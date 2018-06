Česká mládež drží v Evropě rekord v užívání marihuany. Z ČT zaznělo varování. Týká se nejen jejich zdraví

Netechnické konopí a marihuana je z pohledu zákona stále rostlina a látka, jejíž pěstování, výroba a držení jsou v Česku tabu. Ve společnosti ovšem tabu rozhodně nejsou, právě naopak. Mladí Češi ve věku patnáct až šestnáct let drží v Evropě rekord, pokud jde o zkušenost s touto drogou. Alespoň jednou vyzkoušelo konopí sedmatřicet procent z nich. Jde o údaj z průzkumu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost uveřejněného před několika dny. Proč je mezi mladými konopí tak rozšířeno? V pořadu Dvacet minut Radiožurnálu odpovídal šéf Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.

Podle Frydrycha však zmiňovaný průzkum není zcela vypovídající a u věkové skupiny mladých dospělých Česká republika poměrně dlouhodobě vykazuje neevropská čísla. „Je ale třeba říci, že ta neevropská čísla byla dříve podstatně vyšší, takže s jistou mírou naděje můžeme říci, že problém ve vztahu k marihuaně velmi pozvolna klesá,“ uvedl.

Oproti našim sousedním zemím se však situace v Česku diametrálně liší. Například v Německu, Rakousku je to zhruba dvacet procent mladých lidí, na Slovensku a v Polsku pak kolem pětadvaceti procent mladých lidí, kteří mají s marihuanou zkušenost. „Je to proto, že česká protidrogová politika je postavena na medicínském základě. Zejména v otázce konopných drog tady nepanuje velká shoda,“ řekl.

Na rozdíl od všech sousedních států, kde je držení jakéhokoliv množství zákonem zakázané drogy trestným činem, vykročila Česká republika jinou cestou. „Poměrně dlouhou dobu existuje legislativa, která zná přestupkové jednání, jež spočívá u menšího množství drogy, která je definována jak množstvím, tak obsahem jako účinná látka. Právě tím se odlišujeme,“ vysvětloval Frydrych.

Druhým faktorem, který k vysokým číslům u nás přispívá, je prý i všudypřítomná bagatelizace zdravotních rizik spojených s častým užíváním konopí s vysokou potencí THC. „Dochází tu k velké bagatelizaci nejen zdravotních rizik, ale i desocializačních rizik, které droga přináší. Z pohledu zákona patří Česká republika ve vztahu k uživatelům drog mezi ty nejliberálnější země v Evropě,“ uvedl.

Poté se snažil objasnit, proč ale tak vysoké procento mladých lidí, kteří mají zkušenost s marihuanou, nenajdeme například v Nizozemsku, které je známé tím, že uživatele marihuany nestíhá. I zde se číslo pohybuje okolo pouhých dvaadvaceti procent. „To je další faktor velmi nákladné, systematické a dlouholeté prevence, která nepracuje se snižováním nabídky jako se snižováním poptávky,“ řekl a zmínil, že Nizozemci se vydali cestou dekriminalizační a efektivní prevence, kdy tamní mladí lidé jsou si rizik více vědomi a mají menší tendence drogu vyzkoušet.

Co se týká dostupnosti netechnického konopí v České republice, ta je velmi vysoká. Podle Frydrycha je to dáno i tím, že zdejší legislativa zkrátka nemá ten odrazující efekt jako v jiných zemích. Následně zmínil i faktor ekonomický, jelikož vyvézt marihuanu mimo území České republiky do západní nebo severní Evropy je prý ekonomicky nesmírně zajímavé.

„Neustále nám narůstá odhalený počet pěstíren konopí ve vnitřních prostorech. Minulý rok jich bylo 305 a byla zajištěna více než jedna tuna marihuany v Česku,“ upřesnil a doplnil, že velmi často proto běžní občané ve vidině velkého ekonomického benefitu a zisku vyvážejí značné množství. „Produkce je velká a úzce pak souvisí i se samotnou spotřebou drogy,“ uzavřel šéf Národní protidrogové centrály.

