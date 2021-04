Česko zastavilo Sputnik V. Brazílie šokuje. Nesmysly a tlak USA, zní z Ruska

Kolem vakcíny proti koronaviru Sputnik V to opět jiskří. Český Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) oznámil, že stále nemá dost informací, aby se mohl k ruské vakcíně jakkoli vyjádřit. Oznámení přišlo ve chvíli, kdy se Brazílie rozhodla dát od ruské vakcíny ruce pryč. Ruský fond přímých investic (RDIF), který prodává vakcínu Sputnik V do zahraničí, oznámil, že brazilský regulační úřad mohl vakcínu Sputnik V odmítnout po nátlaku Spojených států.

Prezident Miloš Zeman je velkým zastáncem nákupu ruské vakcíny Sputnik pro Česko. V rozhovoru pro server ParlamentníListy.cz na počátku března prohlásil, že by měl být z vlády vyhozen tehdejší ministr zdravotnictví Jan Blatný a spolu s ním i šéfka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová, aby nákupu Sputniku už nikdo nebránil.

Blatný byl z vlády skutečně vyhozen, ale Irena Storová zatím ve funkci ředitelky SÚKL zůstává a dál si trvá na tom, že se ústav nemůže k ruské vakcíně proti covidu vyjádřit dřív, než bude mít dostatek informací,

„Zatím je těch dokumentů velmi málo. I těch informací, které se z toho dají vyčíst, je velmi málo, takže pokud mám odpovědět na to, jestli jsou to nějaké kompletní dokumenty k registraci nebo k posouzení nějaké vakcíny, tak to absolutně nejsou,“ poznamenala Storová v rozhovoru pro Reflex.cz

Běžně prý má kompletní dokumentace k lékům a vakcínám desítky až stovky tisíc stránek. V případě Sputniku SÚKL však dostal jen několik desítek stránek, čili jen naprostý zlomek informací. „V některých oblastech my informace nemáme žádné,“ uvedla šéfka úřadu s tím, že když nemá informace, nemůže vydat ani negativní, ani pozitivní stanovisko. Celý SÚKL je prý zvyklý pracovat s fakty a tady nemá téměř s čím pracovat.

Podle Storové musíme počítat i s tím, že to dopadne jako na Slovensku, že do země dorazí jiný Sputnik, než který byl představen ve vědeckém časopisu Lancet. Jestliže odborníci na Slovensku říkají, že přesně k tomuto došlo, Storová jim věří. „Já mám naprostou důvěru v to, co řekli. Samozřejmě, že mě to nenechává klidnou,“ uvedla Storová.

Ze slov prezidenta Zemana, který žádá její pád, si prý těžkou hlavu nedělá. Na Sputnik se dívá jako na jakoukoli jinou vakcínu, u které musí vědět, že pokud ji povolí, tak se po očkování lidem nic nestane, že to nepoškodí jejich zdraví. Musí znát informace o nežádoucích účincích vakcíny a tak podobně. Dokud je nedostane, nemůže prý posvětit očkování vakcínou, o které toho víme velmi málo.

„Já musím vědět, že se na sebe každé ráno mohu podívat do zrcadla, vědět, že jsem neudělala žádné rozhodnutí, které nebylo podloženo informacemi,“ řekla jasně. „Já neumím posoudit, jestli je to politická hra. Já politice nerozumím. ... Já odpovídám za to, že když si jdete koupit lék na bolest hlavy, tak od něj očekáváte, že vás přestane bolet hlava. A teď si představte, co byste si o mně pomyslel, kdyby vám lék zafungoval jinak. Nedej bože, aby vám třeba ublížil. Tohle já musím sledovat, protože to byste se obrátil na mě a na svého lékaře a ne na politiky,“ vysvětlila Storová s tím, že toto bude lidem vysvětlovat a vysvětlovat a vysvětlovat. To považuje za svůj základní úkol.

V poslední den měsíce dubna pro Český rozhlas zopakovala, že SÚKL má po týdnech čekání stále k dispozici jen zlomek dokumentace k ruské vakcíně Sputnik. Dodané množství informací podle Storové nestačí k tomu, aby se SÚKL mohl k ruské vakcíně jakkoli vyjádřit.

„Naše připomínky jsme předali Úřadu vlády, který nás požádal o tuto odbornou konzultaci, a nemáme na ně v tuto chvíli žádnou zpětnou vazbu,“ uvedla Storová.

Vyjádření Ireny Storové přichází v okamžiku, kdy brazilský ústav pro kontrolu léčiv - regulační úřad Anvisa - označil ruskou vakcínu Sputnik V za „rizikovou“, jelikož obsahuje živý virus, jenž je schopen dalšího samostatného množení. Gustavo Mendes z brazilského regulačního úřadu to označil za závažnou závadu vakcíny Sputnik V.

O stanovisku brazilského regulačního úřadu informovala agentura Reuters

Denis Logunov, jeden z tvůrců vakcíny Sputnik V, však podle agentury Reuters důrazně odmítl, že by se adenovirus, na němž vakcína Sputnik V stojí, zvládl sám replikovat.

„Vakcína je čistá ... a neobsahuje replikačně kompetentní adenoviry,“ řekl Logunov novinářům. Zdůraznil, že vakcína prochází čtyřmi stupni důkladného čištění, takže virus schopný množit se podle něj obsahovat zkrátka nemůže. „Díky tomu je výroba mnohem dražší, protože ztrácíme část našeho produktu. Dosahujeme však neuvěřitelné úrovně čistoty,“ dodal.

Ruský fond přímých investic (RDIF), který prodává vakcínu Sputnik V do zahraničí, oznámil, že brazilský regulační úřad mohl vakcínu Sputnik V odmítnout po nátlaku Spojených států a zdůraznil, že vakcína se využívá už v jednašedesáti zemích světa.

