální akce Petra Pavla nevychází ze žádných analýz ve vztahu k ochraně klimatu. Někteří občané také Petru Pavlovi vyčítají, že spolu s Milošem Zemanem pojedl nejproblematičtější jídlo z hlediska environmentálního dopadu a z hlediska dopadu na klima. Víte, co si nebozí prezidenti s manželkami dali na oběd při předávání funkce? Vývar a svíčkovou. A protože žijeme v šílené době, byl Hrad požádán o poskytnutí analýzy, která vyvrátí obavu, že pojídání vývaru a svíčkové bude mít neblahý vliv na děti a na jejich další postoje k nutnosti hájit klima. Nebohé děti by si totiž mohly pomyslet: Když může prezident jíst svíčkovou, proč bych nemohl já. A tak pojídáním hovězího masa dále klima ničit,“ dodala Bobošíková.

„V Aby bylo jasno preferujeme, aby děti požívaly vývar a svíčkovou spíš než hmyzí bílkoviny. V tomto ohledu prezidentům Pavlovi i Zemanovi jednoznačně fandíme. Ale pojďme dál. Kdo se rozšoupl, je Správa Pražského hradu. Ta pod novým ředitelem Vladimírem Sonntagem, který sotva dosedl do funkce, nakoupila nové mobilní telefony. Víte za kolik? Za 623 tisíc korun. A ne ledajaké. Jsou mezi nimi i iPhone 14 nebo Samsungy 22. A i ten nejlevnější Samsung vyjde nejméně na šest tisíc korun. Prostě když se šetří, tak se šetří. A jestlipak víte, jak je to s opravou Lumbeho vily, do které se prezident Petr Pavel chce s manželkou letos v létě nastěhovat? Tak ta se opravuje a zařizuje. A málo to tedy nestojí. Ale za vším prý hledej ženu,“ sdělila Bobošíková.

„Já vám to řeknu naprosto lidsky, když projde nové bydlení chlap, tak zjistí, že je to téměř okamžitě k nastěhování. Když ho projde žena, tak tam objeví řadu nedostatků, které je potřeba odstranit, které chlap prostě se svým zaměřením na detail nepostihl. Takže vzhledem k tomu, že se v Lumbeho vile možná 20 let nedělala žádná rekonstrukce sociálky, kuchyně, tak tam bylo potřeba některé věci vyměnit, a stejně tak jako jinde je potřeba i tyto věci vysoutěžit a řešit v souladu s pravidly. Takže pokud jsem nechtěl pravidla porušovat, což jak víte, není můj zvyk, tak se držím toho, jaké jsou zákonné limity, a předpokládám, že v průběhu léta se to už podaří,“ zaznívá výrok prezidenta Petra Pavla.

„Podle kancléřky Vohralíkové se v Lumbeho vile nedělalo nic deset let. A je nutná základní rekonstrukce. A tak Hrad pro prezidenta, který v kampani říkal, že na Hradě bydlet nebude, objednal: opravu a nátěr dveří za 384 tisíc, opravu vnějších oken za 333 tisíc, opravu omítek a maleb za 171 tisíc. Výměnu ústředního topení za 87 tisíc a opravu oken ve skleníku v Lumbeho zahradě za 157 tisíc korun. To ale zdaleka není všechno. Vzhledem k tomu, že víme, že vybavení vily se zdálo prezidentově manželce tmavé a depresivní, je třeba vilu nejen opravit, ale také nově vybavit. A tak se v těchto dnech stěhují do vily koberce zhruba za 160 tisíc korun, textilie do jednotlivých pokojů za téměř 300 tisíc korun, nebo sedačka za necelých 90 tisíc. Správa Pražského hradu také zakoupila kuchyňskou linku a tyče na závěsy v bílé barvě. Za téměř 180 tisíc korun. Otázka také je, jak bude prezidentský pár využívat zámek v Lánech. O tom podle kancléřky Vohralíkové ještě není rozhodnuto," sdělila Bobošíková.

„Je zpřístupněn veřejnosti, probíhají prohlídky, o které je velký zájem. Zároveň se renovují poslední dvě patra. No a ten záměr se teprve tvoří. My ho zkoušíme na dílčí akce a o prázdninách bude zase prostor s prezidentským párem se pobavit o tom, jakým způsobem budeme používat zámek dál,“ zaznívají slova Jany Vohralíkové.

„Nevíme, zda a jak bude první pár používat zámek v Lánech, ale víme, že z peněz daňových poplatníků byla za téměř 600 tisíc objednána oprava vnitřních oken a dveří v apartmánu pana prezidenta v zámku Lány. Jak prezident republiky, tak kancléřka Vohralíková se odvolávají na to, že veškeré práce probíhají na základě výběrového řízení. My jsme ovšem žádnou zadávací dokumentaci nedohledali. Možná se za čas dozvíme, zda skutečně bylo nutné v době ekonomické krize rekonstruovat okna, dveře, topení, nakupovat za statisíce mobily, koberce, záclony a novou kuchyňskou linku. Zatím je tato činnost zahalena mlhou. A Hrad pouští informace jen velmi neochotně, a to téměř výhradně na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Prostě: Takový informační klid a uzavřený řád,“ zakončila Bobošíková.

