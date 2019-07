Česko hraje ve V4 roli užitečného idiota, říká lidovec Benešík

„Hlavně si tím zmenšujeme prostor k vyjednávání lepšího portfolia a také na post místopředsedy Komise,“ zlobil se hned v úvodu rozhovoru s tím, že nakonec nás otálení poškodit nemusí, ale také může, a to je problém. Teoreticky je jistě možné, že Babiš nakonec navrhne současnou eurokomisařku Věru Jourovou, která podle Benešíka ve svém prvním funkčním období obstála. „To by tedy mohlo vyvážit hendikep toho, že jsme dosud nebyli schopni jasně říci, koho nominujeme. Já nechápu, proč Andrej Babiš a jeho vláda tolik váhá. Můžu se domnívat, že si nechává volný prostor k tomu, aby mohl tuto pozici zobchodovat, a to není dobrá situace pro Českou republiku,“ pravil Bnenešík.

V náš neprospěch prý pak mluví kauzy Andreje Babiše, které si s sebou premiér vláčí. Kvůli nim bychom prý nemuseli získat nějaké ekonomické portfolio, což by si podle svých vlastních vyjádření přál sám Babiš.

Ve druhé polovině rozhovoru Benešík konstatoval, že při vyjednávání o postech v Evropské komisi Visegrádská čtyřka – Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko – prohrála, protože nebyla schopna na některý z důležitých postů prosadit nějakého svého kandidáta.

„V4 neuspěla, myslím si, že na první pohled to bylo docela fiasko. Já jsem zvědavíý, co za to dostanou Poláci a Maďaři, a jsem také zvědavý, co za to dostaneme my. Myslím si, že Polsko a Maďarsko jsou schopnějšími vyjednavači. Zdá se mi, a tady se omlouvám za ten výraz, že Česko hraje roli užitečného idiota,“ zaznělo z úst hosta.

Pokud jde o novou předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, ta to prý bude mít velmi těžké při prosazování všeho toho, co slíbila v kandidátském projevu, a bude muset přistoupit na řadu kompromisů.

Nakonec Benešík věnoval pozornost povinným kvótám na migranty, které na stůl položila italská vláda. Česká republika a KDU-ČSL dlouhodobě plošné a povinné relokace odmítají, protože nefungují a navíc mají přitahovací efekt. Je to pobídka pro pašeráky,“ varoval lidovec. „Bohužel ta debata o solidaritě se zredukovala na chceš, nebo nechceš kvóty, ale ta solidarita je mnohem širší. Česká republika pomáhala a pomáhá v zemích mimo EU,“ zdůrazňoval ještě host s tím, že pomáhat uprchlíkům mimo Evropu je podle jeho názoru mnohem efektivnější.

