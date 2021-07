Češi jsou šťastní, když naftový motor dělá kravál. Ale budou si muset zvyknout na elektroauta, smála se redaktorka ČT

reklama

dnes potvrdila předchozí úniky a oznámila sadu klimatických opatření rozšiřujících emisní povolenky a představila záměr zavést takzvaná uhlíková cla na neekologicky vyráběné výrobky. Komise rovněž oznámila, že do roku 2035 budou muset být nová auta „bez emisí uhlíkových plynů", přičemž by měl být po roce 2035 zakázán prodej aut na benzínový či dieselový pohon.



Podle návrhu Evropské komise se prostřednictvím povolenek bude nově platit i za znečišťování ovzduší ze silniční či lodní dopravy a vytápění budov.



V pozadu s další ranou pro motoristy, byť pouze pro ty české, nezůstalo ani vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, které si na dnešek přichystalo návrh zdvojnásobit podíl biopaliv v pohonných hmotách. Podle kritiků by návrh Babišova hnutí ANO mohl zdražit paliva až o dvě koruny za litr, navíc je otázka, nakolik by tankování takto „obohacených“ paliv prospělo starším vozům.



Návrh z partaje ministerského předsedy Andreje Babiše narazil na tvrdý odpor ostatních sněmovních stran a skončil zamítnutý, balíček klimatických opatření Evropské komise však schválen být může, byť souhlasné stanovisko musí udělit Evropský parlament, ale také členské země Evropské unie. Že by se proti postavila Česká republika, je dosti nepravděpodobné, premiér Andrej Babiš již dříve Evropskou unii v navyšování ambiciózních klimatických cílů podpořil, a lze tedy očekávat, že nebude proti ani nyní. Andrej Babiš ANO 2011



Spalovací motory tak zřejmě mohou mít v Evropě zaděláno na těžké časy, což dnes silně rezonovalo i vysíláním veřejnoprávního zpravodajství. K tématu se do vysílání ČT24 přišla vyjádřit redaktorka ekonomické redakce ČT24 Vendula Horníková a kritika současných aut padala ostošest.



Redaktorka osvětlila, že vlastníci automobilů se spalovacím motorem je podle současných záměrů budou moci používat i po roce 2035, v autosalonu by už je ale nikdo nenašel. Pobavila se nad tím, že je možné, že někteří lidé v roce 2034 ještě narychlo odkoupí zbývající kusy konvenčních vozů. „To je samozřejmě utopie, nicméně stát se to může,“ podotkla s tím, že se tak s auty na benzín nebo diesel venku setkáme zřejmě i po zákazu jejich prodeje.



Automobilky podle ní přechod na elektromobilitu zvládnou. „Nic moc jiného jim nezbývá, musejí plnit emisní limity,“ podotkla. Baterie do elektromobilů by se prý mohly vyrábět i v Česku. „Je to největší transformace od toho, co se přesedlalo z koní do aut, je to možná trochu přehnané, ale autoprůmysl to takto vnímá,“ dodala s odkázáním na rozhovor s manažerem ze Škoda Auto Martinem Jahnem. Fotogalerie: - Autobus v nových barvách

Lidé si podle redaktorky musejí během následujících let zvyknout, že „spalovací motor není normál“, a budou si zvykat na „nový normál“. Že v České republice o auta s elektrickým pohonem zájem není, posmutněle přiznává: „Je to bohužel stále pravda, jsme na chvostu, co se týká zájmu o elektromobily, v celé Evropě… Asi se nemůžeme rovnat s takovým Švédskem, nebo respektive i se severskými zeměmi, kde poslední roky už není výjimkou, kde podíl těch nových elektrických aut je vyšší než spalovacích.“ Co stojí za zájmem o elektromobily v těchto zemích, už Horníková neřekla, například ve jmenovaném Švédsku prodeje elektromobilů vystřelily zvláště v roce 2019 o 253 procent, nemohla za to však touha Švédů po nabíjení, nýbrž fakt, že švédský kabinet přiklepl na elektromobily masivní dotace.



„Tady si na to lidé nezvykli, mají rádi ty své spalovací motory,“ pobavila se redaktorka a přisadila si na Čechy, že „jsou šťastní, když dieselové motory dělají kravál“. Brzy podle ní ale budou mít dokonáno. „Nicméně budou si asi muset zvyknout na ty elektromobily,“ zakončila a podotkla, že bychom měli začít s budováním dobíjecích stanic.



Závěrem zaznělo, že „jsou určité debaty“ ohledně začátku a konce elektromobilů, tedy ohledně jejich výroby a likvidace, tyto procesy totiž nejsou bezemisní stále ani zdaleka, co s tím, se však stále neví. Psali jsme: Prasácký diesel je čistší! Češi se podívali na zoubek elektroautům, která tlačí EU. Nedopadlo to hezky Psali jsme: Eriku žumpo. Mrzáku. Pitomče! Topolánka vytočila novinářova slova Propagované elektromobily mají jednu velkou vadu. Při nehodě jdou těžko uhasit Profesor Šesták: Co nečte Greta a její záškoláci. Bursík nás stál stovky miliard. Afrika umí žít bez práce. Celé je to jinak Ten smradlavý nafťák, proti kterému v EU brojí, je čistý? Rána pro elektromobily

