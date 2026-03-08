Česká televize napadla argumenty Václava Moravce

Moderátor Václav Moravec oznámil po více než dvou desetiletích odchod z České televize s tím, že za současných podmínek nemůže garantovat nezávislost redakční práce. Vedení ČT však jeho rozhodnutí pouze bere na vědomí a zároveň důrazně odmítá tvrzení, že by v televizi nebyla zajištěna redakční nezávislost.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova České televize na Kavčích horách

Moderátor Václav Moravec v neděli oznámil, že po více než dvou desetiletích končí v České televizi. V závěru svého pořad Otázky Václava Moravce uvedl, že za současných podmínek už podle něj nemůže garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak o nich mluví Kodex České televize.

Na Moravcovo vyjádření nyní reagovalo i vedení veřejnoprávní televize.

„O tomto rozhodnutí Václava Moravce, které respektujeme, nebylo vedení ČT ani vedení zpravodajství předem informováno. Situace kolem nedělního diskuzního pořadu se bude v dalších dnech řešit. V tento moment je předčasné cokoliv více komentovat,“ uvedla Česká televize.

Televize zároveň zásadně odmítla Moravcovo tvrzení, že v ČT není garantována nezávislost redakční práce.

„Zásadně odmítáme tvrzení Václava Moravce, že v ČT není garantována nezávislost redakční práce. Na Václava Moravce v pozici moderátora hlavní politické diskuse ČT se vztahuje zcela standardní editoriální přístup, stejně jako na všechny ostatní moderátorky či moderátory dalších pořadů České televize,“ uvedla televize.

Moravec moderoval nedělní diskusní pořad od roku 2004. O další budoucnosti pořadu OVM zatím nebylo rozhodnuto.

