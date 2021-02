Chce sundat Petra Fialu? Hejtman Kuba otevřeně

reklama

Premiér Andrej Babiš podle Martina Kuby neřídí tuto zemi dobře. „Politici by se ale na něj neměli fascinovaně dívat a vymezovat se jen proti němu,“ dodává. Sám současný kolotoč, kdy je v centru politického dění, opravdu nečekal. „Politika je věc, která vás dostane během několika dní na místa, kde jste nechtěl, nepotřeboval a ani si nepředstavoval být,“ poznamenal.

Anketa Jste pro otevření obchodů? Ano 64% Ne 36% hlasovalo: 2230 lidí

Ambici vystřídat Petra Fialu na postu předsedy a vést ODS do těchto voleb nemá. I proto do nich nekandiduje. „Petr Fiala je předsedou s mandátem vést trojkoalici do voleb a musí mít úspěch,“ sdělil jasně Kuba. Zároveň zdůraznil, že všechny své současné kroky komunikuje s ODS. „Jsem s předsedou Petrem Fialou v permanentním kontaktu. A přiznejme si, že vytvoření prostoru pro jednání vlády s hejtmany udělala ODS a další strany tím, že automaticky nemávly vládě minulý čtvrtek na další prodloužení nouzového stavu. Jinak by se možná ani nezačalo jednat," míní Kuba.

MUDr. Martin Kuba ODS



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kuba se domnívá, že v případě, že by se hejtmani nedohodli s vládou na vyhlášení nouzového stavu, republika by se rozsypala na jednotlivé kraje, v nichž budou různá opatření proti šíření pandemie. „A nám by například do jižních Čech jezdili lidé z jiných regionů a počty nakažených a hospitalizovaných by se nebezpečně zvyšovaly. Na rozdíl od Poslanecké sněmovny jsme my, hejtmani, museli řešit takovéto naprosto praktické problémy,“ řekl.

A dodal, že hejtmani opravdu nemohou převzít boj proti epidemii, protože nemají praktické ani právní nástroje na to, aby mohli přikazovat lidem, co smí a nesmí dělat během pandemie.

„Vláda vnímá, co jí říkáme. Poslouchá. Myslím, že se nám při jednání s vládou minimálně podařilo různé věci odblokovat a rozpohybovat. Za několik desítek hodin od ukončení jednání máme první konkrétní krok, což je hrozně důležitá věc a signál pro veřejnost,“ podotkl také k současné situaci.

„Pokud otevřeme například malé obchody, ve kterých se budou dodržovat všechna hygienická opatření, tak si rozhodně nemyslím, že takové obchody zhorší epidemickou situaci. Nynější stav je dlouhodobě neúnosný, pandemie nemá jenom zdravotní dopady na společnost, ale také ekonomické a sociální,“ zmínil rovněž k současné myšlence rozvolňování.

Fotogalerie: - Zimní radovánky ve Stromovce

Psali jsme: Česká společnost pro jakost: České firmy uspěly v mezinárodním kole soutěže inovací - Quality Innovation Award Průzkum: Voliči ČSSD chtějí Hamáčka, ne Petříčka Covid: Dvě mutace se spojily. A vytvořily novou, ještě horší SANEP: Hamáčka podporuje coby předsedu ČSSD většina voličů a sympatizantů této strany

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.