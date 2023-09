Čeští politici nás poškozují, stěžuje si Jourová. Protože si myslí, že vědí víc než Brusel

Podle místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové (ANO) slova českých politiků „dlouhodobě poškozují obraz Evropské unie v Česku“. „Češi, Moravané a Slezané pod dvacetiletou masáží ze strany špičkových politiků, kteří říkají, že si to v Česku všechno vymyslíme nejlíp a ať nám do toho Brusel nemluví,“ vadí eurokomisařce, která se po konci svého mandátu chystá vrátit zpět do ČR. Pro Interview ČT24 Jourová taktéž upozornila, že si „nemůžeme dovolit ignorovat“ Čínu, a shrnula, co vysledovala z nedávného sjezdu čínské komunistické strany.

Po jednáních v čínském hlavní městě, kde se Jourová setkala mimo jiné s čínským vicepremiérem Čang Kuo-čchingem, politička shrnula, že nešlo pouze o debaty nad uvedenými tématy, ale měla řešit i bariéry, s nimiž se mají potýkat v Číně evropské firmy.



Možný celoevropský zákaz čínské firmy Huawei se podle Jourové „zatím neplánuje“, přestože o tom v minulosti některá média spekulovala, a přístup k firmě Huawei si tak může zvolit každá členská země podle svého uvážení, byť ve svém doporučení Komise uvádí, že se s firmou pojí nemalá rizika.

„Je velká obava z toho, že ten omnipotentní čínský stát, což jsme viděli, když jsme sledovali sjezd komunistické strany – jak Čína posiluje nejen ekonomicky, ale jaké má plány v geopolitice a chce hrát daleko větší hru v globálním prostoru, tak z toho jdou obavy. Ten stát neprosazuje a nesdílí hodnoty našeho demokratického světa a já jsem si to tam ověřila, když jsem se bavila ohledně toho, jak nastavit regulaci pro umělou inteligenci. My na to jdeme přes ochranu jednotlivce a lidská práva a v Číně jde především o ochranu systému a celospolečenský zájem, který je jaksi oktrojován a kontrolován tím všemocným státem,“ shrnula Jourová v Interview ČT24.



Upozornila rovněž, že si „nemůžeme dovolit Čínu ignorovat“, jelikož je to náš významný obchodní partner a v mnoha oblastech je to i náš ekonomický konkurent.



„Jsou oblasti, kde musíme spolupracovat, protože se bez Číny nedosáhne výsledku,“ uvedla také místopředsedkyně Evropské komise a jmenovala oblast klimatu či právě umělé inteligence, v níž je podle Jourové Čína největším hráčem hned po USA.

U umělé inteligence vidí Jourová riziko i ve vztahu jejího používání bezpečnostními složkami. Zdůraznila, že je nutné, aby nové technologie nebyly využívané k diskriminaci či omezování svobody lidí, a je tak nutné se bavit i o tom, jaké nástroje dát do ruky policii a prokuratuře a jaké nikoliv. „V momentě, kdy dáte policii do ruky možnost skenovat v reálném čase obličeje lidí na ulici a pak to někde skladovat pro případ, že by se něco stalo v budoucnu, tak to je pojetí evropské svobody a práva na soukromí opravdu hořká pilulka,“ varovala s tím, že by použití takových technologií mělo být umožněno jen v případě hledání ztracených dětí a v době hrozících teroristických útoků.



Některé země by podle Jourové však zákaz používání nových technologií viděly nerady, jelikož mají za to, že jde o nástroj pro řešení problémů spojených například s rozšířením pouličního násilí, a o technologie je zájem i ve Francii, která byla v tomto roce ochromena násilnými nepokoji.



V rámci spolupráce v Evropské unii pak Jourová míní, že by se Česká republika neměla upínat jen k Visegrádské skupině (V4), ale měla by podle ní k prosazování svých zájmů vytvářet i jiné aliance. Maďarsko Jourová považuje za „nemocnou demokracii“ a v souvislosti s justiční reformou podobně vnímá i Polsko.

V Česku jí vadí to, jak naši politici hovoří o EU. „Slova českých politiků dlouhodobě poškozují obraz Evropské unie v Česku. Buďto tam, kde jsou ta slova neuniformovaná, anebo záměrně nespravedlivě negativní,“ řekla Jourová. Prý by sama měla také řadu kritických výhrad směrem k EU, ale vadí jí, že jsou „Češi, Moravané a Slezané pod dvacetiletou masáží ze strany špičkových politiků, kteří říkají, že si to v Česku všechno vymyslíme nejlíp a ať nám do toho Brusel nemluví“.



Až Jourové skončí současný mandát v Evropské komisi, chce se vrátit do Česka a plánuje se zapojovat dále do svého hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše (ANO). „Uvidím, jestli budu moci nabídnout svůj liberální pohled na svět,“ popsala, čím by chtěla nejsilnější opoziční hnutí ANO obohatit.

