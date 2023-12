Čerstvá čísla: Bezkonkurenční ANO, oživená SOCDEM a umírající KDU

12.12.2023 14:36

Pokud by se volby do Poslanecké sněmovny konaly v prosinci, hnutí ANO by je jasně ovládlo. Získalo by téměř 35 procent všech hlasů. Dokládá to šetření agentury Phoenix research.