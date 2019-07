Černoška místo Jamese Bonda? Pusťte si majora Zemana, když vám to vadí, říká Libor Rouček

V letních měsících oživila veřejnou debatu zpráva o natáčení nového filmu ze série s „Agentem 007“. Zajímavé na něm bude, že by jím neměl být tak jako v předcházejících filmech James Bond. Démonický britský agent, v poslední době vysmívaný pro svou toxickou maskulinitu, má odejít do penze a jeho odznak má zdědit dokonale korektní kolegyně afroamerického původu.

Anketa Podporujete novou předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 1694 lidí

Podle zdrojů z filmařského světa, které citoval britský deník Daily Mail, se ale má ve filmu ještě objevit i penzista Bond, ztvárněný jeho posledním představitelem Danielem Craigem. Na případu má spolupracovat s kolegyní, která zdědila jeho odznak. Zároveň má být nemile překvapen, že jeho sexistické triky, které ve všech předcházejících filmech série fungovaly, na kolegyni nezabírají, i když by si to moc přál.

Podle scénáristky musí filmy o Bondovi růst, a v rámci toho je důležité, aby snímek správně zacházel se ženami.

Informace vyvolala rozruch po celém světě, včetně České republiky. Negativním reakcím se následně vysmál bývalý europoslanec za ČSSD Libor Rouček.

Zatímco Brity nechává nový koncept Jamese Bonda v klidu, mnozí Češi se cítí již při samotném pomyšlení, že agenta 007 by mohla představovat žena, a dokonce černoška, naprosto vytočeni,“ směje se někdejší místopředseda Evropského parlamentu.

K Roučkově radosti se jim totiž obrací jejich svět téměř naruby. „A přitom k nějakému neklidu a vzrušení není sebemenší důvod! Ženy přeci tvoří polovinu populace, na světě žije více černochů než bělochů a britské či americké filmy se točí ne pro nějakou lokální, ale globální audienci,“ dodal Rouček na svém facebooku. Posledním slovem pravděpodobně nemyslel hru Václava Havla, ale anglický výraz pro publikum.

Ať se nám to prý líbí, nebo ne, takový je svět a doba, ve které žijeme. Variaci na poučení „postaru se žít nedá“ pak sociální demokrat zakončil radou, aby si ti, kteří odmítají novinky přijmout a lpějí na zastaralých hrdinech, raději pustili Třicet případů majora Zemana.

Tématu se neodolal vyhnout ani Dan Přibáň, který sjezdil celý svět v trabantu a teď pocítil povinnost objasnit zaostalému národu, jak to v něm chodí. „Se zájmem sleduji pobouření nad tím, že agenta 007 má hrát žena a že je za tím málem spiknutí feministek. Můj názor je, že je to celé mnohem jednodušší. Jde o prachy na prvním místě,“ vysvětlil.

Série s agentem 007 je podle něj skvělá a výnosná značka, ale filmy s mužským agentem už jsou po mnoha desetiletích vyčerpané a obehrané.

Producenti tak podle něj měli dvě možnosti. Sérii nějak ukončit, anebo v zavedeném a fungujícím prostředí britské zpravodajské služby vytvořit úplně novou hlavní postavu.

„Co udělá producent? Uspí sérii a půjde od toho, nebo to zkusí? Evidetně spíše to druhé. Není blázen, aby Bond byl žena, Bonda bude hrát opět Craig, 007 bude po jeho odchodu do výslužby žena (protože 007 je funkce, ne jméno). Tím získávají scénáristé materiál na spoustu zápletek a novou dynamiku děje,“ těší se cestovatel.

Výnosného byznysu se podle něj těžko vzdává. A předávání žezla ženě bude podle něj zajímavější, než kdyby zaškoloval nějakého mladšího kolegu-muže.

Psali jsme: Majerová Zahradníková (Trikolóra): James Bond žena? Jako kdyby místo Sněhurky nastoupil Sněhurák

James Bond je černá žena? Češi z toho udělali srandu, která vás dočista složí

Příští James Bond by měl být transgender. Vážně o tom promluvil jeden herec

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav