Češi, braňte si hotovost, vyzývá Švihlíková. Světová ekonomika se mění

Ekonomka Ilona Švihlíková zaznamenala výrok zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, že každý, kdo bude chtít odejít od dolaru jako základu světové ekonomiky, tvrdě na to doplatí v podobě cel, která Trump podle vlastních slov hodlá zavést. Pokud by bylo na Švihlíkové, pak by prý v pozici zemí BRICS, tedy zemí, jako jsou Čína, Rusko, Indie či Jihoafrická republika, ještě posílila vzájemnou spolupráci.

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22550 lidí

Těmi alternativami mohou být euro, japonský jen i čínský juan. Švihlíková zdůraznila, že dolar stále dominuje, ale jedním dechem dodala, že pozice ostatních měn sílí. „Vidíme stále častěji, že Čína si zkouší platby přes svůj digitální juan, což už je jako jiný kafe,“ poznamenala.

V obecné rovině doplnila, že digitální platby představují nástroj, jak obcházet západní sankce. „Má to svá úskalí, ale pro tyhlety země to má i velké výhody a myslím, že budou tuhle cestu postupně prošlapávat.“

Kromě toho podle ní centrální banky nakupují zlato. Ať už jde o čínskou centrální banku, indickou centrální banku, ale také polskou centrální banku.

Češi by podle jejího názoru měli dělat jednu věc. Takřka do roztrhání těla bránit možnost provádět platby v hotovosti. „Měli bychom bránit tu hotovost, co to jenom jde. To strašně moc musíme,“ zdůrazňovala.

Psali jsme: Miliony Evropanů v problémech, firmy masivně krachují. Švihlíková má jasno Švihlíková: Stovky miliard mizí z Česka a Fiala nic nedělá. Vládě leží důchodci v žaludku Chudneme. Lidé i méně jedí. Švihlíková, Ševčík a Šulc o stavu Česka Trumpova cla a české patolízalství. Švihlíková o světě, do kterého se možná zítra probudíme