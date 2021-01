Český problém, hoaxy o Romech. Zdechovský zveřejnil, co koluje sítěmi

reklama

Zdechovský se tématu osvětlení protiromských dezinformací věnuje ve svém komentáři na serveru iDNES.cz. Jako první vysvětluje informace, podle kterých si nepracující Romové mohou přijít na vysoký starobní důchod.

„Možná si vzpomínáte na to, jak se před deseti lety právě převážně řetězovými e-maily šířila šokující zpráva o tom, že Romové mohou získat starobní důchod 24 000 korun i bez práce, protože se pro ně měl rovnou vypočítávat na základě průměrného platu v Česku. Zní to opravdu neuvěřitelně, že? Hoax se dočkal takového ohlasu, že na něj muselo reagovat i MPSV, které veškeré lživé informace vyvrátilo,“ píše Zdechovský. Anketa Mělo by být Lukašenkovu Bělorusku odňato pořádání letošního hokejového mistrovství světa ? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 3792 lidí

„Pravda je taková, že aby kdokoliv mohl starobní důchod pobírat, musí dosáhnout předepsaného věku a minimální doby, kdy má přispívat do důchodového fondu. Pro výpočet důchodu je pak směrodatné to, kolik daný člověk vydělával, a počet let, během kterých odváděl peníze do důchodového systému. Celkově podmínky starobního důchodu jasně určuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který platí pro všechny stejně a nerozlišuje se zde mezi Romy a všemi ostatními,“ vysvětluje jednoduše europoslanec, že uvedený hoax je zcela nesmyslný.

Další dezinformace uvádějí, že Romové v lékárně nemusejí vůbec platit za léky. „Kdosi prý viděl, jak lidé z romské menšiny vytáhli v nějaké lékárně papír ze sociálky a nemuseli nic platit. Lékárnice pak prý měla šiřiteli hoaxu vysvětlit, že jsou sociálně slabí, proto mají vše zdarma a asi to platí stát. Něco takového je ale naprostý nesmysl. Ani lidé pobírající dávky v hmotné nouzi nemají zdarma léky ve volném výběru či takové, kde je vyžadovaná spoluúčast pacienta,“ opravuje i tento hoax Zdechovský a dodává, že kdyby měl kdokoliv přístup k jakýmkoliv lékům zcela zdarma, tak už by tu existoval rozsáhlý černý trh a oficiální lékárny by ani nemusely existovat.

Jedním z nejomílanějších témat spojovaných s Romy jsou samozřejmě sociální dávky. „Díky lživým e-mailům je rozšířená představa, že Romové pobírají mnohem vyšší dávky než ostatní. Patrně nejznámějším se stal hoax z roku 2011, kdy po internetu kolovala ofocená poukázka na dávky za 35 000 Kč určená jedné romské ženě žijící v Chánově. Cílem této zprávy bylo právě vyvolat v lidech pocit, že Romové dostávají pravidelně takové částky za nic,“ upozorňuje lidovecký místopředseda.

Novináři tehdy vypátrali, že poukázka nebyla zfalšovaná a opravdu existovala. Pravda ale byla podle Zdechovského úplně někde jinde, protože poukázka byla na mimořádně vyplacené tři zmeškané sociální dávky, které si žena nevyzvedla kvůli zdravotnímu postižení dcery.

„Její bývalý manžel měl dceru týrat. Nově narozené dítě s mozkovou poruchou skončilo v kojeneckém ústavu, ale ženě se dítě nakonec podařilo soudně získat zpět a pak zažádala o příspěvek na péči. Ten mohla dostat až po rozhodnutí správního orgánu, kde bylo třeba i vyjádření posudkového lékaře. A jelikož řízení zřejmě trvalo déle a žena žila bez příspěvku, po schválení ho dostala zpětně i za předešlé měsíce. Na dávku měla totiž matka nárok od té doby, kdy jí bylo dítě navráceno,“ vysvětluje kauzu europoslanec.

„Cikán spotřebuje elektřinu za 2 000 Kč měsíčně. Zajde na zákaznické centrum ČEZ a dá si žádost o zvýšení záloh na 4 000 korun. S potvrzením o výši záloh jde na sociálku a požádá o podporu, protože na placení tak vysoké zálohy nemá. Sociálka mu klidně vyplácí měsíčně podporu 4 000 Kč. Nikdo nic nekontroluje, neprověřuje. Cikán každý měsíc ‚zaplatí zálohu‘. Na konci roku udělá ČEZ vyúčtování a zjistí, že cikán má 48 000 korun přeplatek. Tak vyplní složenku a pošle ji cikánovi, ten si pěkný balíček vyzvedne na poště,“ cituje text Zdechovský.

Prakticky všechno, co je v textu napsané, je podle něj nesmysl a nemohlo by k tomu dojít. „Podle tehdejšího vyjádření MPSV měl mít aplikační program OKnouze, určený pro výpočet příslušných dávek pomoci v hmotné nouzi, zavedenou určitou hranici pro uznání výše zálohy, a tu nebylo možné překročit. Není tedy možné, aby si člověk pobírající dávky mohl zvyšovat zálohy, jak se mu zachce,“ vysvětluje.

MPSV ve svém prohlášení uvádí, že „po vyúčtování záloh aplikace vrácený přeplatek rozpočítá, určí skutečné měsíční částky nákladů na energie a vyčíslí případný přeplatek na dávkách hmotné nouze s ohledem na výši zálohy, kterou osoba skutečně uvedla. Takovéto přeplatky lze následně např. srážet z běžně vyplácené nebo později přiznané dávky.“ Proto je podle Zdechovského šance obohatit se na placení elektřiny nulová a navíc autor hoaxu špatně počítal, protože úspora ve vymyšleném případu by nebyla 48 tisíc, ale jen 24 tisíc.

„Většina uvedených hoaxů je staršího data, avšak o to jsou známější. Rozhodně to neznamená, že by nevznikaly také nové, případně se ty starší neobjevovaly v recyklované podobě znovu a znovu. V mnoha obměnách se na různých místech čas od času začne šířit např. fáma o tom, že Romové prý mají kromě jiných údajných výhod také vstupy zdarma na koupaliště,“ pokračuje Zdechovský.

„Zmíněné přeposílanky jsou jen špičkou ledovce a dalo by se jich samozřejmě najít mnohem více. Vyskytují se v různých podobách a obměnách, ale zároveň je zřejmé, že mají několik věcí společných: nemají žádnou oporu v realitě, šíří klamné předsudky o Romech, přispívají k šíření protiromských nálad a pnutí mezi Romy a Neromy, a v konečném důsledku tak škodí celé společnosti,“ má jasno europoslanec a dodává, že vysvětlování a apel na lidský rozum je nejlepší cestou v boji s dezinformacemi.

