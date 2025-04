Česko nabízí Slovensku letouny. Černochová a Kaliňák si prohlédli lišku z Vodochod

Ministryně obrany ČR Jana Černochová uvedla, že návštěva slovenského ministra obrany Roberta Kaliňáka je výsledkem její nedávné pracovní cesty do Bratislavy, kde slovenského partnera pozvala k prohlídce klíčových českých obranných podniků. „Pan ministr mé pozvání přijal a dnes tedy navštívíme celkem čtyři významné společnosti. Společnou cestu jsme ráno zahájili v AERO Vodochody, která by slovenským vzdušným silám mohla dodat své nové takticko-cvičné letouny L-39NG Skyfox jako náhradu za starší L-39,“ uvedla Černochová.

Dále zdůraznila, že právě tento typ letounu nově zavádí i Armáda České republiky. „Pokud by se Slovenská republika vydala stejnou cestou, byl by to významný přínos pro posílení regionální spolupráce a interoperability, ale také průmyslové kooperace,“ doplnila ministryně.

Role hostitele se ujalo vedení společnosti v čele s prezidentem Viktorem Sotonou. Podle AERO Vodochody návštěva navazuje na nedávno uzavřenou deklaraci o bilaterální spolupráci mezi ministerstvy obrany České republiky a Slovenské republiky. „Oba ministři podpořili další rozvoj česko-slovenské obranně-průmyslové spolupráce. Vážíme si důvěry a příležitosti podílet se na společném rozvoji obranných kapacit střední Evropy,“ uvedla firma ve svém oficiálním vyjádření.

Letoun L-39NG je v současnosti jedním z nejviditelnějších projektů českého obranného průmyslu. Jeho výhodou je kompatibilita s NATO standardy, moderní avionika, ale také fakt, že se jedná o platformu postavenou na osvědčeném základu s desítkami let provozních zkušeností. Pokud by se Slovensko rozhodlo pro stejný typ výcvikových letounů jako Česká republika, mohlo by dojít nejen k usnadnění společného výcviku pilotů, ale také ke sdílení logistického zázemí a know-how.